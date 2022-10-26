Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонную беседу со специальным помощником президента США и старшим директором по европейским делам Совета национальной безопасности Амандой Слот. Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, стороны обсудили повестку развития и расширения двусторонних отношений между Ереваном и Вашингтоном. Это продолжение армяно-американских контактов на высоком уровне. Напомним, что ранее Армению посетили американские высокопоставленные деятели, в том числе спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Отметим также и то, что Григорян в конце сентября отправился с рабочим визитом в США. Он побывал в штаб-квартире ЦРУ, а также в Пентагоне. В рамках визита принял участие в трехсторонней встрече с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В этой связи турецкое издание Sabah со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что в телефонном разговоре Григоряна со Слот главное внимание было уделено мирным переговорам между Баку и Ереваном и турецко-армянским переговорам по нормализации отношений. При этом американская сторона не внесла новых вопросов в повестку отношений, но, в отличие от предыдущих времён, поддержала готовностью Еревана любой ценой урегулировать отношения с соседями, в том числе в одностороннем порядке и за счет глобальных компромиссов. Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Баку. Теперь, по всем признакам, он формирует независимую от Москвы среду, чтобы открыть новое «окно возможностей» в вопросе регулирования с Азербайджаном. Что же касается США, то, как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, «Вашингтон меняет взаимодействие с Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период», но так, чтобы «прочный мир в регионе отражал интересы Еревана, а не только Москвы, Баку и Анкары». Кстати, предположение том, что события в регионе развиваются якобы по сценарию Москвы, Анкары и Баку, высказал недавно и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом США считают, что прежняя нагорно-карабахская повестка полностью устарела и сегодня регион живет в совершенно новых реалиях. Но тут обозначаются новые важные нюансы.

Primeminister.am Никол Пашинян и Эмануэль Макрон

В армянских изданиях появилась информацию о так называемом вашингтонском документе (или декларации) между Ереваном и Баку. Утверждается, что якобы в ближайшее время Пашинян публично объявит о готовности подписать большой договор с Баку и завершить процесс делимитации границ. При этом вопрос статуса Нагорного Карабаха выводится из повестки переговоров. Армяне Нагорного Карабаха будут определены как одни из национальных меньшинств в Азербайджане, на которых не будут распространяться какие-либо международные обязательства. Кроме того, утверждается, что стороны «будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана». Существование такого или несколько иного проекта реально подтверждается фактом появления в Армении гражданской миссии Европейского союза и миссии ОБСЕ. В то же время МИД России официально сообщил, что в первых числах октября передал Баку и Еревану «всеобъемлющие мирные» предложения». Правда, их содержание пока не раскрывается. «Принимая во внимание высокую чувствительность тематики мирного договора, считаем нецелесообразным публично комментировать детали переговоров», — говорила в этой связи представитель МИД России Мария Захарова. В то же время некоторые осведомленные эксперты утверждают, что Москва предложила отложить решение проблемы статуса Нагорного Карабаха «до лучших времен», а сейчас заниматься практической реализацией достигнутых между конфликтующими сторонами соглашений. Вот почему, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что «подготовка мирного договора с Ереваном не займет много времени», возникает вопрос, о каком варианте договора, российском или западном, ведется речь.

Одним словом, все участники открытого и закрытого диалога по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией почему-то многое недоговаривают на фоне, по словам Захаровой, «попыток переноса конфронтационной логики» с б. УССР «на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ». Опасность тут в том, что в случае неудачи активных дипломатических усилий нынешний промежуточный момент в зоне конфликта завершится очередной военной напряженностью, что будет демонстрировать неэффективность любого миротворчества. Если такое произойдет, то можно считать, что Вашингтон достиг своей цели, реанимировав в Закавказье (не только для Москвы) очаг напряженности. Как пишет американское издание The National Interest, «США, выставляя Россию в регионе в невыгодном свете перед двумя конфликтующими сторонами, могут двинуть вперед Турцию на каких-то приемлемых для себя условиях». Что же касается Москвы, то ей необходимо избежать такого сценария, чтобы сохранить свое влияние в Закавказье и обеспечить безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Объявлено, что в конце октября должна состояться встреча президента России Владимира Путина с Алиевым и Пашиняном. Впереди большие решения.