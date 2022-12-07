Американской газетой Washington Post получено еще одно подтверждение того, что запущенные с Украины в начале декабря 2022 года беспилотники (БПЛА) атаковали российские военные аэродромы. Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника издание на правах анонимности известило, что атаки под Саратовом, Рязанью и Курском пытался организовать именно киевский режим.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал чиновник, не раскрыв других подробностей.

Напомним, аэродром в Курской области обстреляли 6 декабря 2022 года, сутками ранее атакам подверглись курские и рязанские объекты.

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Ранее о том, что атака на российские авиабазы в Рязанской и Саратовской областях была осуществлена при помощи БПЛА, запущенных с территории Украины, со ссылкой на высокопоставленного чиновника киевского режима известило издание The New York Times. Отмечалось при этом, что один из ударов был нанесён в координации с группой спецназа, находившейся недалеко от авиабазы.

Официальный Киев тем временем хранит молчание, а главные зачинщики украинского конфликта — США и НАТО — свою причастность к атакам отвергают.

«Североатлантический альянс не располагает информацией об инцидентах с атаками беспилотников на российские военные аэродромы», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 декабря, участвуя в режиме онлайн в мероприятии газеты Financial Times.

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Nato. int Йенс Столтенберг

Белый дом в курсе сообщений о попытках Украины нанести удары по российским военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, однако не комментирует их и не обладает детальной информацией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели ряд сообщений в СМИ на этот счет, но у нас нет никакой более детальной информации, чтобы оценить, что именно произошло», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2022 года атаковавшие Белгород самолёты Украины сбиты перед аэродромом. Целями истребителей должны были стать комплексы ПВО «Панцирь», «Бук» и С-300, размещённые в приграничных с Украиной районах Белгородской области. Но попытка «вскрыть» российскую ПВО в Белгороде обернулась для ВСУ потерей обоих самолётов. Машины были сбиты близ посёлка Шишаки, в воздушном пространстве над Полтавской областью.