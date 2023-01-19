12 февраля в Берлине состоятся очередные местные выборы. Среди тех, кто намерен переизбраться по одному из городских округов, 44-летняя Штефани Бунг, которая в последнее время развила немалую активность, пытаясь добиться демонтажа советского воинского мемориала в берлинском районе Тиргартен, который был торжественно открыт 11 ноября 1945 года.

(сс) Supfab76. Советский мемориал в Тиргартене. (сс) Supfab76.

В Берлине четыре мемориала, посвященные павшим советским воинам. Во времена СССР Германия обязалась сохранять советские воинские мемориалы в их первоначальном виде и ухаживать за захоронениями. В 1992 году ФРГ подтвердила эти обязательства.

У Бунг особое раздражение вызывают два танка Т-34 и две гаубицы, некогда участвовавшие в битве за Берлин, а теперь обрамляющие вход на территорию мемориала в Тиргартене. В конце марта эти танки целиком укутали в украинские флаги. А Бунг тогда заявила: «Сегодня танк в Тиргартене — это не только символ освобождения Германии от нацизма и фашизма. Это еще и символ агрессии, не уважающей чужих границ и ни во что не ставящей человеческие жизни».

Минувшей весной Бунг подала запрос о демонтаже танков и гаубиц. Сенат Берлина запрос отклонил, отметив, что «в случае с данным мемориалом речь идет о памяти погибших во Второй мировой войне, в которой на стороне Красной армии боролись с нацистским режимом и погибали солдаты многих национальностей Советского Союза, в том числе русские и украинцы».

(сс) UserMatt314 Берлинский танк в Тиргартене

Однако Бунг не отступилась. И у нее нашлись союзники в других городах. Так, политик из Дрездена Штефан Шарф призвал демонтировать находящийся в его городе советский мемориал. Свой призыв Шарф аргументировал тем, что после войны и до 1993 года в Дрездене дислоцировалась 1-я гвардейская танковая армия, которая в 1953 году участвовала в подавлении волнений в ГДР, а в 1968-м — в усмирении протестов в Чехословакии. «В Дрездене не должно быть памятника, ассоциирующегося с воинским формированием, обладающим столь дурной репутацией», — уверен Шарф. По его мнению, монумент надо убрать с площади и перенести в музей.

Минувшей осенью Бунг вернулась к теме мемориала в Тиргартене. В беседе с DW она заявила: «Мемориалы должны быть сохранены, но я требую демонтажа советских танков и самоходных орудий, которые находятся в Германии». Бунг, отвечающая в своей фракции за вопросы европейской политики, призывает начать дискуссию о том, «могут ли орудия войны, являясь частью мемориалов, находиться в публичном пространстве». Она считает — нет, не могут. «Если мы хотим, чтобы нас в этих обстоятельствах в Европе воспринимали всерьез, мы не можем прятаться за правовыми кулисами, когда политические условия кардинально изменились», — говорит Бунг.

В качестве положительного примера Бунг указывает на страны Прибалтики: Латвию, Литву и Эстонию, в 2022 году уничтожившие на своих территориях свыше сотни памятников советским солдатам. «Страны Балтии показывают, что время советского оружия и монументов Победы прошло — и их нужно последовательно убирать», — уверяет Бунг. С ее точки зрения, советские мемориальные танки являются «материализованными символами насилия, которые созданы для убийства, запугивания и подчинения людей».

(сс) UserMatt314 Снос памятника в Риге

Ссылка на пример Прибалтики показательна. Ведь, например, у Латвии, как и у Германии, существовал договор с Россией об охране советских воинских памятников. Однако в начале марта 2022 года было объявлено, что комиссия Сейма Латвии по иностранным делам выдвинет законопроект, призывающий к «приостановке» действия ряда положений договоров между Ригой и Москвой. Конкретно глава комиссии Рихард Колс предложил «приостановить» действие статьи 13-й межправительственного соглашения о соцзащите российских военных пенсионеров и их семей в Латвии, в одном из пунктов которого Рига в 1994 году пообещалась не трогать советские мемориальные сооружения. 12 мая Сейм Латвии утвердил соответствующие поправки. После этого был спешно утвержден список из 70 советских монументов в разных населенных пунктах Латвии — все эти памятники до начала ноября 2022-го были показательно уничтожены.

Штефани Бунг очень вдохновляется этим примером — и не только она. Журналистка Bloomberg Жозефина Фокуль намекает, что немцам стоило бы поступить в отношении советских памятников так же, как прибалты. «В других странах памятники тоже часто становятся мишенями по мере переоценки истории. К примеру, в Соединенных Штатах сносят памятники генералам Конфедерации, а в Европе под ударом оказались монументы, воздвигнутые в честь архитекторов колониализма», — пишет Фокуль. Она побеседовала с Патриком Шостаком — представителем Института Пилецкого в Берлине, который финансируется Польшей и, по словам журналистки, «оказывает содействие в исследованиях нацистского и советского тоталитарных режимов».

Цитата из видео с канала: Дмитрий Выдрин Снос памятников генералам Конфедерации в США

Институт Пилецкого, дабы подтолкнуть германское правительство к передаче Киеву тяжелых вооружений, помог создать видео, в котором показано, как советские танки, стоявшие по бокам памятника у Бранденбургских ворот, были сняты с пьедесталов и отбуксированы в Киев украинскими тягачами. Это стало одной из немногих пока публичных инициатив, направленных против советских памятников в Германии. Шостак посоветовал разместить у советских монументов «информационные плакаты, которые помогут поместить эти памятники в исторический контекст». Именно с этого начиналось в Прибалтике.

Вряд ли советским памятникам в Германии грозит немедленный снос. Но в более отдаленной перспективе это вполне возможно. Ведь и в тех же странах Прибалтики, и в Польше массовый демонтаж монументов начался далеко не сразу — этому предшествовала многолетняя массированная пропагандистская обработка мозгов. Аналогичная обработка теперь происходит и в Германии.