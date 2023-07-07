Большой резонанс вызвали слова президента Болгарии Румена Радева, высказанные им Зеленскому в ходе вчерашнего визита лидера Украины в Софию. Радев почти открыто призвал своего коллегу начать мирные переговоры с Россией, попутно заявив, что дальнейшее оказание военной помощи Киеву негативно сказывается на обороноспособности самой Болгарии.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский и Румен Радев

«Сейчас мы слышим слова «победа, победа, победа». Да, конечно, для любой страны, которая находится в состоянии войны, это важные слова, но мы хотим слышать слово «мир». И ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира», — заявил болгарский лидер.

Особую значимость этим словам придало то, что Радев — бывший военный, экс-командующий ВВС Болгарии, «НАТОвский генерал», как порой он сам себя позиционирует.

Ряд аналитиков полагают, что такие высказывания знаменуют смену отношения к украинско-российскому конфликту в Вашингтоне, который заинтересован в «заморозке» военных действий. Якобы американцы таким образом, через зависимую от них Болгарию транслируют новую повестку дня для Украины.

Мы же заметим, что слова Радева объективно передают настрой болгарского общества и обусловлены логикой внутриболгарских политических процессов.

Политическая карьера Радева началась благодаря поддержке Социалистической партии. Именно с её подачи он был впервые избран президентом в 2016 г. Сейчас же идёт второй президентский срок Радева. Амбиции генерала-президента явно выходят за пределы преимущественно церемониальных функций, которыми ему приходится заниматься. Ведь это довольно молодой политик, месяц назад отметивший 50-летний юбилей.

Его влияние на болгарскую политику резко усилилось летом 2022 г., когда из-за неспособности ведущих парламентских фракций сформировать правительственную коалицию президент получил право назначить «служебный» (временный) кабинет министров. И поскольку политический кризис затянулся, такое временное правление в Болгарии (в общей сложности было два «служебных» кабинета) продолжилось целый год, до июня 2023 г.

Премьер-министром в тот период стал также человек с военным прошлым — выпускник Высшего военно-воздушного училища Гылыб Донев. В отличие от своего патрона Донев уже давно перешёл на гражданскую стезю и сделал успешную чиновничью карьеру.

«Служебные» правительства Донева стали проявлять признаки прагматичной внешней политики.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Болгарии Румен Радев приветствует президента Украины Владимира Зеленского в президентском дворце. 6 июля 2023 года. София, Болгария

Болгария позволяла себе критиковать форсированный отказ ЕС от российских энергоресурсов, возобновила переговоры о сотрудничестве с Газпромом и даже делала заявления о прекращении поставок оружия на Украину. На этом фоне от парламентских партий второго эшелона раздавались призывы перейти в Болгарии к президентской республике.

Однако в конце концов две главные прозападные партии («Продолжаем перемены» (ПП) и ГЕРБ) смогли переступить через свои противоречия и сформировали «ротационное» правительство — проще говоря, договорились править по очереди. Инициатива в управлении страной вновь перешла к парламенту.

Правда, недоброжелатели обвинили Радева в попытке торпедирования парламентского правления.

Дело в том, что, когда уже была достигнута договорённость о поочередном председательстве в правительстве ставленников прозападных партий, прокуратура вдруг потребовала лишить депутатской неприкосновенности их лидеров. Правоохранители это аргументировали расследованием дел о коррупции.

Ряд наблюдателей считают, что за этим шагом прокуратуры стоял президент, намеревавшийся таким образом сорвать хрупкое коалиционное соглашение.

Тем не менее совместное голосование ПП и ГЕРБа в парламенте состоялось, затяжной политический кризис в Болгарии миновал, а вместе с тем Радев вернулся к выполнению преимущественно представительских функций главы государства.

Не так скоро (в 2026 г.), но его президентские полномочия неизбежно закончатся, а значит Радев вновь может заняться активной политической деятельностью. Вполне вероятно, что он поборется за статус лидера партнёрской для себя Болгарской социалистической партии (БСП).

К слову сказать, такая политическая карьера становится вполне типичной для политиков Юго-Восточной Европы.

Ожидается, что действующий президент Румынии Йоханнис Клаус после истечения своих полномочий возглавит Национал-либеральную партию и постарается стать премьер-министром страны.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Болгарии Румен Радев во время двусторонней встречи в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи Зеленский раскритиковал Радева за его пророссийскую позицию и отказ направить оружие в поддержку Украины

Соответственно, острое высказывание в сторону Зеленского — важный шаг по выстраиванию Радевым имиджа прагматичного политика — государственника, готового идти наперекор евробюрократии.

Между тем, позиции социалистов — преемников когда-то правивших Болгарией коммунистов — сегодня очень слабы. На последних парламентских выборах БСП набрала менее девяти процентов голосов. Скорее всего избиратели так и не оценили желание партии усидеть «на двух стульях»: совместить «мягкую русофилию» с одобрением военной помощи Украине в 2022 г.

Как и президент страны, партия социалистов ощущает нарастание евроскептических настроений среди болгар, а, кроме того, абсолютную непопулярность предложений, с которыми Зеленский пожаловал в Софию.

«Болгарский национальный интерес диктует нам иметь собственную атомную электростанцию, более дешевое электричество для экономики и домашних хозяйств. Этот проект был завершен сегодня» — это заявление лидера БСП Корнелии Ниновой по поводу договорённости, достигнутой нынешним правительством Болгарии с Украиной о продаже Киеву энергоблока недостроенной АЭС «Белене» (для нужд Хмельницкой АЭС). Эта сделка, кстати, активно поддерживается Евросоюзом.

Социалистам вторит более евроскептическая (право-консервативная) партия «Возрождение».

Она считает, что тем самым разрушается энергетический суверенитет Болгарии, наносится удар по её экономике. Ведь действующая АЭС «Козлодуй» является одним из самых рентабельных предприятий в стране. Почему бы не обзавестись новой АЭС?

Между тем в Болгарии сложился консенсус, что раз уж новую АЭС нельзя достроить, то её оборудование необходимо использовать для модернизации работающей в Козлодуе.

Визит Зеленского в Национальное собрание (парламент) Болгарии рисковал вылиться в дискуссию, которая пошла бы явно не на пользу нынешней прозападной правительственной коалиции.

Также существовала угроза острых дебатов по условиям выделения Украине новой партии боеприпасов. Одно дело, когда в 2022 г. такие поставки оплачивались «живыми деньгами». Ныне же финансирование осуществляется не так просто, поговаривают, что в кредит. В связи с чем и понадобился личный приезд президента Украины.

Наконец, болгары традиционно очень болезненно воспринимают всякую возможность вооружённого противостояния с Россией.

В связи с этим помпезное голосование Народным собранием в присутствии Зеленского за декларацию о присоединении Украины к НАТО могло быть омрачено выступлениями оппозиции.

В этих условиях болгарские власти решили не рисковать. Декларацию «Украино-НАТО» приняли в рабочем порядке: 157 голосов «за», 57 «против». Евроатлантическую перспективу Украины ожидаемо отвергли «Возрождение» и БСП.

Общение же Зеленского с парламентариями из «дружественных» Украине фракций перенесли из парламента в Национальный исторический музей. Вероятно, чтобы активизировавшиеся болгарские русофилы не нарушили идиллию.