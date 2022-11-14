Любая война — это не только противостояние армий на фронтах, но и борьба экономик. Фронт нуждается в патронах и снарядах, бронетанковой технике, самолетах, амуниции, провизии, бензине, солярке и керосине и т.д. и т.п. И это все обеспечивает экономика страны, те люди, которые в тылу армии тоже куют победу своим трудом.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Кроме того, как мы все понимаем, происходящие сейчас в отношениях между Россией и Западом события нельзя рассматривать исключительно через призму идущей СВО на территории бывш. УССР, где Россия, по сути, воюет со всем блоком НАТО в лице его прокси-сил — ВСУ, поддерживаемых западной техникой, наемниками и военными специалистами. События идут одновременно и на военном, и на политическом, и на экономическом фронте.

Так, мы вышли их Херсона, и одновременно происходит сразу несколько событий в торгово-экономической области. Так, Лондонская биржа металлов (LME) отказалась вводить запрет на поставки металлов из России.

Или вдруг США стали не против, чтобы Индия закупала нефть РФ по стоимости выше ценового потолка, а ООН выступила с призывом ускорить снятие всех ограничений с экспорта удобрений и продовольствия России, в рамках чего первая партия российских удобрений, заблокированная в европейских портах, отправится в Малави на следующей неделе.

Давать этому оценки — хорошо это плохо, несомненно, нужно. И каждый сам найдет аргументы как в пользу одобрения, так и осуждения. Однако главное — зафиксировать, что такая связка есть. И если она есть, то это означает, что не только на фронтах СВО куется победа. И вот такой комплексный взгляд позволяет более системно взглянуть на СВО на территории б. УССР и понять, что происходит.

А происходит то, что некоторые эксперты называют «странной войной». И именно так происходящее выглядит, если рассматривать события на фронте изолированно от других аспектов войны между Россией и Западом — торговой, экономической, политической. А если рассматривать целиком, то почему мы считаем, что временное оставление Херсона важней тех торгово-экономических пунктов, о которых я указал выше?

Николас Мас. Овощной рынок

Важно зафиксировать то, что мы начали договариваться с Западом поверх Киева и невзирая на его мантры о том, что по бывш. УССР Россия и США не будут договариваться без участия Киева. Будут и уже договариваются. Именно поэтому, кстати, заявление по выходу из Херсона делал Суровикин, а не Путин. Потому что это военный аспект проблемы, а не политический — Россия временно оставляет Херсон по военным причинам. Вот если бы мы навсегда оттуда уходили, то тогда надо было бы делать политическое заявление. Путин же не комментирует в ежедневном режиме происходящее?

Так и здесь — политически беспокоиться не о чем. Да, с человеческой точки зрения обидно, и эмоциональная реакция людей понятна. Но если отбросить эмоции и рационально взглянуть на ситуацию, то если мы вспомним, с чего началась СВО на Украине, то причиной послужил отказ Запада идти на договоренности с Россией по вопросам безопасности. А сейчас мы возвращаем Запад в этот трек.

И когда говорят об уступках России, то если мы посмотрим на тот список торгово-экономических вопросов, которые мы сейчас разблокировали, то разве там речь идет об уступках? Напротив, Москва прорывает торгово-экономическую блокаду, что значит для победы на фронте не меньше, чем непосредственно сами военные победы. Поэтому я не сомневаюсь, что в Херсон мы вернемся. Дойдем и до Одессы, Николаева и Приднестровья. Главное — терпение. А терпение в опасности и есть храбрость.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

По итогам 14 ноября мы видим, что в Турции проходят уже не очень секретные переговоры между Россией и США на уровне главы СВР Нарышкина и главы ЦРУ Бернса без участия представителей Киева. Всю зраду ситуации осознают вменяемые украинские эксперты: «Пока все празднуют победу и взятие Херсона, реальная дипломатия происходит в другом месте, причём нас туда не позвали даже как наблюдателей».

Вот именно об этом и стоит говорить — есть тактика, и есть стратегия. Можно совершать сколь угодно много тактических отступлений, но если стратегия будет верной, то вся партия будет за нами. Кстати, если кто не в курсе, то отступление (одна из стратегий непрямых действий по Лиддер-Гарту, очень рекомендую почитать его книгу с одноименным названием) было одной из ключевых победных стратегий скифов, наших предков.