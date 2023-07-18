Между Конгрессом и Белым домом вспыхнуло очередное противостояние. Два месяца назад это чуть было не довело Америку до дефолта. Сейчас же на кону бюджет Пентагона на следующий год, принятие которого превратилось в настоящую эпопею с непредсказуемым итогом.

Иван Шилов ИА Регнум

Ежегодное утверждение оборонного бюджета редко обходится без драмы.

Подготовительный этап обычно занимает несколько месяцев. Разные законодатели вносят в бюджет свои поправки, но далеко не всегда их удаётся утвердить.

Кому-то, например, хочется пролоббировать закупку вооружений у тех компаний, чьи производства находятся в их округе или штате. Другие стремятся провести реформы в вооружённых силах, основываясь на личном опыте или на мнении экспертов.

Бюджет Пентагона — крупнейший в мире.

По военным расходам США обходят следующие десять стран вместе взятых. Однако даже этих денег зачастую не хватает на все «хотелки» Вашингтона. Поэтому нередко приходится делать сложный выбор — строить ли, например, новые подлодки или же инвестировать средства в создание истребителей и бомбардировщиков следующего поколения.

В этом году ситуация осложнилась из-за бюджетной сделки, заключённой республиканцами и демократами для стабилизации роста государственного долга США. Это соглашение накладывает серьёзные ограничения на рост госрасходов — они должны увеличиваться не более чем на 1% в течение следующих 10 лет.

Многие законодатели в Конгрессе хотели и вовсе заморозить размер военного бюджета на нынешнем уровне или даже его сократить.

Однако в итоге Палата представителей приняла свой проект бюджета Пентагона, который будет примерно на 2% больше, чем предыдущий, и составит 880 миллиардов долларов.

Такой проект бюджета вызвал очень негативную реакцию со стороны многих «ястребов» в Вашингтоне.

Они недовольны тем, что военные расходы США в следующем году будут де-факто сокращены, если их пересчитать на уровень инфляции. К тому же в этом бюджете урезаны траты на восполнение запасов оружия, в первую очередь боеприпасов, истраченных на украинском фронте.

Lance Cpl. Anthony Brosilow ПЗРК «Стингер»

США с начала украинского конфликта поставили Киеву под 2 миллиона снарядов всех калибров и десятки тысяч ракет.

По прогнозам аналитиков в Вашингтоне, на их восполнение Пентагону понадобится не менее 5–7 лет. А по некоторым категориям вооружений, например, стингерам, которые уже давно сняты с производства, США придётся потратить более 10 лет на пополнение опустошённых запасов.

Именно на проблемы с нехваткой обычных снарядов и указывала администрация Джо Байдена, когда объявила о решении поставлять кассетные боеприпасы на Украину.

Многие в Конгрессе выступили против. Причём критика раздавалась со стороны как правого крыла республиканцев и сторонников Дональда Трампа, так и левой части демократов. Суммарно больше 120 законодателей проголосовали за запрет на экспорт кассетных снарядов.

Впрочем, «ястребам» всё же удалось зарубить эту поправку.

Не прошли и несколько других резонансных поправок о приостановке военных траншей Украине или выходе США из НАТО. Их предложила часть республиканцев, которые выступают за сворачивание участия США в конфликте на Украине. Они ориентируются на свой электорат, который уже сильно устал от этой милитаристской повестки.

Сейчас, конечно, такие инициативы ни к чему не приведут. Но это явный показатель, чего хотят сторонники Трампа.

Если он выиграет на президентских выборах в 2024 году, то вполне можно ожидать и резкого снижения динамики поставок оружия Киеву, и настоящего кризиса в отношениях со странами НАТО, которых республиканцы считают «нахлебниками» Америки.

Зато республиканцы в Палате представителей приняли поправки, касающиеся уже культурных войн, раздирающих Америку.

В частности, они хотят запретить Пентагону завлекать на службу в вооружённые силы США трансгендеров обещанием бесплатно провести операцию по смене пола.

На текущий момент среди американских солдат числятся порядка 15 тысяч трансгендеров. Принимают их на службу не от хорошей жизни. У Пентагона большие проблемы с недобором рекрутов, поэтому и приходится делать упор на приём представителей ЛГБТ или мигрантов.

Кроме того, в военном бюджете запрещается устраивать так называемые дрэг-шоу на американских военных базах.

Это танцы переодетых в женскую одежду и накрашенных мужчин. Недавно у ВМС США даже появился свой «цифровой амбассадор», который получил известность в TikTok танцами в женской одежде. На службе это моряк по имени Джошуа Келли, а после переодевания превращается в «танцовщицу» с псевдонимом Харпи Дэниелс.

Трансгендерная революция в США накрыла и вооружённые силы, что не может не вызывать возмущение у консервативной Америки. И теперь эти процессы попытаются как-то ограничить, хотя бы на уровне военного бюджета.

Кроме того, в нём появится поправка, запрещающая Пентагону за свой счёт перевозить женщин-солдат из республиканских штатов в демократические, если они хотят сделать аборт. В большинстве республиканских штатов аборты нынче ограничены или вовсе запрещены.

Белый дом наотрез отказывается утверждать военный бюджет, где есть такие поправки.

Демократы приложили немало усилий к тому, чтобы устроить «либерализацию» вооружённых сил США и переформатировать этот традиционно консервативный институт под себя. И отказываться от навязывания трансгендерной повестки на уровне Пентагона они не собираются.

К тому же республиканцы контролируют только нижнюю палату Конгресса, в Сенате же большинство у демократов. И они наверняка представят свой проект бюджета, где никаких ограничений в отношении трансгендеров вводиться не будет. Но за такой военный бюджет могут отказаться голосовать уже республиканцы.

В итоге образуется тупиковая ситуация, столь типичная для Вашингтона в условиях нынешнего раскола.

Причём времени на раскачку у американских политиков остаётся не так много.

К осени нынешние украинские бюджеты закончатся, и надо будет срочно согласовывать новые или военные транши Киеву резко прекратятся. Украинское контрнаступление проваливается, при этом европейские страны жалуются на то, что они не могут начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Пентагон не поставляет тренировочные симуляторы в Европу, дожидаясь утверждения следующего бюджета.

Множество проблем имеются и внутри самого военно-промышленного комплекса Америки.

Военные корпорации очень медленно наращивают производство оружия, и этого не хватает даже для покрытия потребностей Украины, не говоря уже о новых возможных конфликтах вокруг Тайваня или Ирана, которые грозят разразиться в ближайшие годы.

Имеются большие задержки со строительством новых подводных лодок и эсминцев следующего поколения «Замвольт».

Ощущается отставание в стратегических вооружениях от России и Китая — последние испытания гиперзвуковых ракет корпорации Lockheed Martin закончились болезненным провалом.

Из-за дефицита редкоземельных металлов, ограничения на экспорт которых вводит Китай, может остановиться производство истребителей F-35, которое и так сильно отстаёт от плана.

Этот накапливающийся ком проблем Пентагону нужно решать. Иначе в один момент под угрозой может оказаться вся американская военная машина.

Однако пока Вашингтон больше озабочен трансгендерными баталиями.

И это очень символично — культурный и политический раскол в США уже настолько силён, что даже принятие военного бюджета сталкивается с огромными сложностями. Но важнее даже деградация всего публичного политического дискурса в Америке, когда реальные проблемы замещаются вымышленными.

Это явный показатель империи эпохи упадка, в которую США с каждым днём очевидно превращаются.