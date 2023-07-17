«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести этот конфликт, но по счетам платит вся Европа», — заявил в ходе недавнего интервью президент Болгарии Румен Радев. Основным адресатом этого заявления являлись сами болгары, поскольку вопрос о военной поддержке официального Киева стремительно превращается в центральную политическую тему для балканской страны.

Иван Шилов ИА Регнум Болгарский БТР-60

Большинство граждан Болгарии, несмотря на довольно активную обработку ведущими СМИ, продолжают возражать против передачи вооружений Украине. Президент стремится заручиться поддержкой этого большинства.

На прошлой неделе Радев попросил правительство впредь соблюдать правила протокола и согласовывать с ним такие мероприятия, как визит президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, глава государства призвал прозападное парламентское большинство «трезво и объективно думать о войне на Украине» и воздерживаться от военных поставок Киеву. В ответ на это премьер-министр Николай Денков назвал «украинскую позицию» президента провокационной.

Активисты партии «Возрождение» (обладающей третьей по величине фракцией в парламенте) 15 июля на час заблокировали движение автомобилей по магистрали в районе знаменитой Плевны. Протестанты требовали не передавать реактор недостроенной атомной электростанции Белене Украине.

Напомним, что продажа этого реактора Киеву обсуждалась в ходе недавнего визита Зеленского в Софию. Сделку лоббирует Евросоюз, и болгарские власти вынуждены идти на неё даже вопреки энергетическим потребностям собственной страны.

Прозападным политикам, контролирующим ныне парламент и правительство Болгарии, приходится проявлять чудеса эквилибристики, чтобы как-то обосновать непопулярные решения, направленные на поддержку Киева.

Недавняя сенсационная новость о передаче ста единиц бронетехники Украине из арсеналов болгарского МВД была подана провластным парламентарием Ивайло Мирчевым с пояснением, что это та самая техника, которая применялась ещё в операции «Возрождение».

Для болгар «возродительный процесс» связан с неприятными воспоминаниями, когда страна стояла на грани внутренней смуты и военного конфликта с Турцией. Эта кампания была начата в конце 1984 г. высшим руководством социалистической Болгарии в целях форсированной ассимиляции мусульманского меньшинства (около 9% населения): этнических турок, субэтноса помаков (болгароязычных мусульман), а также цыган исламского вероисповедания.

Само название этой акции трактовалось инициаторами как возрождение болгарского самосознания у соотечественников, которые в своё время разными способами были обращены в ислам Османской Портой.

Правда, восстановление исторической справедливости соратники социалистического лидера Тодора Живкова осуществляли отнюдь не самыми гуманными средствами. В административном порядке тюркские и арабские имена заменялись на болгарские. Ограничивалась религиозная жизнь мусульман, ношение соответствующих национальных одежд, празднование турецких национальных праздников.

Mauricio Campino/Global Look Press Поддоны с боеприпасами, оружием и другим оборудованием, направляющиеся на Украину

По мере того как такие действия вызывали сопротивление, правоохранителям приходилось подавлять протесты, нейтрализовывать протурецких заговорщиков и даже гасить волну терроризма. Доходило до массовых столкновений протестантов с внутренними войсками, сражений за административные здания в районах компактного проживания мусульман.

Противостояние, вызванное программой «Возрождение», стало спадать в 1989 г. Тогда межнациональные отношения в республике обострились до предела. Произошёл массовый отток исламского населения из Болгарии (преимущественно в Турцию), ряд провинций обезлюдели, были подорваны отрасли хозяйства, где трудилось значительное число работников-мусульман (прежде всего табаководство).

Болгария поссорилась с Турцией, другими исламскими государствами. Недовольство по поводу национальной политики Софии высказывали европейские столицы и даже главный тогда геополитический партнёр — Советский Союз.

Противоречия на почве национальной политики стали питательной почвой для роста диссидентского движения в Болгарии. Когда же Живков попал под суд, то его среди прочего обвиняли в насильственной депортации турок.

Кадр из видео: «Премиерът Бойко Борисов и президентът Реджеп Тайип Ердоган проведоха телефонен разговор» Бойко Борисов с Реджепом Эрдоганом

Таким образом, привязка передаваемой Украине бронетехники к событиям проекта «Возрождение» призвана не только подчеркнуть солидный возраст этих вооружений. Нынешнее правительство демонстрирует, что возврата к притеснениям мусульман не будет ни при каких условиях, стремясь заручиться общественной поддержкой хоть этой части своей политики.

Кроме того, в такой риторике прослеживается и внешнеполитический аспект. Ведь два элемента, образовавших правящую коалицию в Народном собрании Болгарии, ранее придерживались разных геополитических предпочтений.

Лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов известен своим туркофильством. Его связывают дружеские отношения с Реджепом Эрдоганом. Во время премьерств Борисова (2009–2021 годы) реализовывался целый ряд совместных инфраструктурных проектов Софии и Анкары.

Бывший политический оппонент, а ныне союзник Борисова лидер партии «Продолжаем перемены» Кирил Петков, напротив, выступал за дистанцирование Болгарии от Турции. По его мнению, усиление турецкого влияния приводит к коррупции. Под руководством Петкова (2021–2022 годы) Болгария начала активное сближение с Грецией, которое продолжилось при «служебных» (временных, технических) правительствах 2022–2023 годов и росте влияния президента Радева.

Теперь же в рамках ротационного правительства в Софии вновь правят соратники Петкова, и сделавший заявление о ста единицах бронетехники Мирчев — один из них. Вполне возможно, что адресатом этих слов является и турецкая сторона. В Турции ведь до сих пор живут десятки тысяч вынужденных переселенцев из Болгарии и их ближайших потомков. А значит, официальная Анкара может выгодно подать факт избавления Болгарии от того арсенала, который причинил много бед соотечественникам.

Таким образом, политический блок «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» демонстрирует свою готовность к более прагматичной внешней политике, чем ранее. Стоять же за этим может как борьба болгарских политиков за внимание со стороны Турции (влиятельнейшего геополитического игрока на Балканах), так и заказ со стороны евроатлантических структур, поскольку в ходе недавнего саммита НАТО ряд заявлений Эрдогана (о включении в альянс Украины и готовности направить на ратификацию в парламент шведскую заявку о присоединении к НАТО) вызвали позитивные оценки у западных политиков — покровителей соответствующих болгарских партий. В Европе даже распространилось мнение, что Эрдоган наконец-то отвернулся от России и готов исправиться.

Поэтому списание Болгарией ста единиц бронетехники, причастной к репрессиям против болгарских мусульман, — это ещё и своеобразный информационный пас «одумавшемуся» режиму Эрдогана.