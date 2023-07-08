Проводить предпраздничные выходные на работе мало кому улыбается, а уж когда на этой работе происходят очередные неприятности, то уровень позитива в крови и вовсе стремится к отметке «ноль» — такая мысль вполне могла мелькнуть в голове сотрудника Белого дома, обнаружившего воскресным вечером 2 июля сверток неизвестного происхождения.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Вскоре посмотреть на находку — как это и принято в подобных случаях — прибыла целая делегация экстренных служб с пожарниками, специалистами по химзащите и прочими профильными экспертами.

Довольно быстро выяснилось, что в свертке находится «белый порошок неизвестного происхождения». Любой человек, выросший на американском кинематографе, тут же поймал определенный ассоциативный ряд, который приводит лишь к единственному варианту происхождения порошка. Можно было бы вознегодовать насчет использования банальных стереотипов, но в данном случае они, увы, подтвердились.

Быстрые тесты пожарных округа Колумбия показали, что порошкообразное вещество содержит гидрохлорид кокаина.

Президента Джо Байдена и первой леди — согласно всем канонам детективного жанра — в этот момент не было дома.

Чета отбыла в Кэмп-Дэвид, чтобы принять участие в семейной вечеринке и вернуться в Вашингтон для национального празднования Дня независимости — 4 июля.

По официальной версии, вместе с ними также веселился Хантер Байден — сын президента, а по совместительству один из самых известных американским таблоидам и уголовному правосудию «кокаинистов». Правда, последнему дотянуться своими хлипенькими ручонками до Байдена-младшего до недавних пор не слишком удавалось.

И вот выяснилось, что незадолго до обнаружения свертка Хантера Байдена видели в коридорах Белого дома.

Каких-либо достоверных фактов на тему его состояний и настроений в тот момент так и не появилось, однако процесс был запущен. Через несколько часов каждое хоть на йоту консервативное издание тут же вспомнило все наркотрипы сына Джо Байдена и непрозрачно намекало общественности на то, что пронес кокаин в Белый дом именно он.

Но прежде, чем белый порошок попал в Белый дом, ему предстояло проделать полное превратностей длительное путешествие.

Все начинается в Андах

Уж коли кокаин нашли в организации такого уровня, да еще и предполагается, что с его помощью расширял «чертоги разума» сам сын американского президента, естественно предположить, что этот кокаин имел наивысшее качество.

Без всяких примесей в виде сухого молока, муки или — не к ночи будет сказано — продукции хозяйственного отдела в районном супермаркете. Такой «роскошью» кокаин разбавляют мелкие дилеры перед продажей клиентам, от возмущения которых не ждут реальных последствий.

Настоящий — чистый — кокаин изначально можно найти лишь в Андах: Боливии, Перу или Колумбии.

Именно там нищие крестьяне из числа коренного населения выращивают коку, причем весьма активно: только за 2023 год количество плантаций в том же Перу выросло на 18% и останавливаться на этом явно не собирается.

Заниматься выращиванием коки крестьян заставляют многие факторы: безработица, голод, неплохое жалованье, а в отдельных случаях — похищенный ребенок или дуло автомата. Правда, в большинстве случаев данный процесс все же является добровольным — с наркоторговцами вести дела гораздо проще, чем с государственными чиновниками (в случае, когда последние не объединяются с первыми).

После сбора листья коки перерабатывают в расположенных в джунглях лабораториях и уже формируют партии кокаина, которые забирают представители картелей или отдельные заказчики, ценящие качество и предпочитающие работать «напрямую».

Правда, большая часть товара все же отправляется в США и Канаду через Мексику.

Транзит

Судьба этих партий более тяжелая, но и одновременно захватывающая.

Одним партиям представится возможность быть расфасованными в горах Синалоа, другим — быть использованными для изготовления мета в Мичоакане или Халиско, а часть товара погрузят на корабли и отправят в увлекательное путешествие до Австралии, Новой Зеландии и стран Азии.

Но, чтобы попасть в США, партии необходимо провезти через самую загруженную (и пересекаемую) в мире границу — американо-мексиканскую. Провозят здесь много чего: девочек и мальчиков на продажу, оружие, кокаин, более дешевый и более опасный в употреблении фентанил и множество других видов наркотиков.

Но самое главное это просто люди. Только за 2022 год здесь задержали свыше двух миллионов человек, пытающихся нелегально проникнуть в Штаты.

