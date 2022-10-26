Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о необходимости создания чёткого плана по обеспечению нужд сил, участвующих в специальной военной операции России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности по разным направлениям, должен быть четкий план», — заявил глава государства.

По мнению Путина, к созданию такого плана необходимо стремиться, но его не получится достигнуть «без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности — и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации».

«Пошёл девятый месяц спецоперации. С добрым утром!» — написал Сергей В.

Цитата из: Как один мужик двух генералов прокормил. Владимир Данилевич, Иван Иванов-Вано. 1965. СССР — Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал. — Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают

Многие пользователи удивились такому заявлению президента России. Граждане считают такие решения крайне запоздалыми, потому что работа над чётким планом по обеспечению спецоперации началась тогда, когда эта самая спецоперация длится уже девять месяцев.

«Это надо было сделать ещё 24 февраля. Хорошо хоть сейчас одумались, начинают действовать», — пишет Яков К.

«Можно ли воспринимать слова президента таким образом, что чёткого плана по обеспечению нужнд спецоперации у командования не было все эти девять месяцев?» — интересуется Антон Ф.

Некоторые комментаторы сомневаются, что те, к кому обращается Путин, имеют представление о том, какие потребности имеет солдат на фронте специальной военной операции. Граждане призывают главу государства слышать тех, кто обладает информацией непосредственно с фронта, а не воспринимать всерьёз всё то, что ему докладывают люди из высоких кабинетов.

«Реальные нужды наших военных знают волонтёры, которые с 24 февраля получают ежедневно списки от бойцов и обеспечивают их. А министры реальных нужд не знают. В их реальности армия всем обеспечена», — отметила Александр М.

Часть людей полагает, что положение России очень сложное. Мы сдерживаем нацистов, которых поддерживает весь коллективный Запад. Поэтому ситуация требует куда более жёстких и суровых решений со стороны главы государства.

ИА REGNUM Линия фронта СВО к 26.10.2022

«Опять вода. Когда речь идет о мобилизации, то звучат конкретные уголовные статьи для уклонистов, звучат конкретные сроки и цифры, а когда чем-то обеспечить надо или что-то исправить во благо уже мобилизованных, то начинается жонглирование формулировками и вода сплошная в уши льется. Надо бы, исправить бы, будем стараться, будем решать, нельзя допустить и т.д. Если надо, то делайте!» — призывает Алексей Г.

Нашлись и те, кто уверен, что без самых суровых наказаний для тех, кто ослушивается указаний президента, спецоперация так и будет держаться на честном слове и героизме простого военнослужащего.

«Нужны наказания для провинившихся. Пора уже вводить смертную казнь за проступки, которые приводят к смертям наших военнослужащих. Пока не будет жёстких и показательных наказаний, никакие указы президента работать не будут», — поделился своим мнением Василий Т.

Напомним, 25 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск о том, что необходимо создать чёткий план по обеспечению нужд сил, участвующих в специальной военной операции России.