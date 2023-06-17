Петербургский экономический форум согласно молчаливому консенсусу ведущих немецких изданий стал «мероприятием, которое нельзя называть».

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

До начала ПМЭФ только Handelsblatt разразилась сколько-нибудь значительным материалом о форуме — «Путин получил много отказов от участия в деловой встрече в Санкт-Петербурге, принципиально отказавшись называть ПМЭФ в заголовке его полным именем и сконцентрировавшись на негативных аспектах международной конференции, «пониженном уровне участников», а также мнениях об удручающем состоянии российской экономики от российских «экспертов» либерального толка.

Впрочем, не обошлось без любопытных откровений.

Так, Handelsblatt рассказывает, что «многие ведущие западные политики воздерживались от участия в форуме уже в 2014 году. Советы директоров крупнейших американских компаний, таких как Goldman Sachs или Pepsi, отправляли представителей из второго ряда только после официальной рекомендации на этот счёт из Белого дома». Вряд ли можно было красноречивее рассказать о степени государственного контроля над самым свободным в мире бизнесом в самой демократической в мире стране.

Однако после речи Владимира Путина, произнесённой 16 июня в ходе ПМЭФ, всё переменилось в мгновение ока.

Еврейский вопрос

Огромное внимание уделила немецкая пресса идеологической стороне вопроса. Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung даже вынесла слова Владимира Путина о Зеленском в заголовок: «Зеленский — не еврей, он — позор еврейского народа». Авторы сконцентрировались именно на «еврейском» аспекте речи российского президента и степени вины украинских националистов за Холокост. Основной пафос статьи в том, что автор пытается отрицать роль украинских коллаборантов в массовых казнях, настаивая на исключительно немецкой вине за военные преступления.

«Путин неправдиво утверждал, — сообщает газета, — что большинство из 1,5 миллионов евреев, убитых на Украине во время Второй мировой войны, были убиты «бандеровцами». Украинские вспомогательные подразделения действительно участвовали в массовых расстрелах, но в основном виноваты немецкие части. Путин приписал украинским войскам массовое убийство в Бабьем Яру, в ходе которого в Киеве за два дня в сентябре 1941 года было расстреляно более 30 000 евреев. На самом деле это было совершено войсками СС и Вермахта».

На самом деле удивительно, что редактор отдела политики F. A. Z. Райнхард Везер не в курсе того, что в Бабьем Яру, как, впрочем, и других местах массовых казней еврейского населения в СССР, грязную работу за немцев в основном выполняли добровольцы из местного населения (хватало и чисто русских предателей). Однако это не вызывает большого удивления, учитывая европейские тенденции к переписыванию истории и замалчиванию неудобных фактов, способных повлиять на современный контекст и отношение к историческому наследию нынешней Украины.

Журналисты Süddeutsche Zeitung также не обошли этот вопрос стороной. По их мнению, идея о том, что «у власти в Киеве находятся силы, которые подражают нацистским преступникам прошлого», является «абсурдной». Учитывая, что современная Украина сознательно ввела в пантеон национальных героев нацистских преступников, чьё участие в еврейских погромах до Второй мировой войны и/или Холокосте не вызывает никаких сомнений (Петлюра, Бандера, Шухевич и т.д.) и чьими именами называют улицы в украинских городах, ирония баварской газеты насчёт «абсурдности утверждений» российского президента здесь вряд ли уместна.

Даже экономическое издание WirtschaftsWoche не удержалось от того, чтобы не воспроизвести всю ту же мантру о еврейском происхождении Зеленского как о краеугольном камне отрицания роли неонацистов в формировании идеологии и практик современного киевского режима.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Политолог Дмитрий Саймс задает вопросы Владимиру Путину

Как сказано в публикации, заявления о необходимости освобождения Украины от неонацистов (этот термин в оригинале взят в кавычки) является «пропагандистским» и вызывает «большой ужас на международном уровне еще и потому, что Зеленский — еврей по происхождению».

Таким образом игнорируются как аргументы президента России, который ссылался на исторические документы и конкретные факты официального прославления украинских националистов времён Второй мировой войны, так и дополняющие их тезисы политолога Дмитрия Саймса, который, собственно, и поставил перед президентом этот вопрос.

К прозвучавшему в Петербурге можно добавить, что не совсем понятно, почему еврейское происхождение украинского президента является своеобразной индульгенцией. Можно было бы напомнить немецким коллегам, что генерал-фельдмаршалу Эрхарду Мильху еврейское происхождение не мешало быть генеральным инспектором Люфтваффе и заместителем Германа Геринга, однако вряд ли они воспримут данную аргументацию спокойно и невозмутимо.

«Контрнаступ»

Но помимо национальных вопросов немецкие СМИ уделили внимание и ситуации на фронте. Учитывая, что главными антигероями фронтовой кинохроники последних дней стали немецкие танки «Леопард», немецкие СМИ демонстрируют скептический настрой, видимо, чтобы перебить негативное впечатление.

В Süddeutsche Zeitung усомнились в данных о последних достижениях российских Вооружённых Сил в ходе отражения украинского «контрнаступа». Так, журналисты утверждают, что «нет никаких доказательств» словам Владимира Путина об очень высоких потерях украинских войск, соотношение которых доходит до 1 к 10, а озвученные цифры потерь бронетехники назвали «невероятно высокими».

