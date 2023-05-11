Кандидат в президенты Турции от оппозиционной коалиции «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу, главный конкурент действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 14 мая, пообещал переориентировать внешнюю политику Анкары на Запад. Об этом Кылычдароглу рассказал немецкому изданию Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Единый кандидат от оппозиции пообещал, что стране предстоит разворот «на 180 градусов», за которым последует привнесение в Турцию «настоящей демократии». Кроме того, возобновятся переговоры о вступлении Турции в Европейский союз. Ранее, 6 мая, шестипартийный «Национальный альянс» пообещал, что в случае победы Кылычдароглу над Эрдоганом Турция поддержит вступление Швеции в НАТО.

При этом в интервью Deutsche Welle Кылычдароглу заявил, что в отношениях с Москвой «никаких новых испытаний» не будет, в то время как существующие позиции Анкары укрепятся. Россию оппозиционный кандидат называет «важным соседом» и одновременно «партнёром при необходимости».

Программа прозападного поворота в Турции была обнародована в важный момент. За считанные дни до выборов социологи отмечают: у действующего президента и его оппонента шансы почти равны. Причем Кылычдароглу относительно лидирует — его рейтинг составляет около 49%, Эрдогана — около 43%. Чтобы одержать победу, кандидату необходимо набрать более половины голосов. Соцслужбы прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Для сравнения, на прошедших в 2018 году выборах действующий президент Эрдоган набрал в единственном туре свыше 52%.

Если дело дойдет до второго тура, то он состоится 28 мая, а победитель будет определен простым большинством голосов.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Кемаль Кылычдароглу

План в действии

Формальные союзники Анкары из Вашингтона и Брюсселя не ограничиваются простым наблюдением за состязанием.

Один из ключевых политиков в окружении Эрдогана, глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил изданию Yeni Akit: США активизировали реализацию своего плана по восстановлению контроля над Турцией, который был установлен еще в 1960-х, но подорван с приходом к власти Эрдогана. «Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США», — цитировало Сойлу РИА Новости.

Близкий к президенту глава МВД и ранее крайне резко высказывался в адрес Вашингтона, и заодно в адрес ЕС, кандидатом на вступление в который Турция числится и сейчас. «Америка продолжает терять репутацию… весь мир ненавидит Америку… Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», — цитировало издание Aydınlık заявление Сойлу, сделанное в апреле. «Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать», — говорил глава силового ведомства. Сойлу связывает это с тем, что Анкара «не приняла американский мандат», за что теперь Запад «пытается отомстить». Ранее, в феврале, министр призвал американского посла в Анкаре «убрать свои грязные руки от Турции».

Вывод Сойлу об идущей в прессе западных (формально союзных Турции) стран медийной кампании против Эрдогана не беспочвенен. Forbes называет турецкого президента популистом, Economist обвиняет в диктаторских замашках, The New European — в подавлении инакомыслия, Deutsche Welle уличает в зажиме свободной прессы, а BBC обвиняет в покушении на демократию. В Politico пишут, что на любых честных выборах Эрдогана ждало бы поражение, а Reuters при этом уверенно предсказывает триумф Кылычдароглу.

Вариант Януковича

Медийная накачка происходит в момент, когда шансы соперников — как уже говорилось выше — равны. В наибольшей степени в поражении Эрдогана заинтересован крупный европейский финансовый капитал, полагает политолог Саид Гафуров.

«На Западе всерьез рассчитывают сделать с Эрдоганом то, что у них получилось сделать с Виктором Януковичем, и получить Турцию целиком, как они получили Украину», — сказал Гафуров ИА REGNUM.

При всех различиях обстановки на Украине осенью 2013 года и в Турции весной 2023-го и при всем различии политических качеств турецкого лидера и украинского экс-президента у ситуаций есть сходная черта — объективное недовольство граждан своим экономическим положением. На сложности, которые переживает Турция — и которые начались как минимум пять лет назад, — также обращают внимание западные СМИ.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Сторонники Кемаля Кылычдароглу на предвыборном митинге кандидата в президенты Турции

С 2016–2017 годов ежегодная инфляция продолжает выражаться двузначными показателями. Её темпы ускорились в 2021-м, когда Эрдоган на фоне валютного кризиса принял непопулярное решение о нескольких урезаниях процентных ставок, — и доросли в итоге до 150—200% при повышении зарплат в среднем на 30%, отмечает базирующийся в Нью-Йорке канал NTD. В апреле цены на продукты поднялись на 54%, и это один из доводов в пользу того, чтобы не голосовать за Эрдогана и его «Партию справедливости и развития», приводит RТ сообщение NTD.

