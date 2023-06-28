За прошедший месяц турецкая лира потеряла 30% своей стоимости.

Иван Шилов ИА Регнум Турция

До первого тура президентских выборов, которые прошли 14 мая, доллар торговался на уровне 19,40 лиры. Он долгое время удерживался на этих позициях, хотя на стамбульском Гранд-базаре доллар можно было обменять по 20 и 21 лире. После второго тура, 28 мая, турецкая валюта впервые превысила психологическую отметку в 20 турецких лир. На прошлой неделе, после повышения процентной ставки ЦБ — 24 лиры, и сегодня турецкая валюта впервые упала до 26 лир за доллар.

Что стало причиной такого резкого обесценивания турецкой валюты и каковы будет последствия?

Новое падение

То, что лира начнет дешеветь после выборов, прогнозировали многие турецкие и иностранные экономисты, а также крупные международные рейтинговые агентства.

Кроме этого, рынки ожидали повышения ключевой ставки Центрального банка Турции.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, практикующий нетрадиционные экономические методы, на этот раз сделал шаг навстречу стабилизации турецкой экономики и назначил министром финансов известного на Западе экономиста, уже ранее возглавлявшего это ведомство Мехмета Шимшека. Согласно слухам, президент дал министру свободу действий, в результате был заменен глава Центрального банка. Им стала турчанка с опытом работы в США Хафизе Гайе Эркан.

Эти решения в первую очередь были нацелены на то, чтобы западные финансовые центры смогли убедиться в том, что турецкое руководство не намерено вмешиваться в действия ЦБ, что должно было вызвать доверие к турецкому рынку.

Последнее падение турецкой лиры еще не сказалось на ценах в Турции. Но опыт показывает, для граждан страны его последствия будут весьма чувствительны.

В последние дни многие турецкие телеканалы рассказывают о подготовке к Курбан-байраму (праздник жертвоприношения в мусульманском мире). Кто-то уезжает в отпуск, кто-то — на отдых на курорты Средиземноморья, а кто-то просто готовится к празднику. В своих сюжетах в основном оппозиционные телеканалы касаются темы дороговизны и того, как люди отказываются покупать путевки на курорты на праздничные выходные или экономят на продуктах для праздничного стола.

Однако до этого лира уже теряла в цене, в прошлом году в конце июня доллар торговался по 16,57 лиры. Что говорит о том, что за год турецкая валюта обесценилась на 50%. Если же говорить о том, как это повлияло на цены в течение года, то рост на некоторые продукты составляет почти 100%, это сказывается и на услугах туристической сферы.

В мае инфляция в Турции, по данным Национального института статистики, составила 39,59% в годовом исчислении. Согласно же Независимой группе анализа инфляции в Турции (ENAG), инфляция в мае составила 109,1%.

Экономическая модель Эрдогана и «рациональная основа»

Кратко напомним о том, почему экономика Турции оказалась в нынешнем положении. Всё дело во взглядах президента Эрдогана на инфляцию и процентные ставки, которые бросают вызов традиционным экономическим теориям. По его мнению, по мере повышения процентных ставок увеличивается и инфляция.

Традиционная экономическая теория обычно говорит о том, что повышение процентных ставок снижает инфляцию. Более высокие процентные ставки делают заем дороже, это замедляет экономическую активность и фиксирует рост цен.

Однако Эрдоган утверждает, что высокие процентные ставки повышают затраты, которые отражаются на потребителе, и, следовательно, увеличивают инфляцию.

Кроме всего прочего, для турецкого президента было важно, чтобы турецкий экспорт мог расти, создавая новую продукцию на доступных кредитах, и даже если лира слабеет, это делает товары Турции более привлекательными для экономических партнеров страны.

Точка зрения главы государства повлияла на политику Центрального банка Турции. Со всеми, кто не соглашался с такой политикой, Эрдоган прощался и назначал новых руководителей — в частности, министров финансов и глав ЦБ, которых с 2019 года сменили в четвертый раз.

На практике этот подход привел к ожидаемому увеличению инфляции, истощению резервов Центрального банка и снижению стоимости турецкой лиры.

После того как Мехмет Шимшек возглавил Минфин, он заявил, что экономика Турции будет возвращена к «рациональным основам».

Первый важный шаг со стороны Центрального банка был сделан на прошлой неделе, 22 июня. ЦБ повысил ключевые ставки почти вдвое: с 8,5 до 15%. Это повышение стало первым с конца 2021 г.

: © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/globallookpress Министр финансов Турции Мехмет Шимшек

Однако рынки отреагировали на это решение не как ожидалось. Падение турецкой валюты продолжилось, и лира в один день потеряла еще 7% своей стоимости в отношении иностранных валют.

Именно этим решением ЦБ многие экономисты объясняют причины продолжающего и теперь уже резкого падения турецкой лиры.

По словам турецких экономистов, международные рынки ожидали более радикальных мер по ключевой ставке — повышения до 20 или 25%. Именно это разочарование и сомнения в полной независимости действий минфина и ЦБ спровоцировали новый обвал турецкой лиры.

Причины обесценивания лиры

В статье доцента факультета экономики Галатасарайского университета Ата Озкая для издания Ekonomim конкретизированы причины обесценивания турецкой лиры.

