Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») предостерёг власти Польши от аннексии части земель Украины. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» 30 ноября он заявил, что американские кураторы вряд ли одобрят такое присоединение.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«У меня есть сомнения в том, [что] при всех хватательных рефлексах Польши её главный союзник — Соединённые Штаты — сегодня заинтересован в том, чтобы вот так публично Польша получила часть украинской территории», — поделился парламентарий.

По мнению Константина Затулина, в случае аннексии части республики Польшей всякая дальнейшая попытка предоставлять западную помощь Украине как защиту её территориальной целостности сразу будет дискредитирована.

«В Америке это понимают очень хорошо. Идея, которая никогда не умирала в Польше, а именно возврат восточных земель — это является для части польской элиты и польского общества желаемым вариантом. Пока они в Польше рассчитывают на то, что им достанется всё, а не только Западная Украина. Я думаю, что это у них, скорее всего, не получится. Это выйдет на авансцену в том случае, когда судьба Восточной Украины и Новороссии будет необратимо связана с Россией», — подчеркнул Константин Затулин.

Duma.gov.ru Константин Затулин

Напомним, 30 ноября 2022 года от попыток аннексии территорий на Западной Украине руководство Польши предостерёг также директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин:

«Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории».

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По словам главы СВР, власти Польши форсированно готовятся к аннексии территорий на Западной Украине. Речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

По словам российского писателя и политолога Евгения Сатановского, в Варшаве уже практически открыто говорят о подготовке к аннексии части Украины:

«И Киев сделал и делает всё, чтобы это произошло. Зеленскому же надо страну, которую он пока что возглавляет, максимально монетизировать?».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Любопытно, что Зеленский ещё летом, в день годовщины Волынской резни, внес законопроект об особом статусе поляков. И хотя обсуждение его заглохло, при этом не начавшись, сам факт такого закона говорит о многом. По оценке бывшего дипломата Ростислава Ищенко, ради ввода военных сил Варшавы на территорию Украины Киев готов пожертвовать суверенитетом страны.

«Можно как данность принять утверждение Верховной радой закона, санкционирующего особые права поляков на Украине, по факту превращение страны в польский протекторат. В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — пояснил Ищенко в колонке для портала «Украина. ру».

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Стоит отметить, что вместе с Польшей претендовать на западноукраинские земли начинает и Венгрия. Постепенно официальный Будапешт начинает припоминать, что в Закарпатье живут этнические венгры, которые тоже были бы не против стать гражданами ЕС.

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