Помимо проблем с инфляцией, оппозиция предъявляет Эрдогану и упреки в неэффективных действиях во время недавнего катастрофического землетрясения — утверждается, что к многочисленным жертвам привела тотальная коррупция при строительстве, на которую закрывала глаза власть. Поддерживающая турецких курдов «Демократическая партия народов» и ее 62 депутата в парламенте обвиняют Эрдогана и его «Партию справедливости и развития» (ПСР) в препятствовании равному распределению помощи — в «любимчиках» оказываются районы с более высоким процентом сторонников ПСР. Прокурдские активисты припоминают и жесткие действия силовиков Эрдогана в Турецком Курдистане.

В борьбе за Турцию

«Я находился в Турции в день попытки военного переворота 2016 года, фактически в эпицентре, в Стамбуле, и убедился воочию в активности политической жизни в Турции. Действительно, есть люди, которые могут выходить на улицы, протестовать с разных позиций, есть политически активная молодежь», — сказал ИА REGNUM руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

Турецкий телеканал Halk TV, приводя данные последних перед выборами опросов, отмечает, что молодежь не склонна поддерживать действующего лидера — утверждается, что только 20% турок в возрасте 18—25 лет допускают для себя голосование за Эрдогана и его партию.

Кемаля Кылычдароглу, впрочем, не назовешь «молодой сменой» — 74-летний единый кандидат от оппозиции старше Эрдогана на пять лет. И кроме того, его фигура может восприниматься как символ возврата к традиции — той, что была заложена основателем Турецкой республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Это в том числе светскость и ориентация на Европу. Когда лидер кемалистской Народно-республиканской партии Кылычдароглу «говорит про ориентацию на Запад, то он имеет в виду возвращение к светской Турции от Турции, которую исламизировал Эрдоган», отмечает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Мустафа Кемаль Ататюрк

С другой стороны, в активе Эрдогана — многолетний опыт управления (руководство правительством в 2003–2014 годах, и президентство с 2014-го и по настоящий момент), относительная стабильность общества при нем и реализованные экономические проекты, которые выгодны кошельку избирателей. Здесь и запуск газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую», развитие национальной оборонной промышленности и даже планы отправить осенью 2023 года первого турецкого астронавта в космос.

«Разворот к Европе» — или прагматизм

Если вопросы экономики сильнее волнуют рядовых турок, то политики других стран куда более озабочены вопросами политических взглядов кандидатов. Кемаль Кылычдароглу обещает Турции «настоящую демократию», но при этом в его риторике нет обещаний сильнее поддерживать Украину (с которой отнюдь не порывает и Эрдоган) или свернуть связи с Россией.

Что касается отношений с Россией, то Эрдоган сегодня фактически выполняет роль связного между Западом и Россией (на чем Анкара, кстати, хорошо зарабатывает). За тесные отношения с Москвой турецкого президента часто критикуют — но даже в случае победы Кылычдароглу едва ли Турция сможет быстро отказаться от российских туристов, газа, зерна, атома и роли посредника между Россией и Западом.

С другой стороны, как отмечает Гумер Исаев, Эрдоган в свое время сделал очень много для приведения турецкого законодательства в соответствие с европейским и на первых порах поддерживал курс на вступление в ЕС. Именно в премьерство Эрдогана, в 2005-м, Анкара подала заявку на присоединение Турции к Евросоюзу.

Да, сейчас Эрдоган видит страну как самостоятельного игрока на международной арене, проводит многовекторную политику и не стесняется скандалов с западными странами — взять хотя бы ситуацию, когда Турция блокировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии. «Безусловно, Эрдоган не нравится Западу, тем более США в сложных отношениях с ним», — отмечает Исаев. Но, добавляет он, «тем не менее он продолжает быть рукопожатным» и для ЕС, и для США.

EPA/OLIVIER MATTHYS/POOL/ТАСС Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Джозеф Байден на саммите НАТО в Брюсселе

Поэтому, полагает Исаев, западные страны вряд ли пойдут на жесткие действия по смещению Эрдогана, если тот объявит о своей победе. Хотя, отмечает эксперт, в Вашингтоне и Брюсселе будут безусловно рады поражению нынешнего лидера — так как с оппонентами амбициозного «султана» проще будет выстраивать коммуникацию.

Неожиданностей можно будет ожидать от внутритурецкой политики, отмечает Исаев. Желание перемен может оказаться сильнее голосов разума — особенно если за недовольными людьми все же стоят люди, имеющие большой опыт в организации протестов. Так что, как заключает эксперт, «в этот раз мы можем увидеть и необычные развороты» — посмотрим, что скажет турецкая «улица» после президентских выборов.