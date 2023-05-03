1 мая в Варшаве прошел Марш мира. Его участники выступили с протестом против втягивания Польши в «войну на Востоке и реализации польскими властями американской политики».

Иван Шилов ИА REGNUM Марш мира в Варшаве

Организаторами акции выступило Польское антивоенное движение (PRA), учрежденное политологами Лешеком Сыкульским и Себастианом Питонем. PRA «глубоко несогласно с внутренней и внешней политикой, проводимой правительствами после 1999 года». Курс Варшавы назван «авантюрным» и нацеленным на «противостояние нашим соседям и преследование стратегических интересов Вашингтона».

Польское антивоенное движение опирается на основы латинской цивилизации в изложении профессора Феликса Конечного, где центральными ценностями являются правда, семья и собственность.

PRA выступает против «размывания понятия правды, деморализации молодежи, ЛГБТ-повестки, гендерной идеологии, разрушения институтов семьи и, наконец, попыток лишить поляков свободы (ликвидация наличности, запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и так далее)».

Помимо того, Польское антивоенное движение заявляет, что «безоговорочная помощь украинцам не отвечает национальным интересам Польши», а терпимость «культа преступников типа Бандеры или Шухевича на Украине — позор и пощёчина для каждого поляка».

Пока на Украине «развиваются шовинизм и культ преступников, ни о какой финансовой и тем более военной помощи этой стране не может быть и речи».

Марш мира собрал около тысячи человек. Много это или мало? Для нынешней Польши, в которой средства массовой информации усиленно замалчивают деятельность тех поляков, которые выступают против активного участия страны в поддержке киевского режима, результат неплохой. Более того, даже эта тысяча человек вызывает зубную боль у варшавского салона.

«Мы сообщали, что пророссийское влияние в польских академических кругах растет. — бьёт тревогу портал OKO. press». По данным издания, целый ряд профессоров, включая политолога Сыкульского, объединились вокруг депутата Сейма Гжегожа Брауна и «проповедуют благоприятные для Кремля нарративы». Браун сам является интеллектуалом и одним из лидеров партии «Конфедерация свободы и независимости».

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press Гжегож Браун

Публикация выдержана в сильных выражениях, польские власти обвиняются в «беспомощности» перед российскими информационными войсками, которые «безнаказанно» ведут свою «антиукраинскую информационную войну». Главное поле битвы, которое проигрывает Польша, — это интернет:

«Более 70 каналов в Telegram уже распространяют контент в соответствии с российскими интересами на польском языке. В Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) есть несколько тысяч активных групп, которые открыто выступают против «украинизации Польши». Есть также новостные каналы с многотысячной аудиторией».

В реальности же люди, которых объявляют «агентами Кремля», работают на энтузиазме и сугубо в польских интересах. Они являются польскими патриотами, не желающими мыслить в парадигме «проамериканской» или «пронемецкой» Польши, как основные партийные группировки в стране. Речь идёт о реализации польского государственного интереса, связанного с её географическим положением и экономикой.

Голос таких польских патриотов сегодня в Польше игнорируется и преследуется. Единственным изданием, в котором они могут высказываться, является старейший польский журнал Myśl Polska, но и его в стране можно читать с трудом — по распоряжению властей он заблокирован в интернете.

«Выступавшие подчеркивали, что войне и воинственной политике, проводимой польскими правительствами и поддерживаемой лицензированной парламентской оппозицией, необходимо противодействовать любой ценой, — пишет о Марше мира обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястшембский. — Причин несколько, но самая главная в том, что такая политика угрожает биологическому выживанию нашей нации».

ZUMA/ТАSS Президент Польши Анджей Дуда обнимает президента Украины Владимира Зеленского

Издатель журнала Пшемыслав Пяста подчеркнул важность демонстрации и тот факт, что многие ответственные люди вместо отдыха и шашлыков приехали в Варшаву, чтобы выступить против войны и участия в ней поляков.

Он также говорил о незаконной цензуре, распространенной в сегодняшней Польше: «Крупные мейнстримные средства массовой информации — как правящие, так и псевдооппозиционные — конечно же, промолчали о марше. Неважно, есть социальные сети». При этом Пяст отметил, что в акции приняли участие очень разные люди, которые могут конфликтовать по теоретическим вопросам, но готовы объединяться, когда речь заходит о вещах принципиальных.

В условиях насаждения в Польше тоталитарной «проукраинской» идеологии сам факт проведения Марша мира, популярности его идей в мыслящей среде говорит о многом. На наших глазах происходит становление «третьей силы», провозглашающей реальный суверенитет Польши.