Первая причина — это неопределенность в экономической политике. Как внутренние, так и иностранные инвесторы всё еще пребывают в неведении в отношении планов правительства в экономической сфере. Это, в свою очередь, увеличило спрос на иностранную валюту и вызвало обесценивание турецкой лиры.

Во-вторых, политика процентных ставок ЦБ была недостаточной для контроля инфляции, а отсутствие конкретной стратегии борьбы с нею оказало давление на национальную валюту.

Третья причина кроется в фискальной политике. Экспансионистский подход (например, увеличение государственных расходов, увеличение числа государственных служащих и их заработной платы) также усилил инфляционный процесс и оказал давление на курс лиры.

STR/EPA/TASS Штаб-квартира Центрального банка Турецкой Республики

Наконец, возник конфликт между политикой роста и развития и монетарной политикой, когда правительство предпринимало противоречащие друг другу попытки сдерживать инфляцию и наращивать инвестиции.

Тут стоит вспомнить, что президент Эрдоган, с одной стороны, назначил Шимшека, дал ему возможность заменить главу ЦБ но при этом в одном из своих недавних интервью сказал, что он всё ещё считает, что «процентные ставки нельзя повышать».

«Пусть никто не думает, что президент изменил свою политику по процентным ставкам. Я остаюсь на своих позициях. Но в свете текущих взглядов нашего министра финансов мы, конечно, смирились с его решением действовать быстро и свободно с Центральным банком и пожелали ему удачи», — сказал он.

Эти слова президента Турции были восприняты как определенные ограничения или «дамоклов меч» над действиями минфина и ЦБ страны. Сюда можно еще добавить, что бывший глава ЦБ Шахап Кавджи, ярый сторонник снижения процентных ставок, был поставлен во главе Совета по банковскому регулированию и надзору Турции. Что, по мнению экономистов, опять намекает на неполную свободу действий министра финансов Шимшека.

Также одной из важных составляющих восстановления доверия, по мнению турецкого экономиста Деврима Эврена Зельюрта, является коммуникация ЦБ с прессой.

Кадр из видео Экономист Деврим Эврен Зельюрт

«Отсутствие коммуникации со стороны минфина и Центрального банка привело к отрицательным результатам после повышения процентных ставок. Члены правления должны общаться с прессой, чтобы управлять восприятием рынка. Они должны рассказать о том, что они будут идти на повышение процентных ставок постепенно, как того требует экономическая ситуация», — отметил эксперт.

Иными словами, ради фактора стабильности минфин Турции должен объяснять свои действия и проговаривать будущие планы.

Видимо, по этой причине на днях в агентстве Рейтер появилось анонимное заявление высокопоставленного чиновника ЦБ Турции. Он объяснил, что Центральный банк перестал вмешиваться в процессы на валютном рынке.

«ЦБ скорректировал свою валютную политику. После решения по процентной ставке на прошлой неделе Центробанк никак не вмешивается в уровень обменного курса, продавая иностранную валюту. Эти показатели полностью определяются свободным рынком. Следовательно, нет никакого использования валютных резервов, и начался период увеличения резервов», — утверждает анонимный источник.

Действительно, Турция очень нуждается в восстановлении своих валютных резервов, но есть и другая причина невмешательства ЦБ в рыночные процессы. Так Центробанк надеется показать международным инвестиционным игрокам открытость турецких рынков при умеренном контроле.

Между тем экономист Зельюрт отмечает, что путь, по которому идет турецкая экономика, всё еще неясен и это сказывается на рынках.

«И я думаю, что всё еще есть вмешательство извне в действия минфина и ЦБ со стороны функционеров правящей Партии справедливости и развития. Я вижу очень четко, что господин Шимшек имеет трудности в реализации плана игры, который сложился в его голове. Всё это, к сожалению, и приводит к росту курса иностранной валюты», — объяснил ситуацию экономист.

Почувствуют ли разницу российские туристы

Как падение курса турецкой лиры может сказаться на туристической сфере?

С одной стороны, это должно было сказаться в положительном смысле на российских туристах. Но несмотря на то, что, исходя из падения курса лиры, цены должны снизиться, на самом деле они не снижаются. Тут также стоит учесть, что за эту неделю российский рубль также подешевел, как и лира, но в меньшей степени, и между двумя валютами разницы особой не сложилось. Потому это не должно сказаться на ценах ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

Если говорить о товарах, то турецкие товары в стране хоть и не сразу, но дорожают в соответствии с ростом доллара, так как сырье в Турцию поступает из-за рубежа в валюте. По этой причине разница для российских покупателей особо не почувствуется.

То же самое констатируют и российские туроператоры.

Рекордное падение курса турецкой лиры по отношению к доллару США и евро в ближайшей перспективе не повлияет на стоимость путевок в Турцию для россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил об этом в интервью ТАСС:

«С точки зрения девальвации лиры, которую мы наблюдаем в последние годы в Турции, никакого влияния на текущий момент на туристическое ценообразование она на этом направлении не окажет. Связано это с тем, что свои расчеты отельеры номинируют в евро, тем самым это защищает их от внутренних колебаний курсов валют».