Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон, вводящий смертную казнь или пожизненное заключение за гомосексуальность и передачу через однополый секс ВИЧ/СПИД. Кроме того, за «пропаганду» гомосексуальности в стране теперь будут сажать в тюрьму на 20 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Йовери Мусевени

Закон ужесточает и ранее существовавшие в стране наказания за однополый секс, вплоть до смертной казни. Такой выпад против ЛГБТ вызвал волну осуждения со стороны правозащитных организаций, фондов по борьбе с ВИЧ и западных лидеров. В США предупредили Уганду о возможных экономических последствиях принятия «антигомосексуального акта».

Гомофобия и панафриканизм

Африка всегда имела репутацию самого гомофобного континента. В тридцати восьми африканских странах отношения между людьми одного пола караются тюремным заключением или даже смертной казнью, как в Судане и Мавритании.

И дело здесь не в экономической или культурной «отсталости» африканских стран и суровых местных нравах, как пишут западные СМИ. Вернее, не только в этом. Рост гомофобных настроений здесь неразрывно связан с пробуждением национального самосознания и ростом панафриканских настроений.

Гомосексуализм в Африке расценивается как «болезнь, пришедшая с Запада». И чем больше африканские страны будут претендовать на суверенность и независимость от западных стран в политическом плане, тем большими будут гомофобские настроения и строгость законов в этой сфере.

Таким образом, общий дискурс панафриканизма как «подлинной свободы» и избавления от постколониальных форм зависимости (в сфере экономики, культуры и где бы то ни было еще) неразрывно связан с гомофобией. Не будем далеко ходить и отметим, что и в России борьба с пропагандой ЛГБТ является значимым моментом в общей идеологии противостояния с Западом.

Зафиксируем еще раз: борьба с гомосексуализмом фактически означает продолжение «борьбы с Западом» и борьбу за политическую субъектность Африки.

Соответственно, политические элиты африканских стран вряд ли сойдут со «скользкой гомофобной дорожки» даже под угрозой санкционного давления. Более того, если эти санкции последуют, они лишь станут еще одним фактором консолидации властей и общества в борьбе с попытками внешнего вмешательства.

Устоит ли Уганда?

Подобная ситуация уже складывалась в Уганде. Это было в 2014 году, когда за менее строгий закон против ЛГБТК западные правительства приостановили некоторую помощь, ввели визовые ограничения и свернули сотрудничество в области безопасности. В ответ на это Конституционный суд Уганды признал тот закон недействительным.

На уровне риторики сегодня всё идет по тому же сценарию. И логично предположить, что нашумевший закон станет лишь разменной монетой в переговорах местных властей и международных организаций.

На чаше весов находится очень многое для Уганды. Страна получает миллиарды долларов, в том числе на борьбу со СПИДом и малярией, но теперь может столкнуться с очередными санкциями.

Глава Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк уже назвал текст закона «дискриминационным» и предположил, что он является «худшим в мире в своем роде». УВКПЧ заявило, что «встревожено» вступлением в силу этого «драконовского и дискриминационного» законопроекта, «противоречащего Конституции и международным договорам», который открывает путь к «систематическим нарушениям прав ЛГБТ».

Президент США Джо Байден также осудил «трагическое нарушение» прав человека и изучает последствия этого закона для «всех аспектов сотрудничества между США и Угандой», включая помощь и инвестиции.

«Неспособность Уганды защитить права представителей ЛГБТКИ+ является частью более широкого нарушения прав человека в стране», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, упомянув о визовых ограничениях.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в пресс-релизе заявил о «прискорбном» и «противоречащем правам человека» законе.

Соединенное Королевство, со своей стороны, заявило, что оно «встревожено тем, что правительство Уганды подписало глубоко дискриминационный закон против гомосексуализма», говорится в пресс-релизе государственного секретаря по иностранным делам Эндрю Митчелла.

С другой стороны, с 2014 года ситуация в мире принципиально изменилась.

Флаг борьбы с колониализмом поднимает всё большее число стран, в том числе в формате вооруженного противостояния, как это происходит на территории Украины.

В этих условиях западные страны могут закрыть глаза на целевую аудиторию и своих наиболее вероятных сторонников в странах третьего мира. В противном случае на примере Уганды для Запада может быть потеряна еще одна страна на континенте, которая играет немаловажное значение в регионе Восточной Африки.

