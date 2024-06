«Этот визит, похоже, был жестом неповиновения — он состоялся всего через день после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера… — и демонстрацией решимости Путина продолжать разгром Украины в преддверии приезда в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, важнейшего экономического партнера», — пишут Мэттью Бигг, Иван Нечепуренко и Андрес Мартинес в своей колонке для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочая поездка Владимира Путина в Мариуполь

18 марта российский лидер, напомним, посетил Севастополь. На следующий день президент на вертолёте прибыл в Мариуполь: это стало первым визитом российского президента на территорию ДНР. В городе Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина совершил автомобильный осмотр ряда территорий, пообщался с местными жителями и выслушал доклад о том, как идут восстановительные работы.

Сразу после осмотра Мариуполя Путин совершил поездку на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону: там он провёл совещание, заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого замминистра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Некоторые западные СМИ связали визит Владимира Путина с решением Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чью юрисдикцию Россия не признаёт (и чьи решения рассматривает как юридически ничтожные), который днем раньше сообщил о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung с удивлением констатировало, что на моральном духе Путина никак не сказались последние действия МУС по его аресту. «Кремлевский лидер Владимир Путин показал, что его не впечатляют последние карательные меры против него», и потому он показательно посетил и прифронтовой Мариуполь, и — по случаю 9-летия возврата Крыма — приехал в Севастополь, где базируется Черноморский флот, разъяснила своим читателям немецкая газета.

Владимир Астапкович РИА Новости Здание Международного уголовного суда в Гааге

Обозреватели The New York Times отметили, что Мариуполь находится всего в 50 милях (примерно в 80 км) от города Угледара, где сейчас идут ожесточенные бои. По мнению американского издания, неожиданная поездка Путина в Донбасс стала посланием «российским ястребам» — под ними NYT подразумевает сторонников продолжения спецоперации. Поездка показала, что президент «морально поддерживает российских солдат», а интервью было призвано «отбить» любую критику в адрес президента, указывает нью-йоркская газета.

Практически дословно высказались и эксперты вашингтонского «Института по изучению войны» (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, российский президент поехал в Мариуполь, чтобы «создать впечатление неуязвимости» и «представить себя в качестве лидера, принимавшего участие в военных действиях». В ISW считают: Кремль обставил поездку Путина в Мариуполь «как спонтанную, чтобы представить Путина как непобедимого лидера военного времени, который может без опасений посещать зону боевых действий».

«Путин также, вероятно, хотел, чтобы его визит стал ответом на ордер Международного уголовного суда на его арест… Путин, вероятно, хотел представить свою роль… как неподсудную международному сообществу, а себя — как находящегося в безопасности от украинских военных, расположенных в 80 км к северу», — отметили вашингтонские аналитики.

В Институте по изучению войны также допустили, что поездка Путина в Мариуполь была направлена на то, чтобы «развеять давний и распространенный в националистическом пространстве страх перед возможным украинским контрнаступлением на юге Украины».

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

Журналист Ростислав Аверчук в колонке для издания La Razón утверждает, что хотя Мариуполь сейчас и находится относительно далеко от линии фронта, он может стать «одной из возможных целей ожидаемого украинского контрнаступления, которое может попытаться отрезать российский сухопутный коридор к Крыму на юге».

Московский корреспондент National Public Radio Чарльз Мэйнс в воскресном выпуске программы Weekend Edition предположил: поездка Путина стала ответом «на поездку президента Байдена в Киев месяц назад, учитывая, что это была первая поездка Путина», на эти территории с начала СВО.

Британское издание The Guardian не стало комментировать поездку Владимира Путина в Мариуполь: вместо этого была опубликована карикатура художника Бена Дженнигса на событие, где российский лидер изображён в манере Пабло Пикассо на фоне разрушенного города с указателем Mariupol. За плечами у российского лидера висит баннер с российским триколором и надписью Mission accomplished («Миссия выполнена»).

Колумнист испанского издания La Vanguardia Гонсало Арагонес считает, что Владимир Путин «стремится показать, что он прилагает усилия для восстановления города». Журналист также обратил внимание на слова вице-премьера Хуснуллина, который заявил о планах завершить реконструкцию Мариуполя к концу года — по крайней мере, «фасадную его часть».