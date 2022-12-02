К 1 декабря 2022 года положение дел киевских националистов в районе Артемовска ухудшилось настолько, что среди офицеров ВФУ (вооруженных формирований Украины) возникла паника. Они до сих пор не получили приказа отступать, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его оценке, сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава.

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Уход ВСУ из Артемовска приведет к полному контролю ВС РФ в Донбассе, отмечается в статье военных экспертов Индии из India Punchline:

«Видимое ускорение российского наступления в Бахмуте в последние недели резко сокращает сроки захвата города с нескольких недель до следующих дней. Аналогичные признаки появляются и в Марьинке и Угледаре в Донбассе.

Если Бахмут является стержнем украинской линии обороны в Донбассе, то Марьинка — это то место, где украинские войска бомбардируют Донецк; и захват Угледара позволит российским войскам двигаться в сторону города Запорожье и окончательно отразить любую будущую угрозу сухопутному мосту в Крым и портам в Азовском море».

В дальнейшем эксперты видят отвод украинских войск дальше на запад (за Днепр), а Харьковская область превратится в буферную зону, через которую ни ВСУ, ни ВС РФ не будут пытаться пройти.

Напомним, 1 декабря о том, что линия фронта внутри Бахмута (Артёмовска) «усеяна трупами» украинских военных, известил командир батальона «Свобода» Пётр Кузик. Британскому изданию Daily Express он сообщил, что солдаты сражаются в холоде и по колено в воде.

Ранее The New York Times сообщала о серьёзных потерях ВСУ в районе Бахмута: только за 25 и 26 ноября в украинской армии ранения получили почти 300 солдат.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«Есть надежда, что после уничтожения артёмовской группировки и взятия Авдеевки противник будет отступать в сторону донецкого ополчения. Ни Торецк, ни Константиновка не укреплены. Когда сломаем их укрепрайоны, украинцам будет негде прятаться. Мы почти заняли Марьинку, противник был вынужден отойти от Красногоровки, чтобы не попасть в очередной котёл», — подчеркнул военкор Александр Матюшин.

Напомним, замалчивание потерь населенных пунктов стало новой тактикой Зеленского по освещению проблем ВСУ на фронте. Как только у ВСУ начались реальные проблемы на артемовском направлении, оно сразу пропало из поля их зрения.

«В обращении к своим гражданам Зеленский посчитал более важным очередной раз пожаловаться на проблемы с электроснабжением, чем рассказать про бегство украинской армии на артемовском направлении», — поделился наблюдением популярный телеграм-канал readovkanews.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что решение о подготовке командного пункта к эвакуации в Артемовске принято офицерским составом ВСУ.

О существенном продвижении Вооруженных сил РФ на артемовском направлении 1 декабря сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Освобождение Дзержинска и Артёмовска Донецкой Народной Республики откроет подразделениям Вооружённых сил России дорогу на Краматорск, отмечал 30 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин.

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