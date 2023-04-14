Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Солидарная Польша», объявил о начале расследования «практики незаконного ввоза зерна и других продуктов в Польшу с Украины и связанного с этим мошенничества в ущерб продовольственной безопасности страны, польским производителям, фермерам и потребителям».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинское зерно в Польше

Дело поручено прокуратуре Подкарпатского воеводства. Уже назначены шесть опытных следователей, которым будут помогать сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши, полиции, пограничной, таможенной и налоговой служб.

По словам директора департамента прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями Михала Островского, «преступники» могут быть осуждены на срок до 10 лет.

Но проблема «мошенничества» с украинским зерном выходит далеко за пределы экономических преступлений.

Она вызвала серьезный политический кризис, который, по мнению газеты Rzeczpospolita, способен «повлиять на выборы в октябре в Сейм Польши больше, чем великая геополитика».

Так, парламентский клуб от оппозиционной «Гражданской коалиции» заявил, что собирается проконтролировать государственные учреждения, отвечающие за импорт украинского зерна. По словам депутата Сейма Петра Бориса, предметом проверки будет также вопрос безопасности переработки технического зерна и влияние его на здоровье польских женщин и мужчин.

«Депутаты требуют объяснений от министерства сельского хозяйства, где недавно произошла кадровая революция, — сообщает Gazeta Wyborcza. — Главой министерства больше не является Хенрик Ковальчик, чья отставка была вызвана проблемой украинского зерна, которое наводнило рынок страны и спровоцировало протесты фермеров».

Attila Husejnow/Global Look Press Забастовка фермеров в Польше

Правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) в этой ситуации пытается сыграть на опережение. Ее представители обвиняют оппозицию в том, что связанные с ней фирмы сами занимались ввозом украинского зерна в Польшу.

Однако вряд ли эти нюансы окажут влияние на настроения польской деревни, которая требует ответа на вопрос, почему правительство в прошлом году не предусмотрело потенциальные проблемы.

Тем более что предупреждения исходили из среды самой партии «Право и Справедливость».

Бывший министр сельского хозяйства (2018–2020) Ян Ардановский в июне прошлого года говорил, что задержка «части украинского зерна в Польше будет катастрофой для польского сельского хозяйства». А до него о том же заявлял лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Туска в ретрансляции идей «путинской пропаганды».

Но теперь на «путинскую пропаганду» всё не спишешь. Равно как и на «непредсказуемость военной ситуации», что пытается делать новый министр сельского хозяйства Роберт Телус.

Wojtek Jargilo/ЕРА/ТАСС Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус (в центре) и министр аграрной политики Украины Николай Сольский (справа)

Для правящей коалиции остается разве что надежда на Зёбро, чьи прокуроры должны определить «стрелочников», на которых проправительственная пропаганда обрушит свой гнев.

Между тем оппозиция может заручиться поддержкой важного союзника.

Депутаты Польской крестьянской партии (PSL) заявили на созванной на днях пресс-конференции, что не верят в способность государственных структур «объяснить устроенную PiS зерновую аферу». Поэтому они решили обратиться в Национальную контрольную палату (NIK) с просьбой выяснить, кто и почему «поставил под угрозу здоровье поляков».

Хотя у PSL ответ уже есть. «Виновник есть — это председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, — утверждает депутат Сейма Польши Кшиштоф Пашик. — В июне 2022 года он прямо сказал: «Зерно с Украины не представляет угрозы для фермеров». Его слова для тех, кто находится у власти, священны. Они скрупулезно их исполняли».

Tomasz Wiktor/Global Look Press Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский

Прямое упоминание лидера правящей партии здесь не случайно.

Оно должно послужить «красной тряпкой» для главы Национальной контрольной палаты Мариана Банася. Некогда он и Качиньский были политическими союзниками. Однако несколько лет назад их пути разошлись, после чего PiS попыталась свергнуть Банася, возглавляющего неподконтрольную правительству структуру. После чего председатель NIK в своих интервью говорил, что не поддерживает иных отношений с Качиньским, кроме «деловых».

В конце прошлого года Банась сообщил, что в течение 2023 года его аудиторы займутся проверкой экономических и налоговых реформ Моравецкого, а также деятельности государственных органов в отношении беженцев с Украины и поставок в Польшу российского угля.

Все эти вопросы при должном освещении могут создать сложности правящей партии в ходе избирательной кампании. А если Национальная контрольная палата еще возьмется за украинское зерно, то польской оппозиции вообще не придется вести предвыборную агитацию, всё сделают за нее.