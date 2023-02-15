Польское издание Gazeta Polska сегодня, 15 февраля, выходит с большим интервью главы МИД Польши Збигнева Рау. Приоритеты в таких случаях обозначаются заголовком и выносами. В случае с беседой с Рау есть некая аномалия.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Вчера, 14 февраля, входящий в медиагруппу Gazeta Polska портал Niezależna анонсировал интервью следующим образом: «Збигнев Рау: В польской дипломатии больше нет выпускников российского МГИМО».

Аномалия тут в том, что этой «новости» уже более двух месяцев, о чем сказал сам министр. В начале января сего года это дело разбирал и популярный польский портал Onet. Так почему именно сейчас надо было выносить на первую позицию факт увольнения выпускников МГИМО?

Всего в свое время МГИМО окончили около 300 поляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Збигнев Рау

В Варшаве работает и Ассоциация польских выпускников МГИМО. Это люди, которые считают, что обучение в российском профильном дипломатическом институте стало очень важным для них с точки зрения профессиональной подготовки. Кстати, ряд нынешних польских экспертов и журналистов-международников считают минусом для Польши, что у нее нет такого специализированного заведения, где бы обучали будущие дипломатические и консульские кадры.

Но нужны ли правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) профессионалы в министерстве иностранных дел?

С момента прихода к власти партии «Право и Справедливость» осенью 2015 года МИД Польши начало «лихорадить». Прокатились чистки персонала, президентский дворец от министерства «отщипнул» американское направление, а затем канцелярия премьер-министра смогла из МИД вывести три департамента по делам Европейского союза и переподчинить их правительству.

Такие эксперименты вызывали единодушную критическую реакцию кадровых дипломатов вне зависимости от их партийной принадлежности.

Но больше всего не повезло выпускникам МГИМО.

Victoria 959 МГИМО. Москва

«Технически», по словам Рау, их судьбу удалось решить в апреле 2022 года путем внесения поправок в Закон о дипломатической службе. Таким образом после консультаций с агентством внутренней безопасности Глава дипломатической службы МИД Польши выносил решение о возможности продолжения работы в министерстве того или иного сотрудника, получившего образование в иностранном университете (за исключением стран-союзников).

К этому моменту в МИД Польши осталось лишь 38 выпускников МГИМО, из которых 37 получили отрицательные заключения.

«Не следует, что существует какая-либо связь между окончанием МГИМО и службой советскому или российскому государству в качестве шпиона или агента, — говорит Рау. — Однако учеба в университете может быть связана с установлением профессиональных, социальных или даже семейных связей. Поэтому существует предположение, что такое лицо могло быть преднамеренно и сознательно или совершенно неосознанно использовано иностранной разведкой».

Это первая причина увольнений. Вторая — необходимость завершения в Польше «процесса декоммунизации».

По мнению бывшего польского дипломата Витольда Юраша, такие объяснения выглядят неубедительными.

Это первый случай в истории — возможно, во всей мировой, — когда людей увольняют только потому, что они окончили один конкретный университет, пишет Юраш.

По какой-то непонятной ни логике, ни разуму причине было решено, что выпускники МГИМО опасны для безопасности Польши, а выпускники других институтов — нет. Так, окончившие в советские времена белорусские или украинские вузы поляки «почему-то считаются благонадежными».

Полностью был проигнорирован тот факт, что среди «российских шпионов, пойманных в Польше, до сих пор оказывались почти исключительно выпускники польских университетов».

По мнению Юраша, «суть чисток в МИД — это всегда желание разыграть одну группу против другой». В итоге «Право и Справедливость» выставляет Польшу посмешищем, так как «увольнение выпускников лишь одного университета из МИД рассматривается в дипломатическом корпусе в Варшаве как признак паранойи польских властей».

Вместе с тем «дело с выпускниками МГИМО» создает прецедент, который может быть распространен и дальше.

Если обучение в России подозрительно тем, что приводит к установлению «профессиональных, социальных или даже семейных связей», то почему бы со временем таким настораживающим не стало обучение в Германии?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Берлин сегодня является предметом постоянных атак со стороны PiS. Своих главных конкурентов из «Гражданской платформы» экс-премьера Дональда Туска пропаганда правящей партии также обвиняет в тяжелейшем грехе «пронемецкой ориентации».

Не исключено, что в случае победы на выборах в Сейм Польши в этом году «Право и Справедливость» пойдет на расширение признаков принадлежности к «опасным социальным группам».

Но пока, придавая огласке факт тотального увольнения из МИД Польши выпускников МГИМО, Варшава «сигнализирует» о том, что она продолжит пытаться дипломатически «изолировать» Россию.

Видимо, интервью с Рау не случайно появилось на фоне согласия Австрии выдать визы российским делегатам для участия в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое пройдет 23–24 февраля в Вене. В прошлом году в этом Москве отказывали Великобритания и Польша. Посмотрим, что будет дальше.

Но нельзя исключать того, что в скором времени Варшаве придется обращаться за консультациями к уволенным выпускникам МГИМО на тему того, как восстановить отношения с Москвой.