Проправительственный польский журнал Sieci в последнем номере предъявил счет послу США в Польше Марку Бжезинскому. «Его вмешательство во внутренние дела нашей страны провоцирует подозрения о нарушении Венской конвенции, — пишет издание. — Является ли Марк Бжезинский другом всей Польши или только ее леволиберальной части?»

Иван Шилов ИА Регнум Марк Бжезинский

Поводом для публикации стало появление на приеме в американском посольстве актрисы Барбары Курдей-Шатан, которая «прославилась тем, что хулила защитников польско-белорусской границы». Вроде бы мелочь на фоне хороших польско-американских отношений, однако за полтора года пребывания Бжезинского в Варшаве находятся и другие «тревожные факты».

Особое подозрение вызывает появление дипломата рядом с оппозиционными польскими политиками. Более того, он своим присутствием оказывает им важную услугу, как это было, например, 26 августа прошлого года во время проведения президентом Варшавы Рафалом Тшасковским «Кампуса Польши будущего».

Как замечает американист Томаш Врублевский, которого цитирует журнал, посол «вмешивается в наши внутренние дела» и не скрывает своих целей. Если вкратце, то он «заботится о том, чтобы построить Польшу, которая не будет «писовской» (то есть выступает против ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). — Прим. ред.).

Это создает проблему для польских властей. Если американский посол отдает симпатии оппозиционному варшавскому президенту, проигравшему лишь несколько процентов действующему президенту Польши Анджею Дуде на выборах в 2020 году, тем самым дезавуируется тезис правящей партии о том, что только она является активным сторонником евроатлантического партнерства и делает Польшу главным союзником США в Европе.

В итоге «Право и Справедливость» оказывается в ситуации, когда она вынуждена оправдываться и объяснять, что не является «американской марионеткой». Отчего Марку Бжезинскому припоминают, как в 2011 году в статье для The New York Times он «высоко оценил политику правительства Дональда Туска по сближению с Германией и началу перезагрузки отношений с Россией».

И вместе с этим упоминаются «грехи» Джо Байдена, который в 2009 году, будучи вице-президентом США, на Мюнхенской конференции выступил от имени Барака Обамы и заявил, что Вашингтон выступает за политику перезагрузки в отношениях с Россией.

Все это вписывается в один сюжетный ряд «ключевых событий, угрожающих безопасности Польши», в котором на одной стороне оказываются как польские оппозиционные силы, так и администрация Байдена.

Внешнеполитический дуализм правящего лагеря, одновременно заявляющего о ставке на евроатлантизм во главе с США и обвиняющего Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела, чем-то напоминает политику Анкары. Турецкие власти на протяжении последних лет, с одной стороны, добивались сотрудничества с Белым домом, но, с другой, не чурались разыгрывать антиамериканские настроения в ходе избирательных кампаний.

Но у Анкары был и остается мощный козырь в виде сотрудничества с Россией. Что касается «Права и Справедливости», то она в качестве такового выставляла попытки Франции и Германии сыграть в стратегическую автономию с целью подрыва американских интересов в Европе. Однако сейчас польская правящая партия столкнулась с новыми тенденциями, которые выбивают эту карту.

«Берлин произвел коренной пересмотр собственной политики, — замечает проправительственный портал wPolityce. — Он отказался от прежней концепции подчинения Восточной Европы в кооперации с Москвой, чтобы достичь той же цели, но на этот раз в сотрудничестве с Вашингтоном. Германия решила, что, возглавив европейскую помощь Украине, она сможет убедить американцев согласиться на немецкое господство в Восточной Европе. Эта концепция из-за нарастающего конфликта с Китаем способна стать очень привлекательной для американцев».

Любопытно, что выходом из этой ситуации издание видит выход Польши из Европейского союза, считая нереальным противостоять процессу «построения германской гегемонии» в ЕС. Но по этой логике Варшаве придется дистанцироваться и от США как гаранта и куратора «проамериканской» Германии. Вопрос в том, готово ли будет к таким решительным действиям руководство «Права и Справедливости» во время своего потенциального третьего срока правления.

Скорее всего, PiS решит ограничиться лишь легкой антиамериканской риторикой, периодически поругивая посла США в своих изданиях. Не имеющая геополитических альтернатив, которые могли бы быть у нее в лице России и Белоруссии, «Право и Справедливость» предпочтет «пересидеть» Байдена и демократическую администрацию до 2024 года в надежде, что к власти придут республиканцы-трамписты и начнут снова нахраписто давить на Евросоюз в целом и Германию в частности. А там, по известной польской формуле, как-то да будет.