Илона Овакимян/Sputnik/РИА Новости Вид на пограничную стену с США в мексиканской Тихуане

Зрелища, открывающиеся на различных участках этой границы потрясают воображение: толпы усталых и потных мигрантов из Латинской Америки, Индии, Китая и других стран стремятся перейти мутные воды Рио-Гранде, остаться в живых и не попасться. Отдельные отчаявшиеся пробуют идти через пустыню Аризоны (где местному населению законом запрещено делиться с нелегалами водой и едой), другие вплавь добираются до Флориды.

А кто-то, не надеясь на собственные силы, просит помощи в пересечении границы у наркокартелей, соглашаясь взамен пронести на себе несколько партий товара.

Таким образом, совершенно неудивительно, что объем наркоторговли растет параллельно с нелегальной миграцией. Правда, большая часть товара спокойно провозится на автомобилях или проносится прямо на глазах сотрудников пограничной службы без дополнительного осмотра.

Из рук в руки и другие места

Самое сложное — провоз через границу — позади, и кокаин направляется в так называемые распределительные пункты, откуда и попадает к дилерам.

Среди них есть и уличные торговцы, продающие наркотики слоняющимся без дела старшеклассникам или посетителям ночных клубов. Имеются и птицы полетом повыше, распространяющие вещества в школах или колледжах.

Но есть также и те, кто приобретает товар для «уважаемых людей» и работает по индивидуальным заказам.

В последних случаях вполне обычным является доставка наркотиков по назначенному адресу под видом, например, доставки пиццы или чего-нибудь посытнее — например, девушки по вызову.

Бывает и интереснее, когда пару пакетиков белого порошка доставляют на стол какому-нибудь чиновнику сразу после очередного успешного изъятия контрабанды.

Ну а уже после этого кокаин попадает в самые интересные места: на спинки унитазов в элитных ночных клубах, на долларовые купюры, ягодицы стриптизерш или же, на худой конец, в Белый дом.

Западное крыло Белого дома

Длинный путь пакетика с кокаином — от Андских плантаций до потайного кармана исполнителя — завершился в Западном крыле Белого дома.

Место, хочется сказать, выбрано крайне удобное для последующей медийной раскрутки и придумывания самых фантастичных обвинений.

Западное крыло является Административным подразделением Белого дома, и сюда могут попасть и американские чиновники, и иностранные делегации, и журналисты, и посетители иного рода.

Michael Reynolds/DPA/TASS Овальный кабинет в Белом доме

Именно здесь находится Овальный кабинет (памятный по скандалу с Моникой Левински), исполнительные службы, зал Рузвельта и помещение для пресс-конференций.

Чисто теоретически обвинить в проносе кокаина можно кого угодно: пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, первую леди, русских шпионов…

Или, например, в первых числах июля в Белый дом приходил для вручения верительных грамот новый посол Перу, где в последние годы плантации коки становятся все обширнее и обширнее. Вполне достойная кандидатура, хотя и не такая харизматичная, как Хантер Байден.

Да и скандал-то нужен был совсем не международный, но в пределах национальной масштабности.

Республиканский праздник

Главными интересантами нового скандала с Джо Байденом, скорее всего, являются именно республиканцы и консерваторы самого разного толка. Как раз они и подконтрольные им СМИ тут же начали активно раскручивать версию с причастностью Хантера Байдена к появлению кокаина в Белом доме (хотя видит Бог, что в стенах президентской резиденции он явно был далеко не в первый раз).

Естественно, скандал прокомментировал даже экс-президент Дональд Трамп: по его мнению, кокаин из Белого дома мог принадлежать лишь двоим: и если это был не Хантер Байден, то значит — его отец.

Также Трамп ненароком пнул продемократические издания, заявив, что в скором времени они назовут найденный порошок «не наркотиком, а аспирином», а потом и вовсе перестанут публиковать какие-либо факты об этой истории.

А история тем не менее уже позволила республиканцам сделать две вещи — в очередной раз пнуть семейку Байденов и действующую демократическую администрацию (это в преддверии новых президентских выборов никогда не бывает лишним), а также вновь вернуть в заголовки новостей слово «кокаин» и обратить внимание на приграничье, через которое он активно поступает в США.

Разумеется, отнюдь не за тем, чтобы наконец пресечь наркопоставки. А вот начать вновь говорить о необходимости выделения бюджетных средств для строительства пограничной стены, введении новых тарифов для грузоперевозчиков из Центральной Америки или новых военных контрактах для укрепления южных границ — это пожалуйста.