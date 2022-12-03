После того как коллективный Запад не захотел предоставить Грузии статус кандидата в Европейский союз под формальным предлогом, что «страна стала отступать от демократии», а на самом деле, как говорил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, из-за того, что «Тбилиси отказался от санкций против России и открывать против нее второй фронт», публично о закавказской республике вроде бы стали подзабывать. В действительности же Запад продолжает вести против Тбилиси подковерную политическую борьбу, желая осуществить демонтаж сложившейся в стране политической и экономической конструкции. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что над Грузией «занесен дамоклов меч государственного переворота с целью привести к власти силы так называемой радикальной оппозиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Складывается парадоксальная ситуация. «Грузинская мечта», как и силы радикальной оппозиции, выступала и выступает за членство Грузии в ЕС и НАТО, расхождения касаются только отношения к украинскому кризису. Поэтому когда определенные силы на Западе выступают за отставку правительства Грузии, это делается только для одного — заставить Тбилиси открыть «второй фронт» против России. И именно этот фактор начинает оказывать влияние на дальнейший ход политических процессов внутри республики. И именно с подачи Евросоюза и Киева действующее грузинское правительство объявляется «пророссийским», обвиняется в «медленном дрейфе в сторону России». Впрочем, Тбилиси первую атаку Запада всё же отбил. Сейчас начинается второй этап давления на нее со стороны Вашингтона. Помощник госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид вновь выразила недовольство тем, как в последнее время Грузия «откатывается от демократии».

В этой связи американцы объявили, что прекращают оказывать финансовую помощь республике, имея в виду прежде всего финансирование некоммерческих организаций. Это стало ответом на то, что девять депутатов парламента Грузии вышли из «Грузинской мечты» и начали выступать с критикой в адрес США и Евросоюза. Они обвинили Запад в попытке вынудить власти республики развязать войну с Россией. В свою очередь, оппозиция называет происходящее «политическим маневром правящей партии». Но и в самой оппозиции произошел раскол. Некоторые грузинские эксперты полагают, что его инициировал находящийся в тюрьме Сааакашвили, недовольный тем, как соратники добиваются его освобождения. Однако представляется, что всё выглядит несколько иначе. В партии экс-президента Грузии появилась группа «решительных», полагающих, что требования об освобождении Саакашвили и проведение досрочных парламентских выборов являются устаревшими лозунгами. По их замыслу необходимо объединиться с теми НКО, которые стали лишаться финансовой поддержки со стороны США, создать гремучую «политическую смесь», чтобы вести дело если не к «грузинскому майдану», то к дестабилизации обстановки в стране.

European People’s Party Михаил Саакашвили

При этом один из лидеров «решительных», Ираклий Надирадзе, считает, что если в партии Саакашвили не произойдут перемены в руководстве, взамен одной политической силы не придет другая, не скомпрометированная множеством скандалов, партия «окончательно растеряет весь политический вес и лишится внешних источников финансирования». Похоже, именно этот фактор имел в виду вице-спикер парламента Грузии, депутат от «Грузинской мечты» Гия Вольский, заявляя, что «Украина требует от Запада активного давления на Грузию для открытия «второго фронта». Напомним, что к открытию «второго фронта» Тбилиси одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, «очень помогло бы Украине», но «мешает грузинское правительство».

Второй тур давления на Тбилиси ведется сразу с трех плацдармов: со стороны коллективного Запада, киевского неонацистского режима и грузинской радикальной оппозиции. Ранее американский конгрессмен, сопредседатель группы поддержки Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер призвал «вдохновиться» примером действующего на территории Украины «Грузинского легиона» и «изгнать российское влияние» из грузинского правительства и общества». В свою очередь, с выпадом в адрес Тбилиси выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил о «пророссийском» грузинском правительстве, которое якобы неспособно принимать решения», и пообещал «спасти Грузию», проецируя туда силу» — военных, которым «всегда найдется работа на постсоветском пространстве». В свою очередь, глава фракции в парламенте Украины «Слуга народа», этнический грузин Давид Арахамия выступал с призывом к грузинам провести «деолигархизацию в стране», то есть свергнуть власть «Грузинской мечты», и пообещал им помощь «со стороны Киева». Он открыто поддерживает грузинскую оппозицию и вместе с Западом пытается разрушить там хрупкую конструкцию российско-грузинских отношений.

Официальное интернет-представительство президента Украины Давид Арахамия

Но тут есть геополитическая интрига. Запад активизировался в Закавказье и опасается «потерять» Грузию, которая, по оценке американских экспертов, «при определенных условиях может пойти на развитие более тесного сотрудничества с Москвой». Так, когда Еврокомиссия отказалась предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС, в Брюсселе с тревогой стали констатировать, что за первые шесть месяцев 2022 года Грузия получила из России порядка 1,2 млрд долларов (сюда входят денежные переводы, доходы от туристов, а также экспорт потребительских товаров). С мая по июнь почти 6400 российских компаний зарегистрировались в Грузии — и это в семь раз больше, чем за весь 2021 год. На долю России приходится 95% грузинского импорта пшеницы и муки, а также 60% экспорта грузинского вина. Со стороны Тбилиси это прагматический подход и нежелание терять российский рынок из-за Киева. Несмотря на имеющиеся расхождения с Москвой по поводу Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси в нынешних условиях стремится проводить сбалансированную политику с учетом собственных экономических интересов.

США и ЕС ничего не предоставляют взамен, кроме приглашения, как пишет один грузинский эксперт, «выступить в роли роль «амбарного замка», которым предполагается сомкнуть «санитарный кордон» вокруг России. Так что не случайно, что когда на Украине ситуация накалилась до предела, наблюдается постепенное восстановление российско-грузинских отношений. В СМИ недавно появилась информация о встречах между дипломатами двух стран, стороны активно обсуждают региональную политику. Как говорит профессор Черноморского университета Грузии Ника Читадзе, «Грузия с экономической точки зрения целиком и полностью замыкается на России, а в политическом направлении проводит политику «полного штиля», без конфронтации и эскалации с Россией, находясь в спокойной гавани и пережидая волну грядущих перемен». Тбилиси отбивается от атак Вашингтона, Брюсселя и Киева, лавируя между ловушками внешнеполитических угроз и пытается выжать из этой ситуации максимум для себя плюсов. Пока получается и Москву такая ситуация вполне устраивает.

И еще. Грузия не вписывается в общепринятую континентальную европейскую идентичность и не помещается в традиционные границы Европы, которые простираются до Уральских гор в России. Такой интерпретации следуют среди прочего Национальное географическое общество, которое не включает Грузию в свою карту Европы, Британская энциклопедия и Всемирный справочник ЦРУ. Кстати, и Международный валютный фонд не включает Грузию в свои экономические прогнозы для Европы. Эти факторы теперь приобретают большее влияние на формирование коллективного чувства европейскости, а готовность Запада на словах перевернуть карту Европы вверх дном носит временный тактический характер. В Европе, и не только там, наступают новые времена. Но для Грузии числиться Азией, быть перекрестком между Востоком и Западом сегодня тоже неплохо.