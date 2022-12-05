Сенатор Клишас ополчился на эмигрантов, продолжающих работать дистанционно
Клишас не исключил введение ограничений для уехавших из РФ после спецоперации
Уехавшие после начала мобилизации граждане России могут попасть под ограничения, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», заявил сенатор Андрей Клишас. Его слова 5 декабря нашли отклик у многих политиков и общественных деятелей.
Речь идет о поправках в законодательство, которые позволили бы ограничить схемы получения заработка людям, которые, опасаясь мобилизации, сбежали из страны и продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Но препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это, по словам Клишаса, противоречит Конституции.
О том же самом в своем телеграм-канале 5 декабря отметил доктор экономических наук Никита Кричевский:
«Сенатор Клишас ополчился на эмигрантов, продолжающих работать дистанционно. Вроде бы, он инициатор, но нет. Найдите письмо Минтруда от 9 сентября 2022 г. N 14-2/ООГ-5755, там все это уже есть. Процитированное письмо показывает, что (а) это противозаконно и (б) как с этим бороться. Так что увы и ах эмигрантам».
Корректировка налогообложения для граждан РФ, покинувших страну и при этом продолжающих дистанционно работать с российскими юрлицами, получая соответствующий доход, совершенно логична. И даже не столь важна мотивация их отъезда, считает председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«С позиции прав человека этот вопрос более чем корректен. Но, безусловно, в процессе подготовки решения по нему необходимо учесть все нюансы, включая и этот аспект, дабы в дальнейшем избежать ненужных инсинуаций», — считает общественный деятель.
«Экономический рост в России должен происходить за счет изменения принципов экономики, а не благодаря возвращению в страну уехавших граждан», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия»).
Читайте также: Депутат Госдумы: покинувшие Россию не нужны
Рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших предложил глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов («Единая Россия»). По его словам, «только в России можно уехать из страны в ходе мобилизации и не испытать при этом ни единой проблемы — ни в деньгах, ни в рабочем месте, ни в бизнесе, который, разумеется, никто не тронет».
Читайте также: В Госдуме предлагают обсудить весь комплекс вопросов покинувших Россию
Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года. Тогда количество граждан России, желающих трудоустроиться в Казахстане, выросло на 65% — с 23,4 тысячи до 38,7 тысячи человек. В исследовании, проведённом одной из рекрутинговых платформ, также отмечается, что после объявления в России частичной мобилизации также стало поступать больше резюме от россиян в других странах. Так, количество соискателей с российским гражданством выросло в Грузии на 48%, в Узбекистане — на 47%, в Киргизии — на 43%, в Армении — на 35%, в Азербайджане — на 30% и в Турции — на 27%.
Читайте также: Работу в Казахстане ищут около 40 тысяч граждан России
Тем временем массовый возврат уехавших из-за мобилизации жителей России прогнозировал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он пояснил:
«Мало у кого есть накопления, которые позволяют жить за границей годы. Поэтому рано или поздно они вернутся. Но другой вопрос в том, возьмут ли их назад, нужны ли будут эти люди в России после того, что они сделали».
О том, что люди, которые покинули Россию, но продолжают работать удаленно и получать зарплату из РФ, должны продолжать уплачивать налог на доходы физлиц, в конце октября 2022 года заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, дистанционные работники на данный момент уплачивают НДФЛ по ставке 13% с суммы до 5 млн рублей в год и по ставке 15% — с суммы, которая превышает этот порог. Налогообложение сохраняется, пока работник остается налоговым резидентом России. После того, как гражданин отсутствует на территории РФ в течение более 183 дней подряд, он прекращает быть налоговым резидентом, и, по задумке Минфина, подоходный налог с зарплаты, выплачиваемой из РФ, в этом случае должен составить 30% для сохранения доходов региональных бюджетов.
Читайте также: Сеть: «Отчаянный шаг» — Силуанов: облагать уехавших налогом — справедливо
Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил, что российские власти могут принять меры в отношении граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации. Он также считает, что нужно ограничить в дистанционной работе тех уехавших, которые связаны с «чувствительными сферами экономики», в частности с такими, как государственный сектор и транспортная безопасность.
Читайте также: Клишас пригрозил уехавшим за границу ограничениями в дистанционной работе