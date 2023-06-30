Неожиданно смелое (на первый взгляд) решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Его указом в отставку был отправлен глава государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, на место которого назначен молодой, 30-летний, директор харьковского завода им. Малышева Герман Сметанин. В СМИ смена главы украинской оборонки вызвала противоречивую реакцию: всё-таки война, и коней на переправе не меняют. Однако не успело пройти недоумение украинской общественности, как последовала другая новость. «Укроборонпром» прекратил своё существование, а вместо него было создано АО «Украинская оборонная промышленность».

Иван Шилов ИА Регнум

Ряд украинских источников смотрят на перемены оптимистично. Журналисты обвиняют прошлое руководство украинского ВПК в некомпетентности и неспособности организовать выпуск снарядов в количестве, необходимом для армии. Как бы подтверждая информацию СМИ, о нехватке боеприпасов заявил и глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera: «Нам не хватает снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена».

Однако теперь, уверены оптимисты, дело пойдёт на лад.

С одной стороны, новый глава украинской оборонки Сметанин — человек «из сферы», прошедший на заводе путь от работника до директора предприятия. С другой — реорганизация госконцерна в акционерное общество должна позволить оптимизировать расходы, побороть коррупцию и так далее.

Кадр из видео с канала: Апостроф TV Гендиректор нового АО «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин

Но, как отметил в комментарии ИА Регнум источник, осведомлённый о ситуации на рынке вооружений, на деле украинская оборонка переживает не лучшие времена и вряд ли смена руководителя и формы собственности сможет исправить ситуацию. Проблемы «Укроборонпрома», которые начались задолго до нынешних трудностей, во многом неразрешимы.

Масштабные промахи и частичные удачи

«Давайте вспомним, для чего вообще создавался этот концерн? Идея была в целом здравая: собрать воедино всё, что досталось украинской оборонке от Советского Союза. Но была и другая цель. А именно — создать конкуренцию России на мировом рынке вооружений, а точнее — в странах, которые ранее использовали вооружения советского образца. Причём планировалось продавать технику дешевле, чем мы», — отметил собеседник.

Наглядным примером может служить контракт на поставку в Ирак БТР-4 в 2011–2013 годах, пояснил источник. Часть машин оказалась бракованной, из-за чего их пришлось отправлять обратно на Украину.

Второй пример — легендарный танк «Оплот», который планировался как конкурент для Т-90. В итоге некоторое количество удалось сплавить в Таиланд, но обеспечить этими машинами даже собственную армию ВСУ не могут и по сей день. «Решить эту проблему практически невозможно, потому что мосты в отношениях с Россией сожжены, а западные технологии на советских предприятиях нельзя адаптировать без огромных денежных вливаний», — отметил источник агентства.

Украина утратила ряд технологий, включая выплавку танковой стали, вследствие чего на лом пришлось переплавлять танки, произведённые ещё в советские времена, отметил эксперт.

С аналогичными проблемами столкнулись производители стрелкового оружия и ряда других вооружений. Хотя при этом в ряде сфер украинский ВПК до недавнего времени оставался конкурентоспособным.

«Пример того, где им удалось составить нам конкуренцию, — это разработка противотанковых вооружений, — признаёт эксперт. — Украинский ПТРК «Стугна-П» разработки КБ «Луч» в чём-то превзошёл наши аналоги. В частности, благодаря тому, что управление снарядом осуществляется дистанционно. Экспорт активно шёл на Ближний Восток, в Азию. Причём экспорт шёл даже в первые месяцы 2022 года. Некоторые комплексы с интерфейсом на английском/арабском языках уже не попали заказчику и использовались ВСУ», — отмечает эксперт.

В частности, активно продолжается выпуск ПТРК «Стугна», даже несмотря на то, что цеха КБ «Луч» были неоднократно поражены в результате серии ракетных ударов по объектам украинского ВПК.

Кроме того, в Сети регулярно публикуются фотографии танковых и артиллерийских боеприпасов, которые производятся на засекреченных военных объектах. Согласно заявлению «Укроборонпрома», такое производство ведётся совместно с партнёрами из стран НАТО за пределами Украины.

(сс) VoidWanderer Управляемая ракета «Стугны», стреляющая со скрытой позиции с помощью дистанционного управления

Однако на этом успехи украинского ВПК и исчерпываются.

В условиях военных действий не удалось наладить производство ракетных комплексов «Гром», которыми Киев неоднократно угрожал России. По мнению украинских журналистов, именно провал «ракетной программы» привёл к отставке руководства «Укроборонпрома» и упразднению концерна.

«Уважаемым партнёрам» конкурент не нужен

Однако воспрянуть ему вряд ли уже удастся. Часть предприятий была выведена из строя, а оставшиеся вынуждены работать подпольно. Но самое главное, что «уважаемым западным партнёрам» Украины не нужны конкуренты. Поэтому уничтожение украинского производства оружия — часть общей стратегии, навязанной Украине.

Западные покровители Киева используют все возможные рычаги для того, чтобы вытеснять с рынка вооружений как своих конкурентов, так и своих «союзников», отметил эксперт.

«Доля Украины на мировом рынке вооружений всегда была невелика, а сейчас и вовсе ничтожна», — указал источник.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за 2014–2018 годы доля украинского экспорта на мировом оружейном рынке снизилась с 2,8% до 1,3%, объем упал на 47%. Перед началом СВО, в 2021 году, украинское оружие составляло лишь 0,9% на глобальном рынке, отмечало РИА Новости, ссылаясь на данные SIPRI.

При этом за 2022 год по понятным причинам Украина вышла на третье место в мире по ввозу вооружений, причем около 35% импорта составляла американская продукция.

«Американцы очень методично выдавливают любых конкурентов с рынков Азии, Африки, Южной Америки. Как пример — небывалое давление, которое оказывается на правительства ряда стран, которые ожидают поставок российской техники», — продолжает эксперт.

Филиппины не могут получить заказанные вертолёты, Индия отказалась от закупок вертолётов, напомнил собеседник.

«С точки зрения законов рынка, которые так боготворят американцы, это абсолютно нечестная игра. Но кого и когда это останавливало? Аналогично с «партнёрами» — на них тоже распространяется этот подход», — подчеркнул источник ИА Регнум.

Оборонка стран бывшей Организации Варшавского договора была старательно и методично уничтожена, только сейчас они оживляют некоторые предприятия для помощи Украине. Эксперт вновь подчеркнул:

«Правило есть правило: где есть американское присутствие, никаким другим производителям не место».

Таким образом, Украина, как и другие «союзники» США, сражается на зависимость от американских поставок.

Вместо ПТРК «Стугна» теперь может быть только Javelin, причём как для ВСУ, так и для покупателей украинских вооружений за рубежом. Вместо БТР-4 — Stryker, а вместо ракетного комплекса «Гром» — только намоленный HIMARS.

Во многом украинцы сами загнали себя в эту зависимость, требуя всё новых и новых поставок. А это не только способ поддержать американские предприятия, которые сейчас гребут деньги лопатой, но и способ политического контроля. Одна из опций ручного управления, на которое переведен Киев. Любое самостоятельное действие — и объём поставок вооружений может быть сокращён.

Разрешат ли Штаты вылезти своим партнёрам из этой зависимости? Конечно, нет. Поэтому кто бы ни возглавлял «Укроборонпром» и как бы он ни назывался — ничего не поменяется. Поскольку, один раз надев на шею ярмо, придется ходить с ним до конца дней. И что характерно, муралы со «Святой Джавелиной» на Украине уже никто не рисует.