Парламентские выборы в Болгарии неожиданным образом обнажили противоречия в стане пророссийских политиков в традиционно дружественном нам регионе Молдавии — Гагаузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Сами выборы, состоявшиеся 2 апреля 2023 года, сенсации не принесли. Проевропейские партийные коалиции во главе с бывшими премьер-министрами Бойко Борисовым и Кирилом Петковым сохранили лидирующие позиции, набрав соответственно 26,5 и 24,5% голосов.

Протурецкое «Движение за права и свободы» на протяжении уже третьей избирательной кампании показывает стабильный результат в 13%. Также стабильно, но постепенно теряют свои позиции болгарские социалисты — наследники монопольно правившей когда-то компартии.

Вполне ожидаемым стал успех националистической консервативной партии «Возрождение», которую политические оппоненты часто называют «рукой Москвы».

Она впервые в своей истории вошла в первую тройку болгарской политики, набрав 14,15%. Этот успех связан с перераспределением в пользу «Возрождения» голосов избирателей-евроскептиков.

С учётом весьма сложных взаимоотношений лидеров избирательной гонки перспективы формирования устойчивого правительства в Болгарии выглядят весьма туманно. Если не произойдёт ничего экстраординарного, Софию ждёт сложный переговорный процесс о создании коалиции в парламенте, очень вероятны новые досрочные выборы национального уровня.

VASSIL DONEV/ТАСС Бойко Борисов на пресс-конференции после победы на парламентских выборах

Тараклийский анклав

Не менее информативны эти выборы в отношении другой причерноморской республики, где исторически сложилась значительная болгарская община. Речь о Республике Молдове, на территории которой проживает свыше 60 тыс. болгар (шестое по величине этническое сообщество) и существует два преимущественно болгарских города: Тараклия и Твардица.

Первый из них является административным центром одноимённого района, в котором болгары составляют большинство населения — от 60 до 65%, по разным подсчётам.

Вопрос о существовании Тараклийского района является одним из актуальных вопросов для молдавской политики. Формирование этнократического государства, которое идёт в Молдавии при всех политических режимах уже более 30 лет, исключает существование каких-либо национально-территориальных автономий.

Существование в этих условиях самоуправляемой территории в другом национальном анклаве — Гагаузии — мера для Кишинёва во многом вынужденная, предпринятая под внешним давлением. Нынешние прорумынские власти Молдавии неоднократно заявляли, что желали бы ревизии и этого прецедента.

Преимущественно болгарский Тараклийский район уже неоднократно пытались «растворить» в составе более крупных административных образований. Но всякий раз это встречает энергичные протесты местных жителей.

В этих условиях официальный Кишинёв пытается максимально ограничить Тараклию в ресурсах. Районные административные органы под предлогом оптимизации переводятся из «болгарской столицы» Молдавии в соседний Кагул (который конструируется как центр Южной Молдавии), предпринята попытка ликвидации Тараклийского университета, дающего образование в том числе на болгарском.

Молдавские болгары выбирают «Возрождение»

Не связанная принципами европейской политкорректности болгарская партия «Возрождение» вмешалась в эту ситуацию.

Накануне прошедших выборов состоялась встреча лидера партии Костадина Костадинова с главой Тараклийского района Иваном Паскарем. Мэр публично признал лидирующую роль болгарских национал-консерваторов в поддержке молдавских соотечественников.

Христо Владев/РИА Новости Сторонники политической партиии «Возрождение» перед зданием Народного собрания в столице Болгарии

Используя статус парламентской партии, «Возрождению» действительно удалось добиться выделения из болгарского госбюджета крупных сумм на поддержку Тараклийского университета и социально незащищённых соотечественников в Молдавии. Пролоббировано решение парламента в Софии об открытии Болгарского культурного центра на территории Молдавии.

Результаты не заставили себя долго ждать.

Молдавские болгары отдали «Возрождению» в минувшее воскресенье более 40% голосов. Причём этот результат является довольно стабильным, поскольку на парламентских выборах 2022 г. «Возрождение» взяло в Молдавии 34%.

Так, евроскептицизм и поддержка «руки Москвы» являются для буджакских (юго-бессарабских) болгар устойчивыми настроениями. Кстати, в Молдавии распространено мнение, что русофильство местных болгар (как и культурно близких им гагаузов) обусловлено прежде всего исторически.

Тем не менее на болгарских выборах в Молдавии «Возрождение» стало лишь второй партией.

