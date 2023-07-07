Большой резонанс вызвали слова президента Болгарии Румена Радева, высказанные им Зеленскому в ходе вчерашнего визита лидера Украины в Софию. Радев почти открыто призвал своего коллегу начать мирные переговоры с Россией, попутно заявив, что дальнейшее оказание военной помощи Киеву негативно сказывается на обороноспособности самой Болгарии.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский и Румен Радева

«Сейчас мы слышим слово «победа, победа, победа». Да, конечно, для любой страны, которая находится в состоянии войны, это важное слово, но мы хотим слышать слово «мир». И ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира» — заявил болгарский лидер.

Особую значимость этим словам придало то, что Радев — бывший военный, экс-командующий ВВС Болгарии, «НАТОвский генерал», как порой он сам себя позиционирует.

Ряд аналитиков полагают, что такие высказывания знаменуют смену отношения к украинско-российскому конфликту в Вашингтоне, который заинтересован в «заморозке» военных действий. Якобы американцы таким образом, через зависимую от них Болгарию транслируют новую повестку дня для Украины.

Мы же заметим, что слова Радева объективно передают настрой болгарского общества и обусловлены логикой внутриболгарских политических процессов.

Политическая карьера Радева началась благодаря поддержке Социалистической партии. Именно с её подачи он был впервые избран президентом в 2016 г. Сейчас же идёт второй президентский срок Радева. Амбиции генерала-президента явно выходят за пределы преимущественно церемониальных функций, которыми ему приходится заниматься. Ведь это довольно молодой политик, месяц назад отметивший 50-летний юбилей.

Его влияние на болгарскую политику резко усилилось летом 2022 г., когда из-за неспособности ведущих парламентских фракций сформировать правительственную коалицию президент получил право назначить «служебный» (временный) кабинет министров. И поскольку политический кризис затянулся, такое временное правление в Болгарии (в общей сложности было два «служебных» кабинета) продолжилось целый год, до июня 2023 г.

Премьер-министром в тот период стал также человек с военным прошлым — выпускник Высшего военно-воздушного училища Гылыб Донев. В отличие от своего патрона Донев уже давно перешёл на гражданскую стезю и сделал успешную чиновничью карьеру.

«Служебные» правительства Донева стали проявлять признаки прагматичной внешней политики.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Болгарии Румен Радев приветствует президента Украины Владимира Зеленского в президентском дворце. 6 июля 2023 год. София, Болгария

Болгария позволяла себе критиковать форсированный отказ ЕС от российских энергоресурсов, возобновила переговоры о сотрудничестве с Газпромом и даже делала заявления о прекращении поставок оружия на Украину. На этом фоне от парламентских партий второго эшелона раздавались призывы перейти в Болгарии к президентской республике.

Однако в конце-концов две главные прозападные партии («Продолжаем перемены» (ПП) и ГЕРБ) смогли переступить через свои противоречия и сформировали «ротационное» правительство — проще говоря договорились править по очереди. Инициатива в управлении страной вновь перешла к парламенту.

Правда, недоброжелатели обвинили Радева в попытке торпедирования парламентского правления.

Дело в том, что, когда уже была достигнута договорённость о поочередном председательстве в правительстве ставленников прозападных партий прокуратура вдруг потребовала лишить депутатской неприкосновенности их лидеров. Правоохранители это аргументировали расследованием дел о коррупции.

Ряд наблюдателей считают, что за этим шагом прокуратуры стоял президент, намеревавшимся, таким образом сорвать хрупкое коалиционное соглашение.

Тем не менее, совместное голосование ПП и ГЕРБа в парламенте состоялось, затяжной политический кризис в Болгарии миновал, а вместе с тем Радев вернулся к выполнению преимущественно представительских функций главы государства.

Не так скоро (в 2026 г.), но его президентские полномочия неизбежно закончится, а значит Радев вновь может заняться активной политической деятельностью. Вполне вероятно, что он поборется за статус лидера партнёрской для себя Болгарской социалистической партии (БСП).

К слову сказать, такая политическая карьера становится вполне типичной для политиков Юго-Восточной Европы.

Ожидается, что действующий президент Румынии Йоханнис Клаус после истечения своих полномочий возглавит Национал-либеральную партию и постарается стать премьер-министром страны.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Болгарии Румен Радев во время двусторонней встречи в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи Зеленский раскритиковал Радева за его пророссийскую позицию и отказ направить оружие в поддержку Украины

Соответственно, острое высказывание в сторону Зеленского — важный шаг по выстраиванию Радевым имиджа прагматичного политика — государственника, готового идти наперекор евробюрократии.

Между тем позиции социалистов — преемников когда-то правивших Болгарией коммунистов сегодня очень слабы. На последних парламентских выборах БСП набрала менее девяти процентов голосов. Скорее всего избиратели так и не оценили желание партии усидеть «на двух стульях»: совместить «мягкую русофилию» с одобрением военной помощи Украине в 2022 г.

Как и президент страны партия социалистов ощущает нарастание евроскептических настроений среди болгар, а кроме того абсолютную непопулярность предложений с которыми Зеленский пожаловал в Софию.

«Болгарский национальный интерес диктует нам иметь собственную атомную электростанцию, более дешевое электричество для экономики и домашних хозяйств. Этот проект был завершен сегодня». Это заявление лидера БСП Корнелии Ниновой по поводу договорённости, достигнутой нынешним правительством Болгарии с Украиной о продаже Киеву энергоблока недостроенной АЭС «Белене» (для нужд Хмельницкой АЭС). Эта сделка, кстати, активно поддерживается Евросоюзом.

Социалистам вторит более евроскептическая (право-консервативная) партия «Возрождение».

Она считает, что тем самым разрушается энергетический суверенитет Болгарии, наносится удар по её экономике. Ведь действующая АЭС «Козлодуй» является одним из самых рентабельных предприятий в стране. Почему бы не обзавестись новой АЭС?

Между тем в Болгарии сложился консенсус, что раз уж новую АЭС нельзя достроить, то её оборудование необходимо использовать для модернизации работающей в Козлодуе.

Визит Зеленского в Национальное собрание (парламент) Болгарии рисковал вылиться дискуссию, которая пошла бы явно не на пользу нынешне прозападной правительственной коалиции.

Также существовала угроза острых дебатов по условиям выделения Украине новой партии боеприпасов. Одно дело, когда в 2022 г. такие поставки оплачивались «живыми деньгами». Ныне же финансирование осуществляется не так просто, поговаривают что в кредит. В связи с чем и понадобился личный приезд президента Украины.

Наконец, болгары традиционно очень болезненно воспринимают всякую возможность вооружённого противостояния с Россией.

В связи с этим помпезное голосование Народным собранием в присутствии Зеленского за декларацию о присоединении Украины к НАТО могло быть омрачено выступлениями оппозиции.

В этих условиях болгарские власти решили не рисковать. Декларацию «Украино-НАТО» приняли в рабочем порядке: 157 голосов «за», 57 «против». Евроатлантическую перспективу Украины ожидаемо отвергли «Возрождение» и БСП.

Общение же Зеленского с парламентариями из «дружественных» Украине фракций перенесли из парламента в Национальный исторический музей. Вероятно, чтобы активизировавшиеся болгарские русофилы не нарушили идиллию.