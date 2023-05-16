Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, выступая в минувшие выходные на партийном съезде, сделал два знаковых заявления. Начнем с первого.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Рассуждая о воссоздании профессионального образования, Качиньский подчеркнул, что Польше нужны свои специалисты в области ядерной энергетики. «У нас должны быть свои атомщики, потому что само функционирование всего, что мы хотим построить в Польше, должно быть польским, чтобы не стать новым элементом нашей зависимости», — сообщил глава PiS.

На первый взгляд, это связано исключительно с программой строительства атомных электростанций в Польше, о чем ранее объявила «Право и Справедливость».

Осенью прошлого года Варшава объявила о подписании контракта с американским концерном Westinghouse. Вслед за чем было подписано письмо о намерениях по строительству АЭС и с южнокорейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Эксплуатация АЭС подразумевает наличие специалистов. Когда-то они в Польше были, сейчас их нужно готовить заново.

Те же корейцы, предложив за строительство шести реакторов мощностью 8,4 ГВт выплатить им около 26,7 млрд долларов, пообещали частично профинансировать проект, построить завод по производству ядерного топлива, передать полякам свои ядерные технологии и обучать персонал.

Однако в своем выступлении на партийном съезде Качиньский также выразил признательность министру иностранных дел Польши Збигневу Рау за напоминание о «трудной борьбе за окончательную отмену, признание недействительным Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года». Четвертый пункт этого соглашения гласит, что НАТО не разместит ядерное оружие на территории новых членов (вступивших в альянс после 1997 года) и не будет строить места его хранения.

Сергей Савостьянов/ТАСС/POOL Министр иностранных дел Польши Збигневу Рау

Варшава ранее неоднократно ставила вопрос о включении ее в Nuclear Sharing, американскую программу размещения ядерного оружия в Европе.

«Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия, — говорил летом прошлого года президент Польши Анджей Дуда. — Нет никаких признаков того, что мы получим его под свой контроль в ближайшем будущем. Но всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе Nuclear Sharing. Мы говорили с американскими руководителями о том, рассматривают ли они такую ​​возможность. Тема открыта».

Однако, как писало одно из польских изданий, Вашингтон оперативно заявил, что никаких переговоров не велось и ядерное оружие не будет поставлено ни одной из стран, вступивших в НАТО после 1997 года.

Так почему правящая партия снова поднимает этот вопрос? Возможно, PiS рассматривает перспективу, когда одним из «ответвлений» гражданской польской атомной программы станет «военный проект».

Однажды Варшава уже задумывалась об этом, во времена Польской Народной Республики, когда ею правил Эдвард Герек. История началась в 1968 году, когда начальник Военно-технической академии (WAT) им. Ярослава Домбровского генерал Сильвестр Калиский и руководитель кафедры основ радиотехники WAT Збигнев Пузевич приступили к исследованиям термоядерного синтеза.

В 1970 году оба ученых посетили симпозиум в Монреале, где с лекцией выступил «отец» американской водородной бомбы Эдвард Теллер. По возвращении в Польшу генерал Калиский отправился к Гереку и заручился его поддержкой. Так стартовал «ядерный проект» ПНР, который включал в себя планы по созданию собственной атомной электростанции и водородной бомбы.

Юрий Туманов /ИТАР-ТАСС/. Создатель американской водородной бомбы профессор Эдвард Теллер

Возможность вступления в могущественный клуб ядерных держав захватила первого секретаря Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Как говорят, Герек «указал пальцем» на израильтян, которые приблизились к созданию собственной бомбы: «В чем мы уступаем Израилю?».

Резидент КГБ в Польше Виталий Павлов вспоминал, что первый секретарь Польской объединенной рабочей партии дал указание изучить технические возможности ее создания. Местом для разработки и испытаний были выбраны горы в Бещады. Прикрытием — якобы поиски нефти.

Герека не останавливало то, что Польша к тому времени являлась стороной Договора о нераспространении ядерного оружия. Не хотел он оглядываться и на Москву, спрашивая у специалистов, можно ли в случае термоядерного взрыва на испытательном полигоне скрыть этот факт от «советских товарищей». Польская разведка начала скрытно завозить в страну новейшее оборудование и материалы, подпадающие под эмбарго. Что-то удалось достать даже в США.

Но в 1978 году генерал Калиский погибает в автокатастрофе по пути на отдых в Колобжег. Почти сразу же появились конспирологические теории, утверждающие, что его смерть не была случайной. Якобы кто-то хотел избавиться от творца национального «ядерного проекта». В любом случае после его гибели работы по созданию польской водородной бомбы были свернуты.

Учитывая нынешние амбиции Польши, нельзя исключать ее возвращение к идее Герека. При этом Варшава может решиться реализовывать проект чужими руками, то есть с помощью своих нынешних «украинских союзников».

ИТАР-ТАСС Первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек

Напомним, что в октябре прошлого года РИА Новости со ссылкой на «источники» сообщило, что киевский режим приступил к созданию радиоактивной «грязной бомбы».

Немногим позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов подтвердил наличие на Украине научной базы для изготовления такого оружия.

Так что появление со временем «украинской атомной бомбы», которая на самом деле будет польской, может быть, сейчас выглядит невероятным, но не является невозможным.