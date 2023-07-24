Литва добивается от своих соседок Латвии и Эстонии ускорения их общего выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). В Вильнюсе эту тему рассматривают как «вопрос престижа» — мол, чем скорее Литовская Республика избавится от энергетических связей с «агрессивными государствами», тем лучше.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но если, с одной стороны, Литва готова досрочно разрывать свои энергетические связи с Россией, с другой — Латвия и Эстония не успевают закончить синхронизацию своих сетей с энергосетями остального Евросоюза, что запланировано на 2025 год. Однако литовцы требуют от латышей и эстонцев ускориться и закончить этот процесс уже в 2024-м.

В шаге от Европы

В свое время советские энергетики объединили Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву в единое электрическое кольцо, предполагающее синхронный режим работы энергетических систем пяти республик. Кольцо БРЭЛЛ воедино связало линии электропередачи всех пяти государств. Для него были установлены общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержка друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Оппозиционный латвийский журналист, инженер по образованию Юрий Алексеев объясняет: «Во времена СССР в Литве были Игналинская АЭС, три мощных гидроэлектростанции на реке Даугава в Латвии, несколько станций на горючих сланцах в Эстонии, плюс десятка три газовых. Все объединили в сеть, да еще и подключили к Белоруссии и России. Работало это прекрасно и эффективно. Когда АЭС на пару-тройку недель останавливалась на перезагрузку ядерного топлива, электричества в регионе и без нее хватало. А если не хватало — подбрасывали Ленинградская и Смоленская АЭС».

Однако в 2018 году Латвия, Литва и Эстония, чьи отношения с Россией и Белоруссией к тому моменту уже были очень плохими, договорились выйти из БРЭЛЛ и синхронизироваться с электросетями остального ЕС.

Это чисто политическое решение, суть которого прибалты объясняют своим стремлением к «энергетической независимости». Принятый тремя странами план выхода из БРЭЛЛ предусматривал окончание этого процесса в 2025 году, но литовцы всё время пытаются его ускорить. Дело в том, что Литва объявила войну проекту Белорусской АЭС, построенной в Островце при помощи «Росатома». В Вильнюсе назвали БелАЭС «небезопасной» и даже приняли национальный закон, запрещающий закупки электроэнергии с этой станции.

Но как надежно отгородиться от «вражеского» электричества, если Литва объединена с Белоруссией в единое электрокольцо? В Вильнюсе начали мудрить, «продавив» Латвию и Эстонию на то, чтобы совместно требовать от российских продавцов энергии предъявлять особые сертификаты, свидетельствующие о том, что предлагаемое ими электричество не произведено на БелАЭС. Но эту систему сами же литовцы в результате нашли крайне ненадежной, ибо как ты проверишь надежность таких сертификатов?

В прошлом году эти три страны решили отказаться от произведенной в России электроэнергии, в том числе и от применяемой для балансирования энергосистем этих стран. Представители литовского оператора Litgrid сообщили, что они с коллегами из Латвии и Эстонии теперь поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно, используя только резервные мощности — свои, Швеции и Польши.

Ранее экспорт электричества в регион и балансирующие перетоки с использованием российской электроэнергии обеспечивались через расчеты с российской «Интер РАО». Но с 22 мая 2022 года данная компания полностью прекратила экспорт электроэнергии в страны Балтии и ЕС. Это произошло после того, как она получила извещение от европейской энергобиржи Nord Pool о прекращении торговли со структурами российской компании «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии» из-за санкций. В середине мая прошлого года по той же причине были остановлены энерготорги с Финляндией.

Сегодня страны Балтии соединены с Россией лишь техническими перетоками электроэнергии по приграничным ЛЭП. Предполагается, что Эстония и Латвия окончательно сбросят эти «оковы прошлого» и присоединятся к сети ЕС к концу 2025 года.

Планируется, что синхронизация Прибалтики с энергосетью ЕС будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, которые создаются в настоящее время. О состоявшемся выходе стран Балтии из БРЭЛЛ можно будет говорить только после полного отключения от российских ЛЭП и прохождения необходимых юридических процедур с официальными уведомлениями.

Ускоряйтесь, «сёстры»!

22 апреля Литва провела тестовое отключение от российской электросистемы. На время тестирования все соединения Литвы с российской стороной оказались полностью отключены. В ходе испытаний доступ к идущему через Литву российскому электричеству временно потеряла Калининградская область. Таким образом, энергосистема этого региона тоже прошла успешный тест — на работу в изолированном режиме.

По словам литовского президента Гитанаса Науседы, Россия «использует энергоресурсы в качестве инструмента для политических манипуляций». Науседа подчеркивает: «Нашим стратегическим приоритетом является как можно более быстрое достижение полной энергетической независимости от России. Мы хотели бы отключиться от российских сетей вместе с Латвией и Эстонией уже в начале 2024 года».

