Ситуация в Иране, где с октября 2022 года продолжаются массовые протесты, постепенно выходит из-под контроля местных властей. Демонстранты громят полицейские участки, убивают офицеров служб безопасности и армии, поджигают магазины и правительственные учреждения, постепенно вооружаясь.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ряд СМИ считают, что причиной протестов является несогласие иранского населения с политикой правительства, усталость от режима санкций и исламизации. По информации властей и их сторонников, протесты спонсируются из-за рубежа шпионами США, Израиля и Саудовской Аравии.

В действительности же, как это часто бывает, истина находится где-то посередине. С одной стороны, конфликт между частью населения страны и властями действительно достиг точки апогея, с другой — не стоит недооценивать иностранное влияние на события в Иране.

С конца октября Иран регулярно наносит ракетные удары по территории соседнего Ирака, преимущественно по региону Курдистан. В Тегеране полагают, что оружие и деньги для демонстрантов попадают в Иран именно из этого региона, где ранее была отмечена активность спецслужб США и Израиля. Главными целями ударов становятся штаб-квартиры курдских политических партий, которые тесно связаны с курдскими группировками на иранской территории. Собственно, именно связи между курдскими племенами по обе стороны границы и используются для поставок оружия последние 30-40 лет.

jan Sefti Курды

Эффективность ударов оценить очень трудно. Однако в Ираке действия Тегерана считают покушением на безопасность страны, что приводит к росту антииранских настроений. Собственно, протесты в Иране во многом являются калькой с событий в Ираке, где во многом была отработана тактика такого рода противостояний. Многие иракцы считают правительство Ирана своим врагом, оккупантом и союзником коррумпированных властей в Багдаде. Именно поэтому тысячи иракцев выходят на акции солидарности с иранскими протестующими. А многие из них оказывают реальную поддержку иранцам.

Однако иракцы (как курды, так и арабы) могут выступать лишь как один из элементов организации в Иране «цветной революции». Вопрос лишь в том, кто, как говорится, «оплачивает банкет».

Причастность Запада к иранским протестам можно считать доказанным фактом. Ещё во время демонстраций 2016 года в рядах протестующих мелькали западные дипломаты, а посол Великобритании был даже задержан за координацию протестных акций непосредственно на месте событий.

Однако в Иране считают главным спонсором протестов соседнюю Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде не скрывают своей симпатии к иранским демонстрантам, но, что куда важнее, саудовцы имеют реальные рычаги влияния в Иране. Многие иранские студенты обучаются в странах Персидского залива, там же работает большое количество иранских трудовых мигрантов. Поэтому возможностей для вербовки у спецслужб Саудовской Аравии просто великое множество. Кроме того, между Саудовской Аравией и Ираном существует ряд споров за обладание островами в Персидском заливе. Тот, кто контролирует острова, может предъявлять права на морские месторождения нефти, поэтому у Саудовской Аравии есть серьёзные основания желать ослабления Ирана (а лучше — гражданской войны в стране).

По информации американских СМИ, отношения между странами обострились до такой степени, что Иран может начать прямой военный конфликт с Саудовской Аравией. В связи с этим США направили на Ближний Восток дополнительные войска, а в небе Саудовской Аравии были даже замечены американские стратегические бомбардировщики B-52.

Иран ответил атакой на нефтеналивной танкер у побережья Омана. Судно было атаковано иранскими дронами-камикадзе в среду, 16 ноября. Ранее в Тегеране неоднократно заявляли о готовности перекрыть Ормузский пролив, а также уничтожить саудовские нефтяные прииски, нефтеналивные терминалы и танкеры.

(сс) Free-Photos Танкер

Впрочем, не похоже, что в Саудовской Аравии реально боятся иранской угрозы. В Эр-Рияде вполне обоснованно полагают, что подобные действия в теории обойдутся Ирану гораздо дороже.

Однако, один раз вмешавшись в ситуацию в Иране, саудовцы вынуждены идти до конца. Если протест «победит» или хотя бы перерастёт в нечто большее, чем спорадические стычки с полицией, Саудовская Аравия сможет серьёзно снизить влияние Ирана не только в регионе Персидского Залива, но и в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Что позволит саудовцам реализовать свои амбиции и распространить экономическое влияние по всему Ближнему Востоку. Поэтому игра действительно стоит свеч.

Но в то же время прекратить поддержку протеста уже нельзя. В Тегеране хорошо запомнят действия соседей и не преминут вернуть этот долг с процентами.

При этом Ирану не потребуется начинать полномасштабные боевые действия. Достаточно передать несколько партий беспилотников-камикадзе своим союзникам в Ираке или Йемене, а те найдут им применение. Однако до этого ещё нужно дожить.

В любом случае на прямой военный конфликт в Иране отважатся в крайнем случае. Пока что на улицах Тегерана и других городов решается не только судьба Ирана, но и всего Ближнего Востока. И от итогов противостояния зависит, кто в ближайшие годы станет главной военно-политической силой в регионе.