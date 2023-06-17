Лидеры сразу нескольких африканских государств вчера прибыли в Киев. А уже сегодня африканские политики должны встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Событие в равной степени стало как неожиданным для внешних наблюдателей, так и вызвало множество ажиотажа и скепсиса в отношении его возможных результатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

Президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в которую входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта. Но в «африканской мирной инициативе» важны не столько ее участники и те неформальные обстоятельства и личности, которые за ней стоят, — но, прежде всего, сам контекст.

Он задает определенные рамки, прежде всего, для России и позволяет надеяться «на успех» миссии, несмотря на все «но» и ситуацию горячей фазы противостояния на фронте.

Зачем России Африка

Выделим несколько факторов, которые формируют контекст предстоящей встречи с африканской делегацией для России.

Черный континент — «окно» дипломатических возможностей для Москвы. Несмотря на, безусловно, различную позицию африканских стран по ситуации на Украине, сам факт того, что при условии давления Запада многие страны заняли «нейтральную» либо сочувствующую России позицию, говорит о многом.

В конце концов, любое голосование в Генеральной ассамблее ООН имеет предсказуемо количественную сторону. А поскольку в Африке 54 государства, то во время знаковых голосований в ООН очень значим Черный континент.

2 марта 2022 года 26 африканских стран не поддержали резолюцию, призывающую прекратить применение российской силы на Украине. Эритрея проголосовала против резолюции и выразила явную поддержку Кремлю. 16 других африканских стран воздержались, а девять не приняли участия в голосовании.

Причины для подобного «демарша» с точки зрения западной дипломатии у всех разные.

Поддержка Мали и ЦАР очевидна. Между этими странами и Россией присутствует широкое военное сотрудничество и зависимость правительств этих стран от российской поддержки. Алжир, Ангола и Мозамбик были и остаются пророссийскими еще со времен СССР. У Марокко стратегический союз с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросу Западной Сахары. И так далее. И даже в тех странах, где правительства поддержали Украину (Чад, Нигер или Замбия), общественный настрой явно в пользу России.

Но есть и более глубинные причины.

В Африке прекрасно понимают, что победа России будет в том числе победой третьего мира, стремящегося к независимости и многополярности.

Встреча проходит накануне саммита «Россия — Африка», на который приглашены лидеры всех африканских стран и который, по замыслу, должен стать символом и реальным опровержением попыток Запада по изоляции России.

То есть «африканская мирная инициатива» должна увенчаться успехом. В этом как никогда заинтересована Москва. Собственно, и сама инициатива во многом исходила именно от нее.

При этом уже опубликованные в СМИ предполагаемые условия мирного урегулирования (по заявлениям самих африканских лидеров, они держатся в секрете до встречи с В. Путиным) невозможны для России. Но тут, как говорится, главное — маневры, а не результат. Любое, даже самое минимальное решение по направлению к достижению мира, в самих африканских странах будет расценено как «успех» миссии.

Кадр из видео «Сирил Рамафоса в Киеве» Сирил Рамафоса прибыл в Киев. 15 июня 2023 года

К примеру, таким шагом может стать очередной, может, чуть более значимый, чем прежние, обмен пленными или заявление о продлении зерновой сделки и т.п.

Значимость африканского континента в целом растёт. Это проявляется и в экономических, и демографических, и многих других показателях роста африканских стран, амбициях элит на участие в качестве постоянных членов в Совете Безопасности ООН и пр.

Поэтому так важны перспективы участия России в нарастающей конкурентной борьбе на Черном континенте между Пекином и коллективным Западом. После признания ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, антиколониализм впервые со времен 1960-х годов вновь стал несущим элементом российской внешней политики.

И все последующие шаги, от признания зерновой сделки до многочисленных встреч с африканскими делегациями и лидерами на самых различных уровнях, громкие заявления российских властей о готовности отдать бесплатно удобрения/зерно нуждающимся африканским странам, как и общий рост взаимодействия с Африкой, — всё это части единой стратегии. Стратегии, которая предполагает участие России в качестве крупного и самостоятельного игрока в противостоянии с глобальным Западом.

Зачем Африке Россия

Факторы, которые формируют контекст для африканской стороны, несколько иные. Рассмотрим их.

Конечно же, африканские страны еще никогда ранее не играли на столь высоком уровне в мировую политику. Африканцам льстит сама по себе мысль о том, что они могут выступить в роли миротворцев в конфликте европейских стран. Сама по себе возможность побывать в центральной роли и на первых полосах мировых СМИ греет душу любого африканского политика.

В этом плане очень характерное интервью французскому изданию «Молодая Африка» дал лидер Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало после встречи 25 октября прошлого года с Владимиром Путиным в Москве.

Конечно же, он обратил внимание на возможность трехчасовой неформальной беседы с российским лидером и подчеркнул особое отношение российской стороны к африканским инициативам. И также важное уточнение — «он уточнил, что отправился в Москву не «как нищий», а как «несущий мирное послание от имени ЭКОВАС и Африки».

Уже вернувшись в Бисау, глава Гвинеи и нынешний президент ЭКОВАС признал, что «благодаря этому путешествию в сердце воюющей Европы Гвинея-Бисау попала на карту мира».

