Дружное отрицание вражескими странами утверждения России о том, что Киев готовится применить, так называемую «грязную бомбу», спровоцировало шквал комментариев в социальных сетях. Люди, как и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, считают: недоверие к данным РФ не означает, что угрозы нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

«Так в смысле верить или нет? Вы от кого доверия ожидаете? От тех, кто эту бомбу даст Киеву? Так они прекрасно знают, что они хотят и кому что они дадут. Ну, может, хватит бисер метать перед свиньями и пытаться заискивать перед маньяком? Может, надо уже в зубы ударить?» — спрашивает Роман Авдеев.

«На воре и шапка горит». Теперь абсолютно понятно, какие страны имеют непосредственное участие в этом деле. Уж больно быстро и консолидированно они ответили, что отрицают данные о киевской «грязной бомбе«», — считает Наталья Ковалёва.

«Ну раз опровергли, значит, точно мутят», — считает Алиса.

«Дыма без огня не бывает… Ждите плохих «сюрпризов»…» — отметил Олег Грачев.

«Значит, готовят подлянку!» — соглашается Галина Минкина.

«Даже и не сомневаюсь в том, что вражеские страны помогают киевскому режиму в её создании. США и ЕС заинтересованы лично, чтобы обвинить в дальнейшем Россию в её применении на территории б. УССР. Больше чем уверен в подготовке спецслужб НАТО и СБУ применить эту «грязную бомбу» на территории России…» — рассуждает Юрий.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на неназванные источники сообщили, что руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить так называемую «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас. Отмечается также, что работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

«Комбинат и институт должны быть откалиброваны до фундамента! Израиль и НАТО ни минуты бы не сомневались это сделать», — считает Андрей Смирнов.

«Американцы давно поют о ядерной атаке. Они всегда поют перед очередным актом, ну чтобы это не было для всех неожиданностью», — заметил Андрей Пахомов.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

«Так яростно опровергают, значит, знают, о чём речь. К тому же ключевые слова «на своей собственной территории» говорят о возможности применения бомбы на нашей территории», — считает Галина Д.

«Хохлы уже загрязнили территорию. Своим существованием. Нам это выкорчевывать десятилетия. Если не столетия», — считает Мария Тетерятник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Киев готовится применить так называемую «грязную бомбу».

Мир не должен допустить, чтобы Киев обладал ядерным оружием, заявил глава СВР Сергей Нарышкин. Угроза применения Киевом «грязной бомбы» реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подрыв «грязной» бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и «выключению» территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет, информирует «Росэнергоатом».

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