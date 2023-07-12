11–12 июля в столицы Литвы Вильнюсе проходит очередной саммит Североатлантического альянса. «Судьбоносный», по мнению некоторых западных наблюдателей, антироссийский, по словам других экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум

Казалось бы, значение мероприятия состоит в том, что на нём должны открыто объявить решение по поводу присоединения к альянсу Украины. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что кардинальных изменений по этому вопросу пока не предвидится, громкие заявления носят сомнительный характер, а самые важные темы поднимаются в наименее раскрученных прессой обстоятельствах.

По словам ряда французских изданий, Вильнюс на несколько дней стал самым защищённым городом в мире. О встрече лидеров стран, входящих в самый большой военно-политический союз нынешних времён, стали говорить за много недель до его начала.

Значимость данного совещания подчёркивается эпитетами, которыми награждают его журналисты, вроде «самого важного события со времён саммита в Братиславе», хотя последний состоялся лишь шесть недель назад. А также сообщениями о том, как сильно оно раздражает президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Появившаяся за три дня до начала саммита статья в Le Monde цитирует высокопоставленного сотрудника литовской разведки, по мнению которого Белоруссия готовит провокации с ядерным вооружением и кибератаки, чтобы сорвать мероприятие.

Самой главной интригой этих дней журналисты преподносили вопрос о вступлении в НАТО Украины. Ещё месяц назад заявлялось, что Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите, однако в результате он всё же прибыл.

Буквально сенсацией представляется выступление президента Франции Эммануэля Макрона с его заявлением о необходимости конкретизировать шаги по принятию Украины в альянс. До этого Франция твёрдо говорила «нет» по этому вопросу.

Французские издания цитируют многочисленных экспертов, пытающихся каждый на свой лад объяснить такие перемены во мнении.

Одни представляют политиков страны как наивных идеалистов, прозревших, наконец, перед лицом суровой реальности. Другие напоминают, что изменения начали происходить ранее, когда 12 июня Макрон собрал совет по безопасности, в рамках которого рассматривались возможности вступления Украины в НАТО.

Однако некоторые голоса высказывают более циничную и реалистичную точку зрения.

Работающая в Чехии и Польше французская исследовательница Амели Зима считает, что Макрон изменил риторику, чтобы создать в глазах США и других стран НАТО образ Франции как лояльного союзника альянса.

Издание Le Figaro подтверждает это мнение и добавляет цитату бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камия Грана, по словам которого, Франция и США как бы поменялись ролями. Если в 2008 г. США были за принятие Украины, а Франция и Германия против, то теперь наоборот: президент США Джо Байден говорит, что Украина не готова, а Франция предстаёт большим другом Украины и подчёркивает верность атлантистскому курсу.

В эту же логику вписывается реакция французского МИД на новость о готовности США поставлять Украине кассетные боеприпасы.

В то время как большинство стран высказали опасения по поводу опасности от использования такого оружия для мирного населения, Франция заявила, что понимает данное решение и желание помочь реализовать «законное право» украинцев.

По этой же причине президент Франции пообещал поставить Украине ракеты большой дальности Scapl, несмотря на то, что два месяца назад и он сам, и ведущие французские СМИ говорили, что не готовы к такому шагу.

И действительно, создаётся впечатление, что французская политика во многом сейчас делает ставку на то, чтобы «создавать образ», который должен одновременно играть на имидж и дезавуировать прежние высказывания, раздражающие её более влиятельных партнёров.

При этом перед французскими дипломатами стоит проблема с формулированием чёткой позиции по украинскому вопросу.

Все говорят о том, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности сейчас и в будущем. Но конкретные предложения сводятся к обходным манёврам.

Например, экспертами обсуждается возможность для Франции выступить инициатором самого процесса обсуждения по вступлению Украины в НАТО и затягивать эти переговоры до бесконечности. А вышеупомянутый Камий Гран предлагает в пока ещё туманном будущем, когда будет урегулирован конфликт, принять Украину символически, без распространения на эту страну действия статьи 5 договора Североатлантического альянса. Напомним, эта статья предусматривает коллективный ответ в случае вооружённого нападения на одного из членов НАТО.

Но в ходе саммита вскрылась куда более важная проблема: отсутствие слаженности и независимости в вопросах политики, экономики и обороны внутри стран НАТО и Евросоюза.

Бывший секретарь по вопросам обороны и безопасности Франции Луи Готье отмечает, что страны Евросоюза разрабатывают разные стратегии защиты, предпочитая поодиночке усугублять подчинённое положение по отношению к США.

Так, Польша закупает танки в Соединённых Штатах и Южной Корее; Германия развивает систему европейской противовоздушной обороны на основе американских Patriot PAC-3 и израильско-американских Arrow 3; Франция поддерживает европейскую программу военной авиации «Боевая авиационная система будущего» (SCAF) с помощью американского предприятия Lockheed Martin.

При этом франко-немецкая программа по разработке и созданию общеевропейской модели танков пока не сдвинулась с мёртвой точки из-за невозможности обеих сторон прийти к согласию по ряду пунктов.

Вместе с тем между Германией и Францией идёт серьёзная и не всегда честная конкуренция.

Так, на днях французская контрразведка с помощью своей исследовательской организации обнаружила, что немецкие некоммерческие организации и фонды при поддержке государства на протяжении многих лет занимались подрывом отрасли ядерной энергетики Франции, дающей стране дешёвую электроэнергию. Напомним, что Германия прекратила вырабатывать свою атомную энергию и перешла на почти полную зависимость от США также и в этом вопросе.

Создание образа — то же самое можно сказать не только в отношении Франции, но и в отношении всего проходящего саммита НАТО. Разногласия между странами-участницами альянса очевидны. Поэтому многие СМИ настоятельно формулируют идею о необходимости создать с помощью этого мероприятия для России картинку единства среди западных стран.

Однако самые важные вопросы решаются на саммите, а больше за его пределами, во многом с участием неевропейских стран.

Речь идёт, в частности, о Турции, от которой зависят вопросы о вступлении в НАТО Швеции и продлении зерновой сделки. Любопытно, что в первый же день в рамках саммита произошла встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона при закрытых дверях, без присутствия журналистов и без пресс-конференции по итогам разговора.

В этом и заключается особенность проходящего саммита: много шума вокруг туманных обещаний и полная таинственность касательно насущных вопросов.