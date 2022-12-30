На Ближнем Востоке назревают события, последствия которых могут серьезно изменить расстановку сил в этом регионе. Это становится очевидным после того, как в Москве при посредничестве министра обороны России Сергея Шойгу прошли переговоры глав оборонных ведомств Турции и Сирии — Хулуси Акара и Али Махмуда Аббаса, первая встреча министров двух стран за последние 11 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

Она долго готовилась, в том числе благодаря посредническим дипломатическим усилиям Москвы, выступающей в роли медиатора в урегулировании отношений между двумя конфликтующими друг с другом странами региона. Заметная роль также была отведена и контактам глав разведок: от Турции — Хакан Фидан, от Сирии — Али Мамлюк. В январе 2020 года они проводили закрытые переговоры в российской столице, затем были секретные встречи в различных странах Ближнего Востока и даже в Сирии. Так прокладывался путь к примирению двух стран. Как подчеркивает турецкое издание Turkiye, речь идет «о реализации новой внешнеполитической региональной концепции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по улучшению отношений с такими странами региона, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Очередь теперь за Сирией». Вот почему главы разведок Турции и Сирии принимали активное участие в московском саммите глав оборонных ведомств двух стран.

kremlin.ru Хакан Фидан

Стороны, как было официально заявлено, в первую очередь обсуждали скрытые детали сирийского кризиса, проблему беженцев и «совместную борьбу с террористическими организациями на территории Сирии». Но не только это. Акар специально подчеркнул, что «Анкара уважает территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, нашей единственной целью является борьба с терроризмом, у нас нет других целей». Это расширяет географию обсуждаемых в Москве проблем. Что касается конкретно Сирии, то, по данным катарского телеканал Al Jazeera, «стороны договорились о создании совместной трехсторонней комиссии», которая должна будет обсуждать, помимо всего прочего, открытие международных дорог в Сирии и пропуск турецких товаров через территорию республики. Стороны также рассмотрели сценарий по созданию совместного механизма для содействия возвращению сирийских беженцев на родину.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пошел дальше. Он заявил, что теперь речь идет о подготовке конкретной дорожной карты по сирийскому урегулированию и что в его планы входит ведение переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым об организации встречи между главами МИД России, Сирии и Турции. После этого становится реальной возможность переговоров Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом. Одним словом, в отношениях между Турцией и Сирией запущен новый миротворческий процесс, на который, по данным турецкого издания Sabah, «отводится не менее шести месяцев с вероятностью продления Аданского соглашения о борьбе с терроризмом, подписанного между Турцией и Сирией в 1998 году». На Ближнем Востоке обозначен тренд к снижению эскалации как между Анкарой и Дамаском, так и в самой Сирии, а Москве удается выступать в роли эффективного посредника.

Foreign and Commonwealth Office Мевлют Чавушоглу

Зреющие перемены в регионе перестают быть секретом. Эрдоган, игравший на сирийской доске с Россией и США, качнулся в сторону Москвы, которой удалось убедить его, что нормализация отношений между Анкарой и Дамаском «не нанесет урона международному имиджу Турции и не приведет к утрате ее геополитических позиций в регионе». Как ни крути, но Турция сейчас в сложном положении, она воюет на четыре фронта: в Сирии, Ираке, Ливии, наконец, в собственных юго-восточных вилайетах с курдами. На всех этих направлениях добиться успехов дипломатическим путем у нее не получается, даже несмотря на прежние попытки подталкивать Вашингтон к продолжению «сирийского сериала». Теперь расставляются все точки над i и Анкару выводят из зоны острых региональных проблем, когда в самой Турции по мере приближения выборных процессов в будущем году усиливается негативная общественная реакция на те или иные спорные события.

Министерство обороны Сирии Бои. Сирия

Но интрига еще только начинает раскручиваться. Главное в том, как дальше будут развиваться события. Сейчас Анкара и Дамаск заявляют, что контакты, начатые в Москве, будут продолжаться. Однако нельзя исключать, что в игру вступят американцы, которые остаются пока в стороне. Они иначе представляют себе финал сирийского кризиса и могут начать контригру, используя курдский вопрос как «болевую точку» на карте Ближнего Востока, станут включать его в процесс политического урегулирования в Сирии. К тому же и фигура Асада остается для Запада серьезным раздражителем, а после московских договоренностей в таковые могут записать и Эрдогана.