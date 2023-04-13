Полицейские задержали в казахстанском городе Жанаозен более двух десятков человек, перекрывшую проезжую часть, сообщил 12 апреля ТАСС со ссылкой на региональный департамент полиции Казахстана. Этот инцидент — одно из следствий напряженной обстановки, которая уже второй день наблюдается в этом промышленном центре на юго-западе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Акция протеста Нефтяников из Жанаозена

11 апреля в столице Казахстана Астане правоохранители задержали за организацию несанкционированного митинга группу бывших сотрудников нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена. Эти рабочие до этого почти сутки находились у здания республиканского минэнерго. Со слов пикетчиков, они были уволены после того, как их работодатель проиграл в одном из тендеров для нефтяной компании «ОзенМунайГаз» — и, собственно, они требовали «трудоустроить их» в эту компанию. Более двух десятков митингующих были задержаны столичными полицейскими.

После этого не менее двух тысяч жителей Жанаозена вышли на улицы с требованием освободить земляков. На требования протестующих ответил аким — мэр города Айбек Косуаков, — призвал их к спокойствию и заверил, что к задержанным будут применены только административные меры. Но на этом ситуация не разрядилась — последовал инцидент с перекрытием дорог.

Инцидент в пусть и крупном по казахстанским меркам (около 150 тыс. населения), но провинциальном городе газовщиков не привлек бы такого внимания, если бы не роль, которую Жанаозен несколько раз играл в новейшей истории Казахстана.

В 1989-м здесь имел место один из крупных межэтнических конфликтов, которыми были отмечены последние годы перестройки в СССР. Столкновения казахов и выходцев с Северного Кавказа, получившие название «новоузенской резни» (до 1992 года город назывался Новый Узень), были подавлены советским спецназом.

В 2011 году город охватила забастовка — протестовали, отметим, работники той же нефтегазовой фирмы «ОзенМунайГаз» и компании «Каражанбасмунай» (обе — «дочки» национальной нефтяной корпорации «КазМунайГаз»). Протесты, продлившиеся около семи месяцев, в декабре 2011-го были жестко пресечены. По официальным данным, после того, как митингующие на центральной площади города разгромили полицейский автобус и перевернули и подожгли автомобиль. Внутренние войска, введенные в Жанаозен, применили оружие. По официальным данным, погибло 16 человек. По утверждению неофициальных источников, погибло до 64 человек и 400 были ранены.

Кадр из видео с канала: Демократиялы Қазақстан / Демократический Казахстан Полиция в Жанаозене. 2011 год

Летом 2012-го после новой забастовки нефтяников в Жанаозен были вновь введены внутренние войска — по счастью, обошлось без жертв.

Наконец, 2 января 2022 года именно с Жанаозена начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Это стало триггером протестов по всей республике, пиком которых стали погромы в Алма-Ате, за которыми последовал ввод в Казахстан объединенных сил ОДКБ.

Не только «спор хозяйствующих субъектов»

У недовольства нефтяников и газовщиков Жанаозена, которые вылились в том числе и в нынешние инциденты, есть давние и глубинные причины, подчеркивает депутат Мажилиса — парламента Казахстана — председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев.

«Подрядчики привязаны к тендерам и вынуждены идти на ущемление интересов работников, и работники говорят об отсутствии социального пакета и дороговизне жизни. Но они не могут нарушить технологии, не могут сэкономить на оборудовании, и у них есть возможность сэкономить на фонде оплаты труда, и в итоге экономят на своих работниках. Нужно в законе о закупках запретить экономить на фонде оплаты труда. В конце концов, речь идёт и о принципе социальной справедливости», — сказал депутат Перуашев ИА REGNUM.

Поскольку у профсоюзов нет возможности путем переговоров «разрулить» трудовой спор, то «митинги становятся инструментами публичного давления на госорганы и нефтяные компании», отмечает Перуашев. В протестных акциях «есть если не организация, но координация точно», отмечает собеседник. Он не исключает, что акция организована не только самими работниками.

«Возможно, речь идёт о компании, которая проигрывает тендер и пытается оказать влияние на пересмотр тендера. Но если он проходил с нарушениями, то нужно расследование. А если он прошёл законно, а компания пытается шантажировать государство — то это тема для следствия», — рассуждает казахстанский парламентарий.

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин видит в происходящем не только возможное столкновение бизнес-интересов — но и политическую составляющую. Ситуация в Жанаозене выглядит как «массовка одного предприятия», нацеленная на то, чтобы опротестовать итоги тендера, в соответствии с которым одно из предприятий проиграло другим.

