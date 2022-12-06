Россия нашла способ обхода ограничений для покупки необходимых компонентов и продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций, сообщает 6 декабря газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

По данным издания, именно с их применением в ноябре 2022 года российские военные в рамках СВО наносили удары по критической инфраструктуре Украины. Причем некоторые ракеты были произведены не позднее октября 2022 года. Газетчики напомнили: поскольку в отношении электронных компонентов российского вооружения действуют западные санкции, значит полупроводники приобретались в обход антироссийских санкций.

У стратегической авиации России есть серьёзные преимущества перед стратегической авиацией США. В первую очередь за счёт оснащения наших ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 и ракетоносцев Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101 (Х-102). Ту-160 может нести 12 таких ракет во внутренних отсеках, а Ту-95МС — 8 ракет на внешней подвеске, считает военный эксперт, специалист в области проблем безопасности и мировой геополитики Владимир Васильев.

По его словам, это уникальные стратегические крылатые ракеты класса «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, имеющие дальность полёта до 5500 км. Такая дальность позволяет не заходить нашим самолётам в зону действия ПВО противника.

Минобороны России Ту-160М. Испытательный пуск сразу 12 ракет Х-101

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Ракета Х-101 является наиболее совершенной, боевое крещение прошла в Сирии, где была задействована в ликвидации баз террористов. Её разработка начата в 1995 году, а на вооружение отечественных ВВС она поступила, по имеющимся данным, в 2013 году. Ракета является дозвуковой и оснащена двухконтурным реактивным двигателем Р95ТМ-300, который выдвигается из ракеты на специальном пилоне сразу после пуска. Аналогично после пуска раскладывается и крыло ракеты. Информация о количестве произведённых ракет, также как и о месте их производства, засекречена. По оценкам Forbes, стоимость одной ракеты Х-101 оценивается в $13 миллионов.

За время проведения СВО киевские пропагандисты пытаются убедить общественность об исчерпанных запасах точных крылатых ракет. Но в реальности нет никаких причин, по которым «Калибры», «Кинжалы» или Х-101 могут закончиться.

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В России и Белоруссии есть предприятия микроэлектроники, которые не могут снабжать компонентами современные смартфоны, но с ракетами справятся. Это «Микрон», «Ангстрём», «Интеграл». Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже делал по данной теме заявления.

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После того как в начале декабря 2022 года украинские пользователи социальных сетей опубликовали видео полёта неопознанного объекта над территорией Харьковской области, внимательные комментаторы узнали в очертаниях ракету X-101. На кадрах видно, что ракета сначала c большой скоростью летела в одну сторону, затем изменила курс и полетела в другом направлении.

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