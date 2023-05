Утром 30 мая Москва подверглась атаке украинских беспилотников. Блогеры писали, что в налете принимало участие два-три десятка дронов. Однако по факту беспилотников было в разы меньше. «В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», — отмечается в заявлении Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Несмотря на то что никакого серьезного ущерба эта атака не нанесла (за исключением нескольких выбитых стекол и пятен гари на домах, куда попали потерявшие управление дроны), западные СМИ уделили произошедшему в Москве максимум внимания. Причем информационное освещение этой украинской попытки теракта строилось исходя из нескольких ключевых тезисов.

Неравенство и дерзость

Первый тезис — несоразмерность ударов. По сути, речь идет об атаке украинских дронов на гражданские объекты в российской столице. И Запад, который обвинял в подобных атаках Россию, столкнулся с неприятной вилкой. Если Москву критикуют за удары по тому же Киеву (которые наносятся исключительно по военным объектам, а на гражданские дома падают лишь обломки сбитых дронов или же летящие украинские ракеты ПВО), то придется ведь критиковать и Киев за удары по Москве?

Вот тут и пригодился тезис о непропорциональности, о несоразмерности ударов. «Атака беспилотников потрясла Москву рано утром во вторник. Эта атака причинила лишь незначительный ущерб, но вынудила эвакуировать людей, ведь впервые за все время войны в столице были поражены жилые дома. В то же время Кремль продолжал безжалостные бомбардировки Киева, сделав третий налет за последние 24 часа, — пишет Associated Press. — В украинской столице сгоревшие автомобили, стекла и мусор усеяли улицу возле дома, в котором были разрушены квартиры. В Москве же было видно только несколько разбитых окон и обгоревших наружных стен. При этом пострадавшие здания были быстро отремонтированы и покрашены».

«По сравнению с Киевом, где, по официальной информации, в результате большой волны атак беспилотников в ночь на среду погиб еще один человек и еще несколько человек получили ранения, Москва легко отделалась», — утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Примерно так же пишут и все остальные, уделяя в своих статьях об ударе по Москве значительное место для рассказа о том, насколько якобы «жестокими» были удары по объектам в Киеве. А значит, мол, обвинять украинские власти в попытке ударить по Москве нельзя, так как эти удары «оправданны».

Второй тезис — дерзость атаки. «Удары дронов шокировали российскую столицу», — указывает The Washington Post «Эта атака стала одним из глубоких и дерзких ударов по России с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину более 15 месяцев назад», — пишет Associated Press.

Тем самым СМИ демонстрируют всем (и прежде всего своим читателям, за счет которых западные правительства фактически финансируют боевые действия киевского режима) способность Украины и дальше эффективно сопротивляться российской армии. Возможность наносить ассиметричные удары по России и продолжать боевые действия. Для чего Украине, соответственно, нужны новое оружие и денежные транши. «Атаки на Москву могут также означать, что Украина, сама того не признавая, использует новые способы и средства, чтобы сбить врага с толку и ограничить возможности России в области планирования. Их тоже можно рассматривать как часть подготовки к наступлению», — указывает немецкая Suddeutsche Zeitung.

Mil.gov.ua Украинские военные

Да, казалось бы, о какой способности идет речь, если сравнивать российские и украинские боевые возможности? Любые поставки вооружений лишь несколько отстрочат неизбежное поражение Киева, на что уже весьма толсто намекает даже еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель (говорящий о том, что «не испытывает особого оптимизма» по поводу дальнейших боевых действий). Однако здесь СМИ включают третий и четвертый тезис.

Слабость и осознание слабости

Третий — о «слабости» российских вооруженных сил, что якобы и подтвердили нынешние удары. Би-Би-Си со ссылкой на своих экспертов о том, что российские радары неспособны засечь дроны. «Стыдно за российские вооруженные силы», — озаглавила свою статью немецкая Zeit. Западные издания пишут о том, что этот теракт (как и атака дронов на Кремль, а также нападения отрядов украинских диверсантов на Белгородскую и Брянскую области) якобы показывают, что российская армия — это колосс на глиняных ногах, что она неспособна одержать победу над Украиной в нынешней высокотехнологичной войне.

Четвертый же тезис о том, что атаки дронов доносят миф о слабости российской армии прямо в мозг российскому населению. Тому самому, что привыкло верить в собственную защищенность. «Несмотря на опровержения Киева, нападение на Москву показывает, что Украина и ее сторонники намерены привести войну прямо на порог российским гражданам. Сигнализирует о большей готовности к проведению гибридных атак, — пишет The Washington Post. — Жители российской столицы впервые столкнулись с непосредственными последствиями жестоких боевых действий, которые ведет их страна».

Да, реальность опровергает этот тезис, ведь все беспилотники были либо сбиты, либо сбились с курса. И Владимир Путин считает этот результат лишь «удовлетворительным». «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать… В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — заявил президент.

Mil.ru ПВО

Однако Запад упирает на психологическую, а не военную составляющую. Стремится запугать. «Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», — соглашается с этим тезисом МИД РФ.

А паника нужна для того, чтобы изменить отношение людей к СВО. «Война на Украине в значительной степени воспринималась российской общественностью как что-то далекое, однако нападения на Москву могут изменить это восприятие. И, возможно, даже поставить под угрозу общественную поддержку действий господина Путина в рамках того, что Кремль назвал «специальной военной операцией», — указывает The New York Times.

Причем речь идет не только о простых людях (чья поддержка является критически важной для властей в рамках взятого курса на ведение долгосрочной СВО, вплоть до решения всех поставленных задач), но и о элитах. «Ударам подверглись пригороды на западе Москвы, где находятся резиденции президента Путина (имеется в виду Ново-Огарево. — Прим. ИА Регнум) и других представителей российской элиты», — пишет Би-Би-Си.

Тем самым, мол, Киев показывает как элитам их собственную незащищенность, так и населению тот факт, что власть не может защитить даже саму себя, даже москвичей, — как же, мол, она тогда может защитить простых жителей тех же Белгородской и Брянской областей? Поэтому, мол, жители этих областей должны требовать скорейшего прекращения боевых действий и не обращать внимания на слова украинских чиновников о необходимости иностранной оккупации Белгородчины и Брянщины.

Мы уже начинаем

Наконец, пятый тезис обозначает нынешнюю атаку как пролог к чему-то большому. «Почти наверняка это была прелюдия к крупной эскалации боевых действий», — пишет The Washington Post. «Эти атаки на Россию могут послужить для господина Путина предлогом для эскалации войны. Например, для нанесения ударов по ключевым правительственным зданиям в Киеве и попытки обезглавить украинское правительство», — утверждает The New York Times.

Kremlin.ru Владимир Путин

Проблема, однако, в том, что эти удары уже происходят. Президент Владимир Путин дал понять, что атака дронов была связана с нанесением Россией ударов по центрам принятия решений на Украине. «К этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад», — пояснил российский президент. По всей видимости, речь идет о ударе по военному объекту ГУР на острове Рыбальский.

«С началом воздушной тревоги персонал центра спустился в убежище, но российские ВКС применили ракету с проникающей боевой частью, которая пробила здание насквозь, проникла в фундамент и взорвалась, разрушив убежище, где в этот момент находилось до сотни офицеров ВСУ и гражданского персонала, среди которых двадцать иностранных военных из США и Великобритании, осуществлявших взаимодействие между Центром и западными аналогичными штабами», — пишет известный российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Но все-таки западные СМИ правы в своем последнем тезисе — удары действительно являются прологом к усилению боевых действий. На что намекнул и сам Путин. «Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать», — заявил российский лидер.