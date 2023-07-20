Сенат Конгресса США в ходе голосования 19 июля отклонил поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2023–2024 финансовый год (1 октября 2023 года — 30 сентября 2024 года), обязывающую Вашингтон объявлять войну в случае вступления в действие статьи № 5 договора о коллективной обороне Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт американского Сената.

Иван Шилов ИА Регнум

Для принятия поправки верхней палатой законодательного органа США требовалось 60 голосов. Однако за неё высказались 16 человек, тогда как против — 83. Автор поправки — республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

При этом Сенат США одобрил другую законодательную инициативу, связанную с НАТО: она запрещает любому президенту страны без одобрения Конгресса принимать решение о выходе страны из НАТО. За этот законопроект проголосовали 65 сенаторов, против — 28.

Как заметило ТАСС, сенатор-демократ Тим Кейн, представивший эту поправку в соавторстве с республиканцем Марко Рубио, отреагировал на итоги голосования в своём Twitter следующим образом: «Америка сильна сама по себе, но с союзниками она ещё сильнее. Конгресс поддерживает этот исторический союз».

«Прочтите конституцию США!»

«Соединённые Штаты и так выше всех международных договорённостей, — иронизирует политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Это по очень многим вопросам и де-юре так — в Штатах есть соответствующие законы».

Такая ситуация, как поясняет эксперт, означает, что законам США в самих Соединённых Штатах отдаётся безусловный приоритет перед международными договорённостями. А Конгресс всегда сопротивлялся попыткам отобрать соответствующие права и поставить международные договорённости выше законов США.

«При разных президентах в разное время предпринимались такие попытки. Первая была при Вудро Вильсоне — поставить международные правила чуть выше решений Конгресса США, — рассказывает собеседник ИА Регнум. — Но Конгресс не ратифицировал Версальский договор, из-за чего США так и не вошли в Лигу Наций».

В дальнейшем американским президентам так и не удалось достичь успеха в противостоянии с Конгрессом.

«Как правило, сравнительно либеральные президенты стараются с одной стороны «шатать» верховенство Конгресса в вопросах войны, мира и обязательств США, с другой — сделать Соединённые Штаты более глобальной державой, — отмечает Дробницкий. — В частности, США не признают юрисдикцию очень многих международных организаций в отношении своих военнослужащих, государственных служащих, граждан вообще».

В случае с прошедшим 19 июля голосованием Конгресс фактически подтвердил, что взаимоотношения с международными организациями, включая НАТО, находятся в его ведении. Это касается и вопроса участия в войне.

«Опять же, объявление войны и по американской конституции есть вопрос Конгресса, — уточняет эксперт. — Другое дело, что президент Соединённых Штатов в случае непосредственного нападения на страну должен принять все меры, необходимые, чтобы отразить агрессию. Но всё равно вопрос начала войны выносится на Конгресс. Даже если, условно говоря, начали бомбить Техас, по букве закона президент всё равно должен выходить к Конгрессу с разрешением на действия. А те действия, которые он уже предпринял, «задним числом» тоже авторизуются через Конгресс».

Так что Конгресс США, как замечает собеседник ИА Регнум, предпринял простой и очевидный шаг: подтвердил своё право и на заключение соответствующих блоковых союзов, и на их изменения в вопросах войны и мира.

«Прочтите Устав НАТО!»

Что касается позиции Конгресса США относительно часто упоминаемого тезиса из Устава НАТО, согласно которому нападение на одного из членов альянса означает нападение на всех, то и здесь не всё просто, отмечает политолог.

«Обычно говорят, что статья пятая предполагает, что нападение на одного члена НАТО есть нападение на всех. Но дальше текст обычно не читают, — говорит Дробницкий. — Статья пятая не предписывает всем странам объявить войну или вступить в военные действия против того, кто напал. Она обязывает немедленно приступить к консультациям, после чего страна предпринимает необходимые действия для помощи жертве агрессии в соответствии со своим пониманием и возможностями. То есть она не обязывает никого немедленно выдвинуть войска или начать какие-то действия».

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина соглашается с этой оценкой. Она замечает, что особенности ратификации решения о непосредственном участии любой страны НАТО в вооруженных действиях зависят от правовой специфики этой страны.

«То есть в законах разных стран НАТО существуют свои нюансы, касающиеся в том числе того, за какими представителями власти закреплено право на последнее слово, — указывает она. — А возможна реакция вплоть до вступления в боевые действия».

Собеседница ИА Регнум напоминает, что с 1949 года, когда возник блок НАТО, он был отражением существовавшей тогда биполярной системы. И основное предназначение альянса состояло в военно-политическом присутствии США в Европе в противовес СССР.

«И если допустить, что США выходят из НАТО, то альянс не будет существовать в принципе», — рассуждает эксперт.

При этом крайне высокую заинтересованность в военном присутствии США, по замечанию Ерёминой, проявляют и Великобритания, и Германия, и Польша, и прибалтийские республики, и Чехия.

«Без НАТО невозможна евроатлантическая безопасность, а ведь США и их европейские союзники выстраивали именно её, а не «коллективную» или «глобальную» безопасность», — указывает эксперт.

При этом, как отмечает профессор Ерёмина, новые волны расширения НАТО, происходившие уже после крушения биполярного мира, предвосхищались и сопровождались мощными медиакампаниями, внушавшими европейским чиновникам определённых уровней и массовой аудитории мысль о том, что НАТО — это в сущности гарантированный надёжный американский щит, за которым можно спрятаться.

«Но теперь США дают понять, что не будут нести ответственность за дела Европы, но и не выйдут из НАТО, потому что им это выгодно, — рассуждает собеседница. — А на острие атаки в случае войны с участием НАТО будут европейские страны альянса. Тем более, Штатам это выгодно, учитывая, что эти же страны альянса будут вынуждены при истощении запасов своих вооружений и техники пополнять их за счёт заказов в США, что мы уже наблюдаем в ходе европейских поставок на Украину».

Шок и трепет по-европейски

При этом в Германии, представляющей собой важнейшего военно-стратегического союзника Штатов в Европе, наблюдается полная убеждённость в надёжности защиты со стороны США, утверждает немецкий политолог Александр Рар.

«В Германии твёрдо верят, что в случае нападения третьей страны на неё Америка автоматически вступает в войну, защищая Германию — на этом утвердилась с 1950-х годов доктрина безопасности и обороны ФРГ, — отмечает эксперт. — Американцы уверяют немцев, что именно так и поступят».

Именно поэтому, отмечает Рар, несколько лет назад немецкое общество пережило шок, когда президент США Дональд Трамп высказался о возможности роспуска НАТО, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» организации.

«Если в США сейчас пойдут дебаты о том, что применять статью НАТО № 5 в случае нападения на страну — члена НАТО не обязательно, это ввергнет Германию опять в глубокий шок и будет, возможно, иметь влияние на будущую политику Берлина», — делится соображениями политолог.