«Но проблема в том, что фактор Западного Казахстана в новейшей истории использовался как политический рычаг для того, чтобы надавить на центральную власть, — сказал Грозин ИА REGNUM. — Иногда это заканчивалось так, как в январе 2022 года. Контролировать выбросы стихийной агрессивности региона не удаётся: самый кровавый опыт 2011 года связывали с руководителем администрации президента Нурсултана Назарбаева — Асланом Мусиным. Он был на тот момент «человеком №2» в казахстанской иерархии».

parlam. kz Аслан Мусин

Кто-то говорил, что Мусин решал сугубо свои кадровые вопросы, потому что давление на его позиции усиливалось, а кто-то говорил, что он хочет усилить систему и «выпустить пар» населения, «но что-то пошло не так на местах: вмешалась куча факторов, и всё скатилось в хаос», напомнил Грозин о событиях 2011 года.

В обществе Жанаозена постоянно фигурирует тема «мы кормим центр, который выкачивает нефть, а взамен втридорога поставляет залежалое продовольствие», отметил эксперт.

«Тема местечкового сепаратизма есть: её не нужно преувеличивать, но фоном она всегда присутствует — что при Нурсултане Назарбаеве, что при нынешнем слабом президенте Касым-Жомарте Токаеве.

Разогреть людей — очень просто и недорого. Этому способствуют корпоративные стандарты: люди связаны семейными узами. Наверное, это самый неспокойный регион во всём Казахстане».

На юге страны, который в январе 2022 года был очагом беспорядков, есть свои проблемы — перенаселённость, доступ к ресурсам, клановость, коррупция, да и в других регионах проблем хватает, отметил Грозин. При этом он отметил:

«Но именно такой концентрации и отработанного алгоритма демонстрации социального недовольства, как в Западном Казахстане, нет нигде. Поэтому всё всегда начинается именно отсюда».

Кадр из видео с канала: Beszhan LIVE Митинг в Казахстане

Может ли новый бунт начаться в Жанаозене

Депутат парламента Перуашев уверен, что тогда митинги и беспорядки не были стихийными, поскольку организовать одновременную атаку на органы власти в городах 12 регионов непросто.

«Была организация, координация, подготовка, чтобы силовики одновременно покинули места расположения, оставив оружие, которое затем раздавалось любому желающему. Думаю, власть извлекла очень серьёзные уроки из тех событий, но социальная напряжённость всегда представляет риск для эскалации», — отмечает казахстанский политик.

Грозин полагает, что до ситуации образца января 2022 года нынешняя ситуация не дойдёт, поскольку, судя по оперативности реагирования и взвешенной политике купирования кризисов, пока власть действует грамотно, стараясь не провоцировать разрастание конфликта. Если власти будут придерживаться такой стратегии и острой фазы удастся миновать, то и вопрос с миротворцами отпадёт сам собой, уверен специалист.

Похоже, что меры для купирования кризиса принимаются. Головная компания «КазМунайГаз» пообещала создать комиссию и рассмотреть требования рабочих из Жанаозена, сообщил казахстанский портал Arbat Media. В группу войдут 10 человек из числа бывших сотрудников компании. Все дальнейшие вопросы будут решаться в правовом поле, пообещали в компании. Но, судя по инциденту с перекрытием трассы, ситуация пока не разрешена.

«Если же пойдёт так, как всё шло за неделю до 5 января 2022 года, когда конфликт шёл по нарастающей с переходом к политическим требованиям, то возникнет вопрос о возможности повторения тех событий», — рассуждает Грозин.

Тогда в начале 2022-го ввод сил ОДКБ «стал фактором приведения разбежавшихся казахских силовиков в чувство и наведения порядка», заметил собеседник. «Это не потому, что мы любим или не любим Токаева: нам необходим нормальный, спокойный Казахстан, который не создаёт России проблем, а неустойчивый Казахстан с сепаратистским Западом — это гигантское количество проблем, которые в условиях прозрачных границ сразу станут нашими проблемами», — полагает эксперт.

Министерство обороны Российской Федерации Силы ОДКБ в Казахстане

При таком сценарии России «придётся вмешиваться, а может, даже и в большем масштабе, чем это было в январе 2022 года», не исключает Грозин. «Вполне возможно, что после такого вмешательства у Казахстана будет другой президент. Второй раз наступать на такие грабли — это надо быть незамутнённым руководителем, и, думаю, российское руководство сделало выводы», — резюмирует аналитик.