Долгожданный «контрнаступ» Украины вызывает тревогу на Западе. Белый дом признаёт, что отсутствие значительного продвижения ВСУ экономит человеческий ресурс армии, однако значительных прорывов российской обороны с таким подходом ждать не приходится. При этом зарубежные аналитики признают, что Россия сейчас является «грозным противником».

Иван Шилов ИА Регнум

Американское издание The Washington Post отмечает, что в течение пяти недель после «начала долгожданной операции» украинские войска пытаются ослабить российскую оборону, проводя артиллерийские и ракетные обстрелы и посылая небольшие группы саперов на разросшиеся минные поля, составляющие внешнее кольцо обороны ВС РФ.

Однако темпы продвижения на трех основных направлениях вдоль обширной линии фронта «вызвали на Западе опасения, что правительство президента Владимира Зеленского может нанести не такой мощный удар, как могло бы».

Американский чиновник, говоривший с газетой на условиях анонимности, рассказал, что США и другие страны обучили украинские войска комплексным наступательным маневрам и предоставили оборудование для разминирования, включая реактивные снаряды. По его словам, первостепенное значение имеет быстрое продвижение ВСУ с применением всех маневров и средств.

При этом чиновник признал, что ВСУ подвергаются интенсивным атакам со стороны ВС РФ с использованием беспилотников, а также несут потери из-за противотанковых боеприпасов. Он назвал ситуацию «очень тяжёлой».

WP пишет, что украинские военачальники, по их словам, должны «избегать ненужных потерь в борьбе с противником, обладающим гораздо большим количеством новобранцев и вооружений», а для сохранения живой силы в нынешней кампании Украина «задействовала всего четыре из десятка подготовленных бригад». По подсчетам Института изучения войны, с начала «контрнаступа» Украина оккупировала около 250 кв. км, что «далеко не соответствует надеждам Запада».

«По мнению военных аналитиков, на этот раз есть существенные отличия (по сравнению с осенью 2022 года — прим. ред.), которые свидетельствуют в пользу Москвы. В отличие от осени прошлого года, когда кремлевские лидеры, похоже, сомневались в способности Украины нанести ответный удар, у российских войск были месяцы, чтобы установить мины, вырыть окопы и разместить подразделения противотанковой обороны и беспилотники, которые замедлили продвижение Украины», — пишет The Washington Post. В отличие от ситуации в Херсоне, российские войска на линии фронта не имеют серьезных проблем со снабжением из тыла, подмечает издание.

Газета также с удивлением констатирует, что российские войска, несмотря на попытку мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и нервозность в этой связи, «показали себя грозным противником». Ещё одной важной особенностью обороны ВС РФ являются «вездесущие беспилотники, которые в режиме реального времени предоставляют российским войскам полную информацию о местонахождении украинских войск, что позволяет им проводить атаки «дронами-камикадзе» или наносить прицельные удары, с чем в таких масштабах не сталкивались даже американские войска — при всем их боевом опыте последних десятилетий».

Аналитики отмечают, что попытки украинских войск прорвать российскую оборону с помощью бронетанковых подразделений в начале наступления были встречены подавляющим артиллерийским, противотанковым, фугасным и вертолетным огнем, что привело к значительным потерям.

Украинские официальные лица отмечают, что Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как системы MICLIC, когда они продвигаются вперед.

В результате украинские командиры перешли к более малозаметным наступательным операциям с участием пеших групп численностью от 15 до 50 человек, говорит изданию Екатерина Степаненко, аналитик по России из Института изучения войны. Некоторые из них — саперы, которые «продвигаются ползком, чтобы найти и обезвредить вражеские мины». Другие группы пехотинцев затаились на позициях с ракетами класса «земля-воздух», чтобы сбивать российские вертолеты.

По словам американских чиновников, Запад ожидает, что в конечном итоге Украина сможет преодолеть минные поля и приблизиться к основным оборонительным линиям России. Но украинские войска «должны быть осторожны и расчетливы, чтобы не использовать всю свою артиллерию, когда они всё еще разбираются с минными полями», подчёркивает ещё один американский чиновник на условиях анонимности, «потому что эта артиллерия понадобится им в будущем».

Высокопоставленные представители НАТО заявили американскому изданию, что у России «в целом больше ресурсов и больше людей, и именно поэтому так важно стремиться к нагнетанию обстановки и постоянно поддерживать этот импульс» на поле боя. По их словам, Запад «делает всё правильно, просто с опозданием на шесть месяцев».

При этом западные СМИ старательно обходят стороной факт наступления уже российских войск, которые воспользовались замешательством ВСУ. Продвижение ВС РФ в районе Нововесёлого позволило взять под контроль участок трассы между Чугуевом и Старобельском, тем самым отрезав ВСУ от снабжения передовых позиций.

Параллельно российские войска форсировали реку Жеребец на Краснолиманском направлении и выбили ВСУ с занимаемых позиций. Бои идут и рядом с посёлком Торское: в случае его освобождения ВС РФ откроют себе дорогу для наступления на Красный Лиман.

Капитан первого ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в комментарии ИА Регнум ответил утвердительно на вопрос о том, стоит ли ждать прорывов в наступательных операциях со стороны ВС РФ.

«Всё идёт к тому. В Белоруссии объявили о создании народного ополчения, которое будет обучать ЧВК «Вагнер». Скорее всего, они обеспокоены киевским направлением и вынуждены иметь его в виду. А для этого нужны резервы.

Они нужны и на южном направлении: как известно, в связи с приостановкой зерновой сделки начинают осуществляться «акты возмездия». Это будет в рамках повторения ситуации в октябре — а может, более массированно. Чтобы ВС РФ перейти к наступательным действиям на основном направлении и двух-трех вспомогательных, нужно выводить достаточно мощную артподготовку.

Если это будет происходить как минимум день-два, будут выявляться цели, будут подавляться остатки ПВО, включая Patriot, то тогда и начнётся российское наступление», — сказал Дандыкин.

Он призвал также учитывать, что кассетные боеприпасы Украине уже поставили, и ВСУ будут их использовать против ВС РФ, когда те будут наступать: «Сейчас идёт прощупывание слабых участков: это может быть и на харьковском направлении, это должно быть и на авдеевском направлении. Противник пытается наступать — но, может, по инерции. По местам дислокации техники ВСУ также должны наноситься удары — и наносятся».

Скорее всего, уже в августе 2023 года в этом направлении «будет всё понятно», резюмировал эксперт.