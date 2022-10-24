Материал немецкого телеканала n-tv, согласно которому группа из трёх ученых из Германии доказала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Автор исследования Валентин Бруттель утверждает, что коронавирус на 99,9% является искусственной, манипулированной копией естественного вируса. Группа учёных уверена, что таким образом обнаружено доказательство лабораторного возникновения вируса. Они опубликовали выводы в виде препринта, который пока что не прошёл процесс научного рецензирования, но учёные считают, что привели достаточное количество аргументов в пользу того, что SARS-CoV-2 — преднамеренно генетически модифицированный вирус.

«И так это было понятно», — пишет Сурен К.

Многие пользователи не были удивлены такой новостью, поскольку всё больше и больше данных возникает в открытом доступе, свидетельствующих о том, что SARS-CoV-2 поразил человечество не из-за какой-то летучей мыши, которой никто так и не нашёл, а в результате умышленного заражения людей генетически модифицированным вирусом.

«Да что вы такое говорите! Ух ты! А никто и не знал!» — издевается Кирилл У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские ценности

«Ещё год назад за такие кривотолки у нас учёных в мракобесов записывали и антиваксерами называли. Оказывается, теперь это всё было правдой, а честных людей попросту оболгали. Ну молодцы», — написал Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что наблюдая за тем, как нетипично мир встретил пандемию коронавируса, многие начали догадываться об искусственном происхождении SARS-CoV-2.

«Весь мир, не имея ученой степени и лабораторий, ещё в 2019 году сказал, что это биологическое оружие из военных лабораторий США», — пишет Радион Д.

«Это всё замечательно, что нашли. А кто ответит? Кто ответит за то, что вирус произвёл, и кто ответит за то, что утаивал от общества эту информацию?» — задаётся вопросами Максим К.

Часть людей полагает, что, сказавши А, следует сказать и Б, имея в виду, что пора начинать разбираться с тем, кто выпустил искусственно созданный вирус в мир.

«Объявите тогда на весь мир, какая страна этот вирус создала и заразила всю планету!» — требует Таля А.

«И чему удивляться? Американцы по всему миру свои лаборатории понастроили», — подметил Юрий П.

«Сейчас американцы будут всё валить на Китай, а Китай будет всё валить на американцев, и во всей этой пропаганде народ так ничего и не поймёт. Хочется услышать результаты от наших, российских учёных — кто и где произвёл вирус. Считаю, что это акт биотерроризма, за который преступники должны понести наказание», — написал Геннадий О.

Ряд пользователей указывает на то, что если подтвердится информация, согласно которой SARS-CoV-2 действительно возник в лаборатории, то его авторы, а также тот, кто выпустил вирус на волю, должны быть обвинены в преступлении против человечества.

«Биотерроризм. Есть такая штуковина. Так называется», — указывает Мамкин А.

ИА REGNUM Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории Украины, к 24.02.2022

«Интересно, тот, кто затеял принудительные прививки, знал о том, что вирус искусственный? А не были ли они в сговоре с авторами «ковида»?» — интересуется Василий Т.

Напомним, 23 октября немецкий телеканал n-tv опубликовал материал, согласно которому группа из трёх ученых из Германии доказала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2.