Парламентарии Уганды, в свою очередь, на попытки внешнего давления уже заявили, что готовы «присмотреться к партнерам из арабских стран», для которых вопросы гендера не имеют значения при деловых взаимодействиях.

Курс на традиционализм

Однако дело не только в популизме властей ряда африканских стран или настроениях в обществе. Гомофобия отражает общий тренд Африки на приверженность традиционным ценностям.

К примеру, половина стран-участниц, подписавших Глобальный пакт против абортов, — представители Африканского континента: Буркина-Фасо, Гамбия, Джибути, Замбия, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Конго, Ливия, Нигер, Сенегал, Судан, Уганда, Королевство Эсватини и Южный Судан.

В декларации, не имеющей обязательной силы, говорится, что она направлена на улучшение здоровья женщин, сохранение человеческой жизни и укрепление семьи.

Zhang Gaiping/Global Look Press Проверка здоровья новорожденного в больнице китайско-угандийской дружбы. Компала. Уганда

«Мы, представители наших суверенных стран, настоящим заявляем в духе взаимной дружбы и уважения наше обязательство работать вместе, чтобы подтвердить отсутствие международного права на аборт», — сообщается в заявлении.

Его авторы делают особый акцент на теме суверенитета: «Любые меры или изменения в отношении абортов в рамках системы здравоохранения можно осуществлять на национальном или местном уровне лишь в соответствии с национальным законодательством».

Идеология этого документа формулируется следующим образом: «Аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи <…> ребенок <…> нуждается в специальной охране и заботе <…> как до, так и после рождения».

Эта декларация объединяет такие разные страны, как Польша и Венгрия — с одной стороны, Гвинея и Демократическая Республика Конго — с другой.

Соединенные Штаты в период президентства Дональда Трампа также подписали декларацию против абортов и стали 32-й в числе стран, которые в совокупности представляют 1,6 миллиарда человек. 22 октября 2020 года состоялась виртуальная церемония подписания «Декларации Женевского консенсуса» (Глобальный пакт против абортов), среди стран-инициаторов — Венгрия, Египет и Индонезия.

Как объяснить тот факт, что, условно говоря, страны, которые обвиняют в приверженности идеологии превосходства белого человека (Венгрия и Польша), подписывают декларацию с пятнадцатью африканскими государствами? Очевидно, что наряду с религиозными, расовыми и экологическими противоречиями, в гораздо более резкой форме мир разделяется по гендерному признаку.

Новая горячая война делит мир на два блока: с одной стороны, патриархальные государства, с другой — территории, где уже произошел феминопереворот.

И в этом смысле Африка, несмотря на все но (политическую нестабильность и экономическую необустроенность), остается пространством, свободным от леволиберальной диктатуры. Африканские государства сегодня становятся авангардом традиционалистского сопротивления.

Антиковидные настроения

Еще одним штрихом ко всему вышесказанному можно назвать явное ковид-диссидентство африканских стран в период глобальных пандемийных ограничений в 2020–2021 годах. Африка тогда продемонстрировала яркие проявления «бунтарства».

Напомним, что президент Танзании Джон Магуфули до последнего пытался противостоять диктатуре ВОЗ. Он был государственником и пытался удержать суверенитет не только в отношении противостояния убийственным карантинным мерам.

Магуфули также ввел цензуру на любую информацию, приходящую с Запада, отказался покупать западные вакцины на выделенные в рамках международной помощи финансовые средства, купил у мадагаскарцев лекарство от COVID-19 на основе экстракта полыни.

CCM/Global Look Press Президент Танзании Джон Магуфули

Танзания была настоящим оазисом свободы (в том числе и для наших туристов) посреди мирового локдауна в период 2020 и 2021 годов.

Таким образом, мы имеем определенную триаду «антизападных» настроений на Черном континенте: «против ЛГБТ», «против ковида», «против колониализма».

Конечно, не всегда эти настроения, крайне популярные в обществе, реализуются в виде политических решений, принимаемых властями. Чаще всего вопрос решается путем переговоров и заверений о финансовой поддержке со стороны международных институтов.

В целом тенденция налицо. Гораздо более интересная и справедливая, в отличие от карнавала под названием BLM. Африканские страны по мере пробуждения собственных элит всё чаще становятся в авангарде традиционалистского сопротивления леволиберальным мировым «ценностям».

Все эти процессы можно рассматривать как благоприятный фактор для активизации внешнеполитических усилий России в африканском направлении.