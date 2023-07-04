Украинский конфликт вынуждает Пентагон реформировать Вооружённые силы США, сделав их отвечающими вызовам современности. Однако это наталкивается на серьёзный кризис с нехваткой рекрутов, который особенно обострился в последние несколько лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё с нулевых годов в Пентагоне начали сталкиваться с тем, что им не удаётся выполнить планы по рекрутированию на службу новобранцев. На фоне роста непопулярности войны в Ираке и Афганистане многие молодые американцы отказывались идти служить, не видя смысла рисковать своей жизнью в конфликтах с неясными целями. Со временем кризис с недобором рекрутов становился всё острее — и достиг апогея в период пандемии.

За десять лет резко просела доля американской молодёжи, которая соответствует требованиям поступления на службу в вооружённых силах.

В 2022 году таковых насчитывается лишь 23% среди молодых людей до 30 лет. Остальные не проходят по целому ряду причину — это может быть ожирение, от чего страдают три четверти молодых людей, хронические заболевания, пристрастие к наркотикам, которые сейчас активно легализуются в США, или психические отклонения.

В итоге Пентагону ежегодно приходится понижать требования к новобранцам. Для них даже организуют специальные подготовительные базы, где их гоняют ради того, чтобы они могли сдать хотя бы пониженные нормативы. Всё это сказывается на физическом и интеллектуальном уровне американских военнослужащих, который неуклонно падает.

Но ещё более острая ситуация с отсутствием желания идти на службу.

В 2022 году рекордно низкая доля молодых американцев — лишь 9% — заявила о готовности отслужить в вооружённых силах. Пентагон называет причиной этого «неправильные» ценности поколения так называемых «зумеров», рождённых после 1998 года. Они без особого пиетета относятся к своей стране, не считают себя патриотами США и настроены слишком индивидуалистично, чтобы идти на воинскую службу.

Многих из них не сильно привлекают бонусы, которыми завлекает на службу Пентагон.

Среди них зарплата от 24 тысяч долларов в год — что сильно ниже среднего заработка в США в 50–60 тысяч долларов. Кроме того, отслужившим предоставляется возможность отучиться в американских университетах за государственный счёт. Но всегда можно взять образовательный кредит — и не тратить 3–4 года на жизнь в казарме.

Доходы военнослужащих не поспевают за ростом инфляции. В прошлом году рост цен в США достигал 8–9%, в то время как зарплаты солдат и офицеров были проиндексированы лишь на 4%. Десятки тысяч военнослужащих вынуждены получать продовольственные карточки, которые предоставляются нуждающимся в помощи бедным американцам.

В удручающем состоянии находится и военная инфраструктура США — скажем, многие казармы десятилетиями не обновлялись и остро требуют ремонта.

Cameron Porter/ Zuma/TASS

В этих условиях Пентагону приходится всё в большем количестве набирать на службу мигрантов из Латинской Америки и Африки, кого завлекают возможностью ускоренного получения американского гражданства. Здесь появляются явные ассоциации с поздней Римской империей, которая набирала одни германские племена для войны с другими. Ведь есть вопросы в отношении лояльности бывших мексиканцев или нигерийцев, которые теперь под американским флагом едут воевать, к своей новой родине.

Кроме того, американские военные стали делать упор и на попытку завлечь в свои ряды представителей ЛГБТ-сообщества.

Пентагон выпускает рекламные ролики для геев и лесбиянок. В большом количестве на службу пошли трансгендеры. Им гарантируется проведение операций по смене пола за счёт военного ведомства США. Однако в данном случае уже есть опасения, что эти солдаты-трансгендеры из-за своей психической и гормональной нестабильности могут в любой момент или покончить жизнь самоубийством, или пойти расстреливать собственных сослуживцев.

Но это уже укладывается в общую канву «либерализации» Вооружённых сил США, которая резко ускорилась с приходом к власти Джо Байдена.

