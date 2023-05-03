Соблюдать режим дня, мыть руки перед едой, быть вежливым и уважать старших — такие правила поведения мы помним с детства. Когда мамы и папы отправляют детей на отдых, они, несомненно, относятся к этому с пониманием. Гораздо труднее понять необходимость других, весьма странных, наставлений, которые родители увидят на страничке «Камчатки», детского творческого лагеря на острове Сааремаа в Эстонии, рассчитанного на ребят из России (или во всяком случае детей из русскоязычных семей ближнего зарубежья).

Сергей Корсун ИА REGNUM Лагерь для русофобов

Обращаясь к «инопланетянам» — хотя лагерь рассчитан на детей из России и семей тех, кто уехал из страны после февраля 2022-го, — устроители лагеря добавляют весьма «недетские» правила поведения. «Любая война — зло», «Война с Украиной — бессмысленное преступление и зло в чистом виде». В следующем пункте президент России назван «врагом всех людей, животных, растений и здравого смысла». Вспомните ли вы хоть один из этих пунктов в лагерях своего детства?

«Лагерь «Камчатка» не навязывает детям каких-либо идеалов, кроме красоты, доброты и здравого смысла. Однако все наши вожатые в частных разговорах с детьми (а эти разговоры неизбежны и многочисленны), вне всякого сомнения, выскажут антивоенную позицию», — обращается руководство лагеря к родителям. Аполитичность и свобода мнения? Едва ли руководство лагеря одобряет эти ценности.

История обмана

Изначально детский творческий лагерь «Камчатка» был основан в Псковской области. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, проект с аналогичным названием появился на острове Сааремаа. Здесь прошла первая детская смена, а годом позже там организовали первую смену для взрослых.

Александр Уткин/РИА Новости Филипп Бахтин

Так история проекта выглядит в изложении Филиппа Бахтина, бывшего главного редактора глянцевого журнала Esquire. По словам Бахтина, именно он основал проект «Камчатка» совместно Филиппом Дзядко, который тогда был главным редактором журнала «Большой город» (родной брат Дзядко — главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко признан иноагентом, равно как и сам телеканал).

При этом в Псковской области работает детский лагерь с тем же названием — «Камчатка». ИА REGNUM связалось с его директором и автором одноименного проекта «Камчатка» Сергеем Ремером. Он подчеркнул — история проекта в изложении Филиппа Бахтина это

«наглая ложь, которую Филипп сам и сочинил».

«Детский лагерь Камчатка основал я в 2010 году. Первая команда организаторов была собрана мной в апреле–мае 2010 года. Это были мои друзья и бывшие пионеры того лагеря 90 х годов в котором я был вожатым и организатором», — рассказал Ремер. Бахтин, который приписал себе чужие заслуги, был лишь одним из четырех человек, которые готовили первую смену псковского лагеря.

«Я занимался постройкой лагеря и всеми организационными процессами, Ясёна Лебедева разрешительными документами, Филипп созданием сайта и первичной рекламой. Аркадий Калужский творческой частью. Остальные вожатые в том числе и Дзядко, к организации вообще не имели никакого отношения. С учетом того что мы все живем во Пскове а Филипп жил в Москве, то вся основная организация лагеря легло на плечи Псковской группы. Филипп просто приехал повожатил и уехал», — пояснил собеседник.

Бахтин просто использовал свои навыки пиарщика, «и я просто не в состоянии отследить все его статьи где искажена правда», заметил Ремер.

«Он сознательно вымарал всех нас из этой истории, чтобы быть единственным и неповторимым. Даже каталоги сети лагерей отдыха «Страна детей» были полностью перепечатаны, и оттуда было убрано мое имя. Но у меня то есть оригиналы 2012 года, где я указан как директор», — подчеркнул собеседник.

Параллельные «Камчатки»

«В 2012 году работал проект, собирались строить сеть больших лагерей по всей стране. Такой очень амбициозный проект был. Под этот проект я и Филипп, которые организовывает сейчас лагерь в Эстонии, были приглашены на разработку, — рассказал Ремер. — Мы жили в Москве и занимались разработкой. «Камчатка» была как прототип лагеря, на основе которого мы отрабатывали технологии на большее количество детей. Когда стало понятно, что проект лопнет, перестанет работать, я вышел из него и вернулся в Псков. Филипп остался в проекте, и он посчитал возможным, раз в проект, в его раскрутку уже были вложены финансы и реклама, сказать, что он оставляет за собой право делать «Камчатку» сам».