Науседа также призвал своего латвийского коллегу Эдгара Ринкевича ускорить синхронизацию электросетей Латвии с ЕС. «Полное отключение от электросетей России и Беларуси — наша общая важная задача, которую мы должны реализовать в кратчайшие сроки. Но позиция Латвии состоит в том, чтобы отложить выход на один год и сделать это в начале 2025 года», — сетует президент Литвы.

15 июня Сейм Литвы абсолютным большинством голосов одобрил поправки к закону о присоединении электроэнергетической системы государства к сетям ЕС. По данным минэнерго страны, «исследование, проведенное отделением Польского энергетического института в Гданьске, показало, что в рамках подготовки к ускоренной синхронизации электросетей Балтии с европейскими сетями система уже в 2024 году может безопасно работать».

При этом республика — на словах — выразила готовность сделать этот шаг без Латвии и Эстонии, которые говорят, что не будут готовы до 2025 года. Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что его государство готово к синхронизации с электросетями ЕС в 2024 году и будет всеми силами добиваться этого и от Латвии с Эстонией.

Технические специалисты подтверждают, что по-настоящему выйти из БРЭЛЛ три государства способны только вместе. 17 июля директор литовского системного оператора Litgrid Рокас Масюлис в эфире государственного телеканала LRT пожаловался, что сделать это Литве досрочно не удастся. «Мы зависим от партнеров. Если их позиция по срокам синхронизации не изменится, проект пойдет не по-нашему, а по их графику», — пояснил Масюлис.

России не платят

Затруднительную ситуацию, в которой оказалась энергетика Латвии и Эстонии, можно проиллюстрировать, в частности, на эстонском примере. По словам специалистов, сейчас энергетическая система страны так хрупка и уязвима, что под угрозу ее способно поставить любое крупное ЧП.

Эстонию и Латвию соединяют три линии электропередачи. «Из этих трех линий уже год не работает L301 (Тарту-Валмиера)», — оповестила 1 декабря прошлого года сотрудница эстонского сетевого оператора Elering Эло Эллермаа. Она пояснила, что линию пришлось выключить в рамках подготовки отсоединения Эстонии от БРЭЛЛ. Для сохранения инерции в энергосистеме Elering взялась строить три синхронных компенсатора. Первый их них был готов в первом квартале 2023 года, а два других вступят в строй в 2024-м.

Реконструкция L301 продлилась до весны 2023 года. Затем начались работы на линии L353, а это означает, что в одновременной эксплуатации снова остались только два соединения с Латвией. В связи с этим до конца 2025 года пропускная способность для передачи электроэнергии между Эстонией и Латвией остается значительно сниженной: одно из трех прямых соединений будет постоянно отключено.

В июле генеральный директор эстонского оператора электросетей Elering Калле Килк в интервью изданию Postimees отметил, что в случае досрочного выхода Эстонии из энергосистемы БРЭЛЛ страна понесет дополнительные расходы, поэтому лучше сделать данный шаг в конце 2025 года.

«Россия предоставляет нам услугу по обеспечению стабильности системы, а мы за нее не платим. Если мы уйдем из российской энергосистемы, у нас появятся дополнительные расходы», — отметил Килк. Он уточнил, что при выходе из БРЭЛЛ «кто-то должен быть в состоянии быстро заменить услугу регулирования, наши электростанции должны создать мощности для обеспечения этого». По его словам, для Эстонии и Латвии выход из российской энергосистемы «не является политическим вопросом», в то время как для Литвы выгода от ускоренной синхронизации с континентальной Европой «не техническая, а наглядная».

Вокруг темы выхода из БРЭЛЛ возникают и сопутствующие скандалы. К примеру, оператор электросетей Литвы Litgrid закупил для синхронизации с энергосистемой остальной Европы оборудование китайского производства. Такое оборудование можно было приобрести и в ЕС, но литовские энергетики предпочли именно китайское, хотя отношения Вильнюса и Пекина сейчас почти такие же плохие, как и с Москвой.

Факт закупок техники подтвердил гендиректор Litgrid Рокас Масюлис. «Да, это оборудование закуплено. Но важно то, что оно было включено в список по просьбе наших подрядчиков из Германии — Siemens. Так что здесь не китайский производитель, а европейский с производством в Китае», — оправдывается Масюлис. По его словам, закупка в ЕС обошлась бы дороже и растянулась бы по времени. Но эти оправдания ожидаемо не оценили в Сейме Литвы, где на Litgrid обрушили волну «хейта». Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас настрого предупредил, что подобных контрактов следует избегать.

Эксперты по электроэнергетике считают, что хотя Россия и понесет определенные финансовые потери, отключение от БРЭЛЛ негативно скажется прежде всего на самих прибалтийских государствах.

«Изъятие российской электроэнергии с Nord Pool приведет к росту цен. В результате потребители в странах Балтии будут платить за электричество на 250 млн долларов в год больше только за счет использования более дорогой генерации и еще около 150 млн долларов — за дополнительные выбросы СО2», — заявил в прошлом году аналитик Vygon Consulting Кирилл Степанченко.

Впрочем, когда речь заходит о возможности сказать очередное «прощай» России, для руководства стран Прибалтики вопрос карманов их налогоплательщиков теряет актуальность.