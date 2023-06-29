Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа 28 июня совершили неожиданный марш-бросок в Киев, где их приняли президент Украины Владимир Зеленский. В украинскую столицу Дуда и Науседа прибыли на обратном пути из Гааги со встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главами ряда европейских государства.

Иван Шилов ИА Регнум Гитанас Науседа и Анджей Дуда

Тема Североатлантического альянса, чей саммит пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, внешне доминировала в обсуждениях трех лидеров. Но доминирование было разным. По словам Дуды, в «наших общих интересах, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО» и «мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее».

Зеленский был более осторожным, заявив, что «реальная возможность» сделать решения саммита «действительно нужными для всей Европы» зависит только от того, получит ли Киев приглашение в НАТО. В свою очередь, Науседа подчеркнул, что Украина понимает, что «не станет полноправным членом НАТО в военное время», но «надеется получить четкий сигнал о том, что этот шаг может быть реализован после окончания войны».

Фактически Варшава позиционирует себя сегодня большим сторонником немедленного вступления Украины в альянс, чем сам киевский режим. В качестве дополнительного аргумента для руководства НАТО польские власти пытаются разыграть карту группы «Вагнер». Как заявил Дуда в Киеве, передислокация части солдат группы в Белоруссию — это «очень значимый для нас сигнал, который, на наш взгляд, должен быть обязательно проработан НАТО».

Между тем, искусственное раздувание фактора «Вагнера» является для Варшавы палкой о двух концах.

По мнению депутата Европейского парламента от польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Рышарда Чарнецкого, Москва может контратаковать, указав лидерам альянса, что российские власти — это предсказуемый партнер, с которым «можно заключить сделку», в то время как «Вагнер» — «худшие бандиты, и вы с ними не уживетесь».

Однако, на наш взгляд, дело вовсе не в «Вагнере». Геополитический кризис на постсоветском пространстве между Варшавой и Москвой польская правящая партия ретранслирует на Запад.

Цели на страницах проправительственного портала wPolityce формулирует бывший министр обороны Ян Парис. Во-первых, добиться отказа Франции от реализации программы стратегической автономии, что подрывает американские интересы в Европе. Во-вторых, сорвать немецкие планы построения гегемонии на континенте посредством централизации процесса принятия решений в ЕС.

Что любопытно, при этом он предлагает не торопиться с интеграцией Украины в Евросоюз и НАТО.

«Если власти в Киеве хотят мира, они должны принять во внимание необходимость достижения соглашения с Россией, — пишет Парис. — И это будут переговоры не о капитуляции России, а о стабилизации украинско-российской границы. Этого нельзя достичь без определенных уступок, например, таких, как внеблоковый статус Украины, предусмотренный Будапештским меморандумом 1994 года».

president. gov. ua Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Киев. 28 июня 2023

Таким образом, бывший министр обороны Польши намекает на то, что втягивание Украины в Североатлантический альянс несет определенные риски и для самой Варшавы.

О чем может идти речь? Возможно, о возвращении Берлина к концепции организации постсоветского пространства между Варшавой и Москвой в духе Брестского мира 1918 года.

Германская империя тогда выступила творцом «независимой» Украинской Народной Республики, Белорусской Народной Республики и Литовской Республики. Современные польские историки квалифицируют это как удар не только по России, но и по восстановившей свою государственность Польше, претендовавшей в 1918 году на возвращение восточных территорий «русского раздела».

В этом контексте озабоченность Варшавы может вызывать решение Берлина относительно размещение воинского контингента в Литве. Как заявил на днях министр обороны Германии Борис Писториус, в рамках усиления так называемого восточного фланга НАТО его страна готова на постоянной основе разместить там бригаду бундесвера численностью около 4000 человек.

В ответ Науседа сообщил, что литовское общество демонстрирует «большую политическую готовность изыскать средства для скорейшего создания инфраструктуры» для бригады.

Вроде бы все делается в рамках НАТО.

Однако вот какими интригующими подробностями поделился в своем блоге литовский дипломат Альбинас Янушка, который в 1990 году был среди тех, кто подписал Акт о воссоздании Литовского государства. По его информации, решение Берлина о размещении в Литве на постоянной основе бригады бундесвера стало сюрпризом для генсека альянса.

«Когда Науседа на заседании спросил Столтенберга о бригаде, тот ответил: «Этого не будет», — рассказывает Янушка. — Через час после этого вошел Писториус и опроверг, а Вильнюс был шокирован неожиданной новостью о том, что немецкая бригада будет находиться в Литве постоянно.

Столтенберг был настолько смущен, что перепутал Россию с Германией и начал говорить о «хрупкости немецкого режима». Писториус поправил его, сказав, что «сейчас мы достаточно стабильны». Что произошло? Согласно немецкой прессе, это стало большим сюрпризом и для немецкой армии, потому что они всегда выступали против этой идеи. Столько же противников было и среди литовского военного руководства и экспертов».

Очевидно, что если Берлин вдруг подхватит идею втягивания Украины в НАТО, то с прицелом на превращение ее в немецкий протекторат. И тогда Варшаве не помогут никакие теплые отношения Дуды с Зеленским. В конце концов у Германии есть свои креатуры среди украинских политиков. Например, мэр Киева Виталий Кличко, на днях успешно отбивший атаку на него офиса президента Украины.

И в этой ситуации реализация идеи внеблокового статуса Украины может стать для Варшавы единственным способом не оказаться в окружении Германии и ее сателлитов.