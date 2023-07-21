Корейский полуостров является весьма популярным местом для дезертирства и незаконных пересечений границы. Значительное число жителей КНДР (включая военнослужащих) в свое время бежали из своей страны в Южную Корею.

Сергей Корсун ИА Регнум Ким Чен Ын

Именно на основании их последующих показаний (некоторые бегунки даже выступали в Конгрессе США), опубликованных в мировых СМИ, у американцев, европейцев и даже южнокорейцев складывалось понимание того, что происходит в стране Чучхе.

В основном, конечно, побеги совершались через территорию КНР — беженцы из Северной Кореи пересекали китайскую границу, а потом уже через третьи страны добирались до Сеула.

Однако были и те, кто пытался бежать прямо через де-факто межкорейскую границу (она называется демаркационной линией). Так в 2017 году поступил северокорейский солдат. Сослуживцы сразу же начали в него стрелять, но он, получив несколько пуль, все-таки смог оказаться на южнокорейской стороне.

Сейчас через межкорейскую границу снова был совершен побег — только в обратном направлении. В Северную Корею сбежал военнослужащий, причем не южнокорейский, а американский.

Он обиделся

Рядовой Тревис Кинг вступил в армию в 2021 году. Осенью 2022-го, находясь в одном из южнокорейских баров, он подрался с местными, а затем сломал дверь полицейской машины. Его задержали за правонарушение и после отбытия им заключения на одном из армейских объектов собирались отправить назад в США.

Однако в сеульском аэропорту он, пользуясь тем, что эскортировавшие его военные не имели билетов и не были допущены за пределы зоны таможенного контроля, сбежал и прибился к группе туристов, которая направлялась в Пханмунджом — деревеньку на границе Южной и Северной Кореи, где проходят переговоры между делегациями двух стран.

Далее, по словам одного из туристов, в ходе экскурсии военный рассмеялся и рванул в сторону северокорейской территории. Не ожидавшие такого пируэта южнокорейские бойцы растерялись и не смогли американца перехватить.

К моменту публикации официальные лица в Вашингтоне давали понять, что обладают минимальным объемом информации о произошедшем. Формально они, конечно, заявляют о намерении обратиться к Пхеньяну.

По словам представителя Комитета по вооруженным силам палаты представителей Адама Смита, «если американский солдат удерживается Северной Кореей, то нашим приоритетом должно стать его возвращение». За последние 30 лет чуть более десятка граждан США незаконно пересекли границу с КНДР, были задержаны и в итоге после длительных переговоров отпущены назад в Штаты.

Однако как вернуть человека, который не хочет возвращаться? В Вашингтоне уже подтвердили, что речь идет не о каком-то покушении или помешательстве, а о сознательном действии, причем не шпионства ради.

По словам американского министра обороны Ллойда Остина, рядовой Кинг «добровольно и без разрешения пересек демаркационную линию в сторону КНДР». По словам Остина, «нам еще много нужно понять в этой истории. Мы считаем, что сейчас он находится в КНДР под стражей».

То есть никаких переговоров с КНДР о судьбе дезертира США еще даже не начинали, либо не хотят об этом говорить. Сейчас Пентагон, судя по всему, пытается выяснить причины побега. Был ли он совершен на эмоциях или же являлся плодом долговременной подготовки.

Штучный товар

Пхеньян тоже молчит. Северокорейские СМИ не разворачивают очевидную в этой ситуации информационную кампанию о молодом человеке, который бежал от ужасов американской военщины в благословенный край. То ли потому, что сами еще не поняли мотивов дезертира, то ли потому, что в данный конкретный момент проводят его идеологическую обработку для последующих действий.

Есть и другая версия. Некоторые американские СМИ (со ссылкой на северокорейских перебежчиков, якобы знающих процесс принятия решений в таких ситуациях) уверяют, что Пхеньян взвешивает стоимость его содержания.

Так, CBS News утверждает, что содержание таких вот перебежчиков очень дорого (прежде всего в финансовом плане), поэтому, мол, дешевле просто от Кинга избавиться.

Сомнительные, если честно, аргументы. Американский военный перебежчик для КНДР — это штучный товар. И его — в случае, конечно, правильной идеологической обработки, подписанной условиями жизни — можно использовать в различных проектах.

Так, в период холодной войны один из американских дезертиров — Джеймс Дреснок — внес вклад не только во внешнюю, но и во внутреннюю пропаганду КНДР. Он играл в местных фильмах иностранцев.

Теоретически, конечно, товарищ Ким может выдать перебежчика. Но только в том случае, если выгода от этой выдачи превысит ту, что получит северокорейский режим от его эксплуатации. Например, в рамках какой-то сделки с Белым домом.

Однако на сегодняшний день никакой такой сделки не предполагается. Более того, побег совершен аккурат в тот момент, когда северокорейское руководство пригрозило Америке ядерной войной за размещение американской ядерной подлодки возле корейских берегов.

Поэтому КНДР с большой долей вероятности все-таки будет использовать Тревиса Кинга в пропагандистских целях. Как минимум до того момента, пока к власти в США не придет администрация, готовая начать с Северной Кореей серьезный диалог по вопросу безопасности и снятия санкций. И вот тогда Тревис Кинг, как уже отработанный материал, вполне может стать частью пакетной сделки.