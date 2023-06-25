Президент Франции Эммануэль Макрон не оставляет попыток утвердиться как мировой лидер, заботящийся о судьбе всего человечества. 22–23 июня по его инициативе состоялось международное мероприятие не существовавшего до сих пор формата — саммит по новому глобальному финансовому пакту по вопросам бедности и климата.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В историческом дворце Броньяр, построенном в начале XIX века и бывшем ранее резиденцией парижской фондовой биржи, собрались представители международных организаций и лидеры порядка 60 стран, включая самые страдающие от изменения климата Гвинею-Бисау, Гаити, Сент-Винсент и Гренадины.

С идеей проведения такого саммита Макрон выступил в ноябре прошлого года в Египте на полях 27-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он поставил целью заложить основы новой финансовой системы для решения общих задач XXI века — борьбы с неравенством, изменения климата и охраны биоразнообразия.

В поисках триллионов

«В 2023 году более 750 миллионов человек недоедают. Ещё десятки миллионов находятся на грани нищеты. В то время как богатые страны могли печатать деньги, чтобы оживить свою экономику, развивающиеся страны не могли сделать то же самое. Сегодня 52 страны находятся в состоянии дефолта или в опасной близости от него.

Сюда входит большинство наименее развитых стран, а также большинство из 50 стран, наиболее беззащитных перед изменением климата», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите.

Складывается парадоксальная ситуация: наименее развитые страны демонстрируют самый низкий уровень вредных выбросов в атмосферу, а страдают от глобального потепления сильнее всех. Для преодоления негативных последствий денег у них, естественно, нет.

Потребности развивающихся стран в инвестициях огромны: для преодоления климатического кризиса, по подсчётам ООН, им нужно $1 трлн в год, а к 2030 году, по оценке телеканала France 24, — $2 трлн.

Меж тем финансирование мировой программы по борьбе с глобальным изменением климата сейчас оставляет желать лучшего, заявил Макрон в своей речи и призвал подключиться частных инвесторов, суверенные фонды и благотворительные организации.

В целях борьбы с бедностью и голодом, а также защиты окружающей среды Гутерриш представил пакет мер, которые мировые лидеры могут предпринять прямо сейчас. В частности, облегчить бремя задолженности других стран за счёт приостановки платежей, увеличения сроков и снижения ставок кредитования; расширить резервное финансирование для нуждающихся стран, перераспределив неиспользованные специальные права заимствования.

Президент Франции в свою очередь предлагает ввести климатические налоги, например, на морские грузоперевозки и авиаперелёты, но для того, чтобы они заработали, есть условие — эту инициативу должны поддержать ключевые европейские государства, Китай, США.

Африка в ожидании голода

На словах звучит красиво, однако на деле есть много нестыковок.

Запад изображает добрые намерения по проведению глобальных реформ для того, чтобы выделять больше денег бедным странам. Но не при его ли содействии получилось так, что в рамках реализации зерновой сделки в беднейшие страны доставили, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, всего 3% зерна?

А ведь именно российская и украинская сельскохозяйственная продукция, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), была главным источником питания для самых бедных жителей планеты. В рамках же зерновой сделки основной объём зерна, да ещё отборного качества, поступил именно в развитые западные страны.

А не Запад ли создал преграды для экспорта российских удобрений наиболее уязвимым в плане продовольственной безопасности государствам? На удобрения как таковые санкционный режим ЕС не распространяется, однако действуют ограничения, связанные с логистикой, страхованием, фрахтованием судов, проведением финансовых операций. В результате этого около 300 000 тонн удобрений оказались заблокированными в европейских портах.

Эта проблема носит, без преувеличения, глобальный характер. Один из африканских лидеров предупредил, что без снятия барьеров для российских удобрений в следующем году Африку ждёт голод. Нуждаются в этой продукции и другие регионы.

Что уж говорить о бедных странах, если США спустя ровно месяц после начала СВО приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, за счёт чего предотвратили их попадание под ограничения.

Запад клянётся и божится, что будет выделять бедным странам больше денег, чем сегодня, но откуда он возьмёт средства, если сам страдает от рекордной инфляции? Более того, уже сейчас, как написала 22 июня угандийская газета Daily Monitor, западные страны резко увеличили финансирование Украины (до $16 млрд), одновременно сократив объём средств, выделяемых африканским странам на цели развития континента и борьбы с негативными последствиями глобальных изменений климата (до $29 млрд).

По словам источника информационного агентства Agence France-Presse в правительстве Франции, африканские страны чувствуют себя брошенными и выражают опасения насчёт двойных стандартов в практике оказания международной помощи.

«Когда речь идёт о кризисе на Украине, западные страны реагируют очень быстро. Это ведёт к кризису доверия между африканскими и западными странами», — отмечает исследователь Института устойчивого развития и международных отношений (IDDRI, Париж) Элиз Дюфиф.

Загрязнили — платите!

