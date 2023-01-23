В киргизском парламенте хотят вместо России отправлять своих граждан, ставших трудовыми мигрантами, в США. Как заявил парламентарий Мейкинбек Абдалиев, «мигранты в России в среднем получают в месяц 500 долларов», в то время как в США, работая таксистами и водителями, они могли бы получать 10–30 тысяч долларов. Абдалиев уверен, что «даже самый ленивый мигрант в Америке зарабатывает 10 тысяч долларов».

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Киргизы

«Мы, конечно, уважаем Россию, но работа в США более выгодна нашим мигрантам», — сказал депутат.

Еще весной 2021 года на фоне пандемии коронавируса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мигрантов стало совсем мало» и что их «очень не хватает для реализации амбициозных планов». Однако и после пандемии ситуация не восстановилась. Мониторинг, проведенный экспертами РАНХиГС и Института Гайдара, показал, что количество трудовых мигрантов в России сократилось на 35%, если сравнивать с 2020 годом.

Свою роль сыграло и сокращение возможности отправлять деньги из России в Киргизию, Узбекистан и прочие государства Средней Азии. Здесь ситуация тоже ухудшается: так, 2 декабря 2022 года ряд киргизских банков перестали обслуживать российские платежные карты «Мир». А с 10 января 2023 года киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» прекратил работу с российскими системами платежей Contact и Unistream.

Впрочем, жители Киргизии пока не торопятся за океан. По информации директора Центра трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции Киргизии Кубандыка Акматбекова, если в России трудятся 1 млн 63 тысячи человек (больше 15,8% населения), то в США и арабских странах — только 10 тысяч.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Даже просто попасть в США на заработки — дело непростое. Как рассказывало издание «Азаттык» (киргизский филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)), сотням нелегальных мигрантов приходится месяцами добираться до Америки через Мексику, пользуясь услугами контрабандистов и ежечасно рискуя попасть в мексиканскую тюрьму или быть депортированными. Как заявил журналистам координатор кыргызской общины в городе Чикаго Жакшылык Мурат, многих киргизов вводят в заблуждение блогеры, которые рассказывают захватывающие истории о том, что в США мигранты могут заработать от 25 тысяч до 30 тысяч долларов в месяц, работая водителями грузовиков.

Как выяснила профессор государственного управления в Университете штата Вирджиния Салтанат Либерт, которая в свое время опрашивала мигрантов из Киргизии, попавших в США, и сама жила в их сообществах, главная их проблема — это потеря квалификации. Кроме того, большинство мигрантов не владеют английским языком в достаточной для работы мере, не знают, где и как получать необходимую им информацию, и, естественно, не располагают стартовым капиталом.

Так что неудивительно, что в самой Киргизии экономисты не поддержали призывы депутата Абдалиева, сочтя, что тот просто не владеет информацией о миграционной ситуации в США (или введен в заблуждение теми же блогерами, которым поверили поехавшие в Америку мигранты).

«В России тоже обострилась социально-экономическая обстановка, доходы трудовых мигрантов снижаются. Большая часть мигрантов может остаться не у дел в случае ухудшения ситуации. Поэтому депутатам нужно думать не о том, как выгнать нашу молодежь, а предлагать реалистичные проекты по развитию экономики Кыргызстана. Как трудоустроить их здесь, внутри страны», — заявил по этому поводу экономист Асылбек Аюпов изданию «Вести. kg».

Скептично отнеслись к идее перенаправления потоков трудовых мигрантов с российского направления на американское и в РФ. В Конфедерации труда России подобные рассуждения назвали «большой фантазией», так как в США хватает дешевой рабочей силы из соседней Мексики и Латинской Америки.

Сергей Фадеичев/ТАСС Гастарбайтеры в Москве

Но, как полагает экс-депутат Государственной думы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, эскапада депутата из Киргизии говорит о другом.

«Отношения России и наших южных соседей за 2022 год стали существенно хуже, — сказал Шеин корреспонденту ИА REGNUM. — И это создает проблемные реакции. Такого рода заявления — это своего сорта популизм, который формирует определенное восприятие в обществе. Окно Овертона расширяется, и происходит переоценка ценностей. И это плохо».

Но куда могут податься мигранты из Средней Азии, если российский рынок окажется для них по той или иной причине закрыт?

«Есть большой рынок труда — это Китай. Хотя у китайской экономики свои большие проблемы. В КНР начинает формироваться демографическая яма. Турция — большой вопрос. Конкуренция на рынке труда в арабских странах — там работает много рабочих из Пакистана и Бангладеш. И какую-то часть рабочей силы из Средней Азии это направление могло бы на себя взять, — считает Шеин. — Однако надо понимать, что Россия заинтересована в мире и стабильности в странах Центральной Азии. И если мы получим большую долю безработных в Средней Азии, то это может аукнуться колоссальным ростом экстремистских настроений, в том числе религиозно-радикальных. И для России последствия этого могут оказаться катастрофическими».