Сейчас, разъяснил собеседник, параллельно и независимо существуют две разные «Камчатки» — одна в Псковской области, другая в Эстонии. Полностью расходятся и взгляды организаторов. «Акцент в лагерях разный. Если мы больше упираем на воспитательный момент, для нас мероприятие — это такое средство для достижения воспитательных целей, то Филипп больше ориентирован на приглашение звезд в качестве вожатых и на шоу-моменты, чтобы сделать красивые мероприятия. Вот, собственно, это самое главное. «Дорого, богато». Вы видели на сайте, что путевка там стоит 1500 евро. Но это их дело, как они деньги зарабатывают», — добавляет Ремер.

За эти годы в качестве вожатых в эстонской «Камчатке» под эгидой Бахтина работали такие личности как художник-акционист (признанный в России иноагентом) Петр Верзилов и скандальный юморист Александр Гудков, отметившийся пародией на песню Шамана «Я — русский».

Нечто пострашнее «обжорства и паясничанья»

Летом 2023 года в эстонской «Камчатке» планируется проведение четырёх детских смен, двух взрослых и одного книжного фестиваля. За 1380 евро детям предложат смену в восемь дней и семь ночей — на выбор, в июле и августе, трёхразовое питание плюс вечерний чай с десертом, участие во всех мероприятиях смены, сувенирную продукцию и трансфер из аэропорта Таллинна в лагерь и обратно. Если же у украинских родителей (с правильными лицами, разумеется) не будет возможности оплатить путёвку в лагерь, организаторы обещают найти среди своих российских клиентов родителей, готовых оплатить путёвку.

Скриншот сайта kamchatka. camp Расписание смен в лагере и стоимость

В атмосферу творчества и волшебства зовут и взрослых гостей — по 50 гостей на смены в августе. Обещают «печальную красоту, дождь, неловкости, переодевания, проявления дружбы, вино, ночные запахи и звуки, полевые цветы и замедление времени». Немного доплатив, можно было поехать со 2 по 8 мая на взрослую смену на Лофотенских островах — там в программе заявлены «создание дадаистских фонетических стихов, наблюдение за люминесценцией верхних слоёв атмосферы, ночное полярное молчание, обжорство, паясничанье, прогулки и сон».

Казалось бы, в атмосферу сказки участники могли бы погрузиться и в России. Однако вряд ли Филипп Бахтин, организатор лагеря, будет рад провести это мероприятие на российской земле. «Ни один ребёнок, осознавший себя как заслуживающую уважения самостоятельную личность, не стал бы слепо верить бессмысленной болтовне про «традиции и ценности» и не оказался бы в танке на территории чужой страны. Поэтому, кажется, главная проблема нашей страны сейчас — это недостаточное количество поездок в «Камчатку», — заявлял ранее он.

Если обратиться на страницу «Камчатки» в одной из соцсетей, то можно увидеть сторис с заявлениями, которые очевидно подпадают под статью о дискредитации Вооружённых сил России, а сама Россия называется «нищей и людоедской страной».

Не рады люди из «Камчатки» России, разве что отдельным гражданам с хорошими лицами, которых и зовут на эстонские сборы. И рады их детям — будет кому рассказать об истинных ценностях ради светлого западного будущего.

Тем не менее сайт «Камчатки» в России по-прежнему открыт.

«Такая информация должна быть заблокирована однозначно. Как минимум нарушается законодательство, потому что в мобильной версии упоминается без ссылки на то, что это иноагенты, абсолютно все СМИ, которые ими признаны. Блокировка должна быть автоматической. Почему этого нет до сих пор — непонятно», — сказала ИА REGNUM председатель комиссии Общественной палаты по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

Есть вопросы и к тому, что привезут дети и взрослые в Россию из таких поездок. «Беспокоит судьба тех колеблющихся: и подростков, и родителей, которые считают нормой такие программы заграничного летнего отдыха и становления. Это тактическая военная история, которая ни с каким воспитанием будущего поколения не связана, а связана напрямую с военной операцией, с позицией России. Может быть, стоит всё-таки обратить внимание на проблему таких вот «Камчаток»? — подчёркивает Родионова.