Для рядового состава стали вводиться курсы по борьбе с «экстремизмом», где их главными врагами называют «правых радикалов» вроде сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий. Военные базы переименовывают, чтобы избавиться от наследия генералов Конфедерации.

Офицерский состав заставляют переходить на «гендерно-нейтральные» обращения друг к другу. А в руководстве Пентагона появилась должность директора по «разнообразию, равенству и инклюзивности». Её теперь занимает сторонница движения БЛМ, которая пишет книжки для детей об «антирасизме» и необходимости сокращения полиции. Их затем преподают детям военнослужащих в школах, финансируемых Пентагоном.

Всё это происходит не просто из-за нынешних «прогрессивных веяний» в обществе. Видится очевидная цель либеральных элит США — переформатировать под себя институт армии, который традиционно является консервативным и поддерживает республиканцев. Расчёт явно делается на то, чтобы в случае возможной дестабилизации ситуации в стране силовые структуры в лице Пентагона и спецслужб были на стороне демократов — а не, например, Дональда Трампа.

Однако этими внутренними противоречиями институт армии только ослабляется.

Ведь вооружённые силы — всегда слепок с общества. И их преследуют те же самые проблемы с расколом Америки, которые проявляются и в гражданской жизни. Здесь ситуация усугубляется и тем, что костяк военнослужащих всегда состоял из молодых людей из консервативных южных штатов. Сейчас же у них всё меньше мотивации идти на службу, где их будет ждать либеральная «промывка мозгов».

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

Поэтому кризис с нехваткой рекрутов будет и дальше проявляться.

В 2022 году численность армии США вынужденно сократилась до 450 тысяч солдат — это минимальный размер с предвоенного 1940 года. При этом Пентагону, по его собственному признанию, нужны не менее 550 тысяч солдат для решения текущих задач. Дефицит новобранцев наблюдается во всех видах войск — сухопутной армии, на флоте и в авиации.

Доходит до того, что военные рекрутеры даже ставили будки с рекламой лётной службы у дверей американских кинотеатров — когда там крутили недавний блокбастер с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик».

Нынешней численности Вооружённых сил США с трудом хватает, чтобы обслуживать глобальную военную империю Америки — с 700 базами в 130 странах мира. Вашингтону уже приходится делать сложный выбор — например, выводить часть войск с Ближнего Востока, чтобы отправить их в Европу для подготовки украинских солдат.

При этом США хоть и ведут на текущий момент примерно дюжину военных операций в Африке и на Ближнем Востоке, но напрямую не участвуют ни в одном крупном конфликте. На Украине представлены американские инструкторы, и туда в больших количествах направляются вооружения из США, но воюют уже сами украинцы.

Ситуация может резко измениться, если США будут втянуты в какую-то большую войну.

По оценке республиканского аналитического центра Heritage Foundation, Пентагон в нынешних условиях не сможет потянуть ни один крупный конфликт — вроде войны с Ираном в Персидском заливе или с Китаем за Тайвань. У Вооружённых сил США проявится нехватка всего — в первую очередь личного состава и боеприпасов, которых хватит лишь на неделю активных боевых действий.

Аналитики из Heritage предлагают рассмотреть возможность возвращения частичной призывной службы — от чего в США отказались ровно 50 лет назад. Однако это рискует ещё сильнее расколоть общество, так что вероятность введения призыва не очень высока.

Есть и другой путь — внедрять технологии искусственного интеллекта и заменять военных роботами, обучать истребители и танки воевать без участия человека. Но на это уйдут ещё многие десятилетия, в то время как решать проблемы с нехваткой солдат нужно уже сейчас.

Фактически США оказались в положении Британской империи начала ХХ века.

Глобальное лидерство за ними всё ещё сохраняется, но поддерживать свою растянутую на весь мир военную империю становится всё сложнее. Именно это и погубило в итоге и древних римлян, и британских геополитиков. Вполне возможно, что та же участь постигнет и США.