В этом контексте становится более понятна и активная роль южноафриканского лидера Сирила Рамафосы, ведь ЮАР претендует на лидерскую роль как на континенте, так и в таком надрегиональном объединении, как БРИКС. Конкретно для Рамафосы как политика активная миротворческая роль на внешней арене и слова поддержки в адрес России — это еще и возможность повысить свой рейтинг среди сторонников Африканского национального конгресса и новые аргументы в борьбе с внутренними противниками.

У африканских стран есть также вполне логичный экономический мотив. Речь идет об угрозе продовольственного кризиса и ощутимом росте цен на зерновые и энергоносители на фоне проведения СВО на территории Украины.

И здесь нужно вспомнить еще одну знаковую встречу, состоявшуюся 3 июня 2022 года в Сочи, — председателя Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла с Владимиром Путиным.

Свою позицию африканский лидер озвучил сразу после встречи: «Я призываю всех партнеров снять санкции с пшеницы и удобрений». И далее неоднократно ее подтверждал. Тогда же прозвучало обещание российского лидера учесть все потребности Африки в зерновых и, что важно, возможности России исполнить эти обещания.

Ирония последующих событий заключалась в том, что зерновая сделка оказалась игрой в одни ворота. Порты Украины были разблокированы, но российский экспорт остался по-прежнему заблокирован, а украинское зерно так и не дошло до Африки и поставлялось лишь на рынки европейских стран.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салла

Оказалось, что и «угроза» продовольственного кризиса в Африке оказалась преувеличенной и использовалась, скорее, в качестве аргумента и рычага давления на Москву для разблокировки морских портов Украины.

Практическую экономическую, да и политическую пользу от зерновой сделки получила прежде всего Украина. Некоторые имиджевые плюсы для Москвы на международной арене нельзя назвать сколь либо сравнимыми с теми плюсами, которые получил от сделки Киев.

Российский МИД уже намекнул, что Россия может выйти из соглашения. Ровно половина «пакета», предложенного Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, касающегося российских удобрений и продовольствия, не сдвинулась с места.

Работает только украинская часть. И то не в том контексте, предложенном Гутерришем (чтобы удовлетворить потребности беднейших стран), а в коммерческом смысле. Меньше трёх процентов объёмов, которые Украина «отгрузила» в зерновой части этого «пакета», попало в развивающиеся страны, находящиеся в специальном списке Всемирной продовольственной программы ООН.

За кулисами переговоров

Мы видим, что «африканская мирная инициатива» появилась практически сразу после начала конфликта, и текущий визит африканских лидеров в зону конфликта уже третий по счету. И, как и в прежних визитах и встречах высокого уровня, зерновая сделка, будет на одном из первых мест в ходе уже состоявшихся и предстоящих переговоров.

Но есть и принципиальное отличие.

Помимо представительности самой миссии, есть некоторые основания предполагать, что текущая «африканская мирная инициатива» все же в большей мере инициирована при участии России, нежели прежние визиты.

Значит, стоит ожидать некоторых существенных и выгодных для России новых договоренностей уже в самое ближайшее время. И не факт, что они будут обнародованы публично.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита «Россия — Африка»

Согласно ряду публикаций, неформальным организатором и вдохновителем «африканской мирной инициативы» является 78-летний французский бизнесмен Жан-Ив Оливье, имеющий хорошие отношения с рядом африканских лидеров и некогда близкий к Жаку Шираку.

Жан-Ив Оливье (родился 8 октября 1944 года в Алжире) — французский бизнесмен, работающий в сырьевом секторе на развивающихся рынках. Известен прежде всего как посол доброй воли, который, используя свои личные отношения с главами государств, содействует посредничеству и мирным процессам в Африке.

Для реализации этой миссии Оливье создал Фонд Браззавиля. Фонд Браззавиля — некоммерческая организация, занимающаяся разрешением конфликтов и сохранением природы. Фонд действует как честный посредник между противоборствующими сторонами, действует в строгом секрете и на основе откровенного и прямого диалога, сообщается на ресурсах самой организации.

По некоторым данным, фонд Браззавиля имеет хорошие рабочие отношения с исследовательским институтом «Диалог цивилизаций» Владимира Якунина. Кроме того, сам Оливье является консультантом «Росатома» и дружен с высокопоставленными российскими дипломатами, курирующими африканское направление.

Все эти обстоятельства, зафиксируем еще раз, дают основания предполагать, что по итогам визита африканских лидеров в Санкт-Петербург будут приняты некие позитивные для России решения.

Возможно также, что они и не будут напрямую касаться ситуации на Украине.

В пользу этого говорит недавняя новость о ведущихся переговорах по предстоящему в августе в Южно-Африканской Республике саммиту БРИКС. В частности, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил 14 июня, что многие организационные вопросы перед саммитом БРИКС, в том числе по исполнению ЮАР решения МУС, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, остаются открытыми.

Таким образом, одним из результатов переговоров могут стать не только договоренности по урегулированию украинского кризиса, но, например, анонс участия российского лидера в работе саммита БРИКС и визита в ЮАР.

На фоне выдачи МУС ордера на арест Владимира Путина это заявление само по себе могло бы стать «громким событием», а последующий визит российского лидера в Африку мог бы стать звонкой пощечиной по «системе правил», формируемой глобальным Западом в отношении остального мира.