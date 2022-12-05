Уехавшие после начала мобилизации граждане России могут попасть под ограничения, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», заявил сенатор Андрей Клишас. Его слова 5 декабря нашли отклик у многих политиков и общественных деятелей.

Дарья Драй ИА REGNUM ,Эмигрант

Речь идет о поправках в законодательство, которые позволили бы ограничить схемы получения заработка людям, которые, опасаясь мобилизации, сбежали из страны и продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Но препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это, по словам Клишаса, противоречит Конституции.

О том же самом в своем телеграм-канале 5 декабря отметил доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Сенатор Клишас ополчился на эмигрантов, продолжающих работать дистанционно. Вроде бы, он инициатор, но нет. Найдите письмо Минтруда от 9 сентября 2022 г. N 14-2/ООГ-5755, там все это уже есть. Процитированное письмо показывает, что (а) это противозаконно и (б) как с этим бороться. Так что увы и ах эмигрантам».

Корректировка налогообложения для граждан РФ, покинувших страну и при этом продолжающих дистанционно работать с российскими юрлицами, получая соответствующий доход, совершенно логична. И даже не столь важна мотивация их отъезда, считает председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«С позиции прав человека этот вопрос более чем корректен. Но, безусловно, в процессе подготовки решения по нему необходимо учесть все нюансы, включая и этот аспект, дабы в дальнейшем избежать ненужных инсинуаций», — считает общественный деятель.

«Экономический рост в России должен происходить за счет изменения принципов экономики, а не благодаря возвращению в страну уехавших граждан», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

(сс)Bsivko Евгений Фёдоров

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Рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших предложил глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов («Единая Россия»). По его словам, «только в России можно уехать из страны в ходе мобилизации и не испытать при этом ни единой проблемы — ни в деньгах, ни в рабочем месте, ни в бизнесе, который, разумеется, никто не тронет».

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Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года. Тогда количество граждан России, желающих трудоустроиться в Казахстане, выросло на 65% — с 23,4 тысячи до 38,7 тысячи человек. В исследовании, проведённом одной из рекрутинговых платформ, также отмечается, что после объявления в России частичной мобилизации также стало поступать больше резюме от россиян в других странах. Так, количество соискателей с российским гражданством выросло в Грузии на 48%, в Узбекистане — на 47%, в Киргизии — на 43%, в Армении — на 35%, в Азербайджане — на 30% и в Турции — на 27%.

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Тем временем массовый возврат уехавших из-за мобилизации жителей России прогнозировал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он пояснил:

fa.ru Алексей Зубец

«Мало у кого есть накопления, которые позволяют жить за границей годы. Поэтому рано или поздно они вернутся. Но другой вопрос в том, возьмут ли их назад, нужны ли будут эти люди в России после того, что они сделали».

О том, что люди, которые покинули Россию, но продолжают работать удаленно и получать зарплату из РФ, должны продолжать уплачивать налог на доходы физлиц, в конце октября 2022 года заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, дистанционные работники на данный момент уплачивают НДФЛ по ставке 13% с суммы до 5 млн рублей в год и по ставке 15% — с суммы, которая превышает этот порог. Налогообложение сохраняется, пока работник остается налоговым резидентом России. После того, как гражданин отсутствует на территории РФ в течение более 183 дней подряд, он прекращает быть налоговым резидентом, и, по задумке Минфина, подоходный налог с зарплаты, выплачиваемой из РФ, в этом случае должен составить 30% для сохранения доходов региональных бюджетов.

(сс) Mehman Ibragimov Дистанционная работа

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил, что российские власти могут принять меры в отношении граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации. Он также считает, что нужно ограничить в дистанционной работе тех уехавших, которые связаны с «чувствительными сферами экономики», в частности с такими, как государственный сектор и транспортная безопасность.

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