И ещё немного о двойных стандартах. Макрон ратует за большую поддержку стран, страдающих от изменения окружающей среды. Но в то же время французская нефтяная компания TotalEnergies с одобрения правительства Пятой республики финансирует проект восточноафриканского нефтепровода в Уганде, из-за которого 40 млн человек, живущих в окрестностях озера Виктория, могут потерять доступ к питьевой воде.

Sputink Маршрут нефтепровода Хойма-Танга протяженностью 1410 км

Кроме того, Макрон хочет привлечь Россию к глобальной трансформации энергетической системы.

«РФ — один из крупнейших производителей энергоносителей, как и Нигерия, Индия и Саудовская Аравия. Мы должны сопровождать все эти страны в энергетическом переходе. Россия должна была бы в этом участвовать», — сказал он в интервью телеканалу France 24. Однако, вопреки этим заявлениям, на саммит, где обсуждался энергетический вопрос, Россию не пригласили.

И, пожалуй, главное в контексте тематики парижского саммита. Ещё в 2009 году развитые страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) взяли на себя обязательство выделять развивающимся минимум $100 млрд ежегодно на адаптацию к климатическим изменениям.

Однако в 2020 году было предоставлено только $83,3 млрд, в 2021 и 2022 годах — по $85 млрд. То есть обязательства не исполняются, что ОЭСР официально и признала в прошлогоднем отчёте. Что касается конкретно беднейших стран, сильнее всего страдающих от последствий выбросов углерода, то они в рамках этой программы получили в 2020-м и 2022 годах $29 млрд, хотя нуждались, по данным ООН, в $200 млрд.

Оправдывать недофинансирование отсутствием средств не получается — на поддержку Украины в противостоянии с Россией они нашли $126 млрд.

48% углеродного следа приходится на 1% наиболее обеспеченных стран мира. «Не африканские народы загрязняли мир, не латиноамериканцы загрязняли мир. Правда в том, что на протяжении последних 200 лет планету загрязняли те, кто осуществил промышленную революцию. И потому они должны оплатить свой исторический долг перед планетой Земля», — заявил 22 июня в Париже президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Для него эти темы имеют важное значение. Потому что даже в Бразилии, крупнейшем крупнейшем производителе продуктов питания Латинской Америки, в 2021 году голодали 19 млн человек. А больше половины населения — 55,2% — не могли регулярно питаться трижды в день. Для сравнения, в 2018-м таких насчитывалось 36,7%, а в 2013-м — 22,9%.

Итоги саммита

Ключевым итогом двухдневного саммита стало обещание развитых стран выделить развивающимся деньги за испорченную экологию, как прибыль от проектов либо пересмотр их госдолгов.

Главным везунчиком можно назвать Замбию, которая объявила дефолт ещё в 2020 году. Ключевые кредиторы согласились реструктуризовать её задолженность в размере $6,3 млрд. Переговоры на эту тему шли несколько лет, но осложнялись разногласиями между западными и китайскими кредиторами.

Несмотря на заключение такой сделки, остальным рассчитывать на аттракцион невиданной щедрости не приходится. Макрон выступил против списания долга развивающихся государств перед G7. «Если аннулировать долг, никто более не даст вам взаймы. Что касается стран G7: те страны, кому мы отпустим долг, пойдут занимать в Китае», — объяснил он в интервью радиостанции Franceinfo на полях саммита.

Президент Франции призвал искать модели долгосрочного финансирования и реструктуризировать долги, предупредив, что если долг превысит определённый уровень, это станет «ловушкой» для африканских стран. Собственно, как и случилось с Замбией.

Великобритания, Канада, Франция, Германия и Евросоюз заключили соглашение с Сенегалом о содействии развитию зелёной энергетики в стране, на что выделят €2,5 млрд.

Если эти практические шаги, дискуссии и обсуждения хотя бы в какой-то степени сделают жизнь развивающихся стран лучше, значит, всё было не зря. Однако стоит понимать, что Макрон вряд ли настолько озаботился тем, насколько чистым воздухом дышат люди в странах Карибского бассейна или как сбалансированно они питаются, именно сейчас, когда и у самой Франции, и у Евросоюза полно проблем, причём серьёзных.

Любой пакет финансовой помощи от Запада — это не подарок, за всё рано или поздно придётся платить. Если нет денег, то платить своими ресурсами, своим суверенитетом, политической лояльностью, в конце концов.

Последнее имеет огромную ценность на фоне украинского конфликта. Нейтральная позиция или вовсе поддержка России со стороны глобального Юга и стран третьего мира не позволяют западным санкциям оказать реальный эффект. Не получается также изолировать Россию на мировой политической арене, поскольку её президента, министров, дипломатов всегда рады видеть в Африке, Азии, Латинской Америке.

Бедные и развивающиеся страны остро нуждаются в деньгах, чтобы удовлетворить самые банальные повседневные нужды населения и предоставить еду, воду, электроэнергию. Но принимая финансовую помощь, они становятся зависимыми от Запада, а тот в нужный момент напомнит о своей милости и потребует расплаты, в качестве которой могут выступать как раз те или иные антироссийские шаги.