В WirtschaftsWoche сомневаются в словах Владимира Путина о том, что украинское контрнаступление до сих пор не имело сколько-нибудь значимых успехов, поставили под вопрос двукратный рост в РФ военного производства (ведь данные «не могут быть проверены независимо»), а также со скепсисом отреагировали на комментарий российского президента о количестве уничтоженных на Украине систем ПРО Patriot.

Что касается комплексов Patriot, тут действительно требуется дополнительное разъяснение, но похоже, что российский президент говорил об уничтоженных элементах системы, как-то радар, пусковая установка и т.д.

Однако все немецкие издания прогнозируемо превзошёл таблоид Bild — самое читаемое издание современной Германии. В публикации «Кремлёвский диктатор яростно выступает против Запада: Путин угрожает военными ударами по Нато!» Bild с видимым удовольствием смакует наиболее острые отрывки из полуторачасовой речи российского президента.

Кадр из трансляции ПМЭФ Владимир Путин выступает

Лексика газеты не должна шокировать российских читателей, ведь вряд ли стоит ожидать высоких журналистских стандартов качества от хрестоматийного представителя жёлтой бульварной прессы. «Кремлёвский тиран», «диктатор» или «поджигатель войны» — таковы ныне лексикон и общий культурный уровень самой высокотиражной немецкой газеты.

Было бы странно, если бы Bild не усомнился в российских достижениях в отражении украинского контрнаступления, поддержанного всей военно-экономической мощью коллективного Запада:

«Украинское контрнаступление на востоке страны идет полным ходом. Россия ежедневно теряет территории на Украине», — считает немецкий таблоид, не особо озаботившись тем, чтобы подкрепить своё неочевидное высказывание убедительными фактами.

Гости форума и российская экономика

И все же совсем проигнорировать основную повестку ПМЭФ немецкая пресса тоже не могла, не забыв при этом расставить необходимые акценты.

Süddeutsche Zeitung в статье «Ключевые политики избегают конференции Путина» последовала нарративу, заданному Handelsblatt, рассказав о том, что «долгое время было неясно, кто присоединится к Путину во время его выступления. «26-й Петербургский экономический форум — второй с начала войны — также показал, что все больше стран отдаляются от России. Были международные гости, например, из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая, но почти не было политиков из первого ряда. Даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в прошлом году сидел на сцене вместе с Путиным, не присутствовал».

Тем не мене мюнхенское издание не могло не отметить большую работу Москвы на Африканском континенте, что было обусловлено выбором почётных гостей форума.

«Абдельмаджид Теббун был хорошим выбором в качестве собеседника, потому что Москва активизировала свои дипломатические усилия в Африке с начала войны. Это часто выглядит как желание Кремля компенсировать в Африке то влияние, которое он сейчас теряет в бывших советских республиках», — считает газета.

Между строк SZ явно скользит обида: слишком уж очевиден успех российской военной дипломатии в Сахеле — Центральной Африке, на контрасте с неудачами Африканской миротворческой миссии бундесвера, которому власти Мали недавно предложили досрочно покинуть страну.

В оценке изданием экономической части выступления российского президента не обошлось без стандартной мантры о «растущей зависимости от Китая». Но еще сомнительнее выглядит пассаж о том, что Владимир Путин «любит умалчивать… о том, что безработица низкая, в том числе из-за большой волны эмиграции».

Дмитрий Саймс прямо задал президенту России вопрос о том, что квалифицированных кадров может не хватать, потому что многие покинули страну после начала СВО, в ответ на что Владимир Путин заявил, что не видит в таком отъезде ничего плохого, тем более что половина релокантов уже вернулись.

Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин на ПМЭФ

Но SZ в принципе сравнивает две совершенно несопоставимые цифры: с начала СВО Россию по максимальным оценкам покинули не более 300 тысяч человек. Даже если мы добавим к ним настоящих эмигрантов, решивших порвать все связи с Родиной по политическим причинам, это не более чем 0,8% от трудоспособного населения 148-миллионной страны. Вряд ли цифры, не выходящие за рамки статистической погрешности, могут иметь на национальную экономику столь большое влияние.

Материал экономического еженедельника WirtschaftsWoche «Путин: российская экономика выдержала давление Запада» помимо напоминания о происхождении Зеленского всё-таки не оставил без внимания профильную тему издания. В экономическом контексте издание заняло позицию журналистского нейтралитета и довольно развёрнуто передало основную информацию, изложенную в тезисах российского президента, приведя его слова об успешности выбранной государством и бизнесом стратегии, позитивных прогнозах экономического роста и уровня инфляции, успехах в импортозамещении.

В целом мнения немецких медиа относительно речи Владимира Путина на ПМЭФ и форуме были довольно однотипными и концентрировались в основном на негативных аспектах. Невооружённым глазом было видно то, что большинство изданий последовало возможно негласным рекомендациям из единого координационного центра и в принципе решило не писать о форуме или упоминать о нём лишь вскользь в вечерних или утренних дайджестах новостей, как, например, поступили Die Zeit, Spiegel и Die Welt.