Турецкий успех

Настоящей сенсацией оказалась победа ориентированного на Турцию «Движения за права и свободы» (42,66%). В ходе предыдущей избирательной кампании движение получало в Молдавии поддержку 27% избирателей.

Туркофилам удалось добиться этого благодаря активному голосованию за них на четырёх избирательных участках, открытых на территории Гагаузии (и особенно в столице автономии — Комрате). Всего на территории Молдавии было открыто восемь участков.

«Злые языки» утверждают, что не обошлось без административного ресурса. Якобы администрация башкана (главы) Гагаузии включилась в эти выборы на турецкой стороне. А раз так, то к электоральной борьбе причастны и турецкие госорганы.

Гагаузы — это православный тюркоязычный народ, известный своими пророссийскими настроениями. Русский язык и сегодня является наиболее употребляемым в Гагаузии, а местные политики регулярно пеняют официальному Кишинёву «безответственным разрывом с Москвой».

Анкара же оказывает существенную поддержку гагаузам в Молдавии с момента учреждения их автономии. Между тем многие гагаузы ориентированы на получение болгарского гражданства, дающего преференции в Европейском союзе.

dps.bg Лидер «ДПС» Мустафа Карадайы

Выбор Гагаузии

Казалось бы, какое отношение эта борьба болгарских партий в Молдавии имеет к России? Тем более что речь идёт о небольшом числе избирателей, не способном оказать серьёзного влияния на расклад политических сил в Софии.

Важным нюансом является то, что очень прагматичное протурецкое движение было среди тех политических сил, которые голосовали в ноябре 2022 г. в парламенте Болгарии за предоставление оружия Украине.

Согласитесь, победа не вполне дружественной политической силы на выборах (пусть и иностранных) в русофильской Гагаузии выглядит не вполне логичной.

Во многом это свидетельствует о непростой ситуации, сложившейся в политических верхах автономии.

Нынешняя глава Гагаузии Ирина Влах (кстати, болгарка по материнской линии) завершает вторую каденцию и в намеченных на 30 апреля 2023 г. очередных выборах башкана участия не примет. В своё время она пришла к власти под пророссийскими лозунгами, при поддержке Партии социалистов, выступающей за евразийскую интеграцию Молдавии.

На посту главы автономии Влах добилась серьёзных преференций для Гагаузии как от России, так и от Турции. В ходе идущей избирательной кампании Влах заявляет о поддержке кандидатуры экс-башкана Гагаузии и нынешнего посла Молдавии в Турции Дмитрия Кройтора. В силу занимаемой должности он с 2020 г. проживает в Анкаре, и несомненно, что в успехе протурецкой партии в Гагаузии есть и его вклад.

В пользу этого же кандидата выступает мэр Чадыр-Лунги — второго по величине города Гагаузии. Правда, политические оппоненты Кройтора вспоминают о его нерешительности в начале 1990-х годов во время формирования гагаузской государственности.

Фаворитом избирательной гонки считается действующий депутат Народного собрания (парламента) Виктор Петров. Этот молодой политик, кроме всего прочего, — лидер политического движения «Народный Союз Гагаузии», член Республиканского совета Русской общины Молдовы.

gagauzhalkbirlii.org Виктор Петров. «Народный Союз Гагаузии»

Его поддерживает часть самой популярной политической силы в Гагаузии (если верить результатам последних парламентских выборов) — Партии социалистов Молдовы. В марте он имел знаковую встречу с главой российского Татарстана Рустамом Миннихановым. На его стороне — мэр гагаузской столицы.

Тем не менее Партия социалистов официально поддержала другого кандидата — Григория Узуна. Это привело, кстати, к обострению внутрипартийных противоречий. Узун — бывший депутат парламентов Гагаузии и Молдавии. Политической известности он не получил, зато знаменит участием в скандалах и даже драках.

Ещё одним экс-башканом, ставшим кандидатом в главы региона, является Михаил Формузал. В 2014 г. он был инициатором регионального референдума о присоединении Молдавии к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Формузала поддерживает мэр Вулканешт — третьего города республики.

Таким образом, кланово-территориальные интересы, как это часто бывает, в ходе идущей избирательной гонки явно превалируют над политическими доктринами.

Как бы не получилось, что междоусобной борьбой пророссийских кандидатов воспользуются сторонники иных геополитических векторов развития Гагаузии.