Сеть: «Пристрелялись!» — в Киеве оценили масштаб повреждений инфраструктуры
Киевский режим оценил масштаб повреждений после ракетных ударов утром 22 октября по энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории. По оценкам Киева, последствия могут быть хуже, чем 10–12 октября, сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго».
Сообщается, что вследствие повреждений имеют место отключения электроснабжения в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что останавливаться на достигнутом не стоит.
«Брешут, нельзя верить, надо продолжать», — отреагировал Artem.
«Что мертво — умереть не может», — написал один из участников обсуждения.
«Нельзя останавливаться на пути декоммунизации», — с сарказмом призвал Danil K.
«Если [киевский режим] решил отказаться от наследия СССР, то логично отказаться от электричества, т. к. буквально вся энергетика [на территории б. УССР] построена на фундаменте СССР. Вперёд к лучинам и керосинкам! Типа «Вечера на хуторе близ Диканьки»… Когда произошёл теракт на Крымском мосту, что [жители б. УССР] делали? Выразили соболезнования по невинно погибшим людям, которые двигались по мосту? Нет! [Они] радовались, хохотали, фотографировались у панно с видом пылающего моста! Вот ответочка фашистам и прилетела!..» — написал Chase.
«Пристрелялись», — с сарказмом добавил Евгений Львович.
«Декоммунизация идёт полным ходом. Одно жалко, что эти энергетические объекты построены строителями из Сибири, центральной России — русскими. Остаётся только одно — победить и отстроить для себя», — написал Sergey.
«Эти масштабы будут только увеличиваться. До тех пор, пока нацизм не будет разгромлен», — прокомментировал Виктор.
«Вы люди? Вы давно такими кровожадными стали или всегда ими были? Страдают же мирные люди. Не армия. Плюс, закон бумеранга никто не отменял. Все вам же вернется», — возмутился реакции участников обсуждения Mike.
«Крым без света сидел? Ты переживал?» — спросил у него (Mike) Al GL.
«И напомни, не эти ли мирные люди кричали «Москаляку на гиляку» и фоткались на фоне марки с горящим мостом? Если эти, то вообще не жалко», — ответил ему (Mike) Фёдор С.
«[Киевский режим] все 8 лет старался причинить максимум страданий именно мирным. Не платили выплаты пенсионерам, уничтожали инфраструктуру, перекрывали воду для Крыма и Донбасса. Долбят по остановкам и рынкам, по мирным людям и домам в Херсоне, прикрываются населением в Мариуполе…» — напомнил ему (Mike) Сергей.
«Серьёзно? А на Донбассе не мирные люди 8 лет страдали?..» — также возмутился ему (Mike) в ответ Евгений.
«Про бумеранг прям в точку!!! Прям вот ни убавить, ни прибавить! Побомбили Донбасс — получайте ответку. Это ещё задержались со сдачей, давали время уродам в себя прийти… впустую!» — заметила Марина, отвечая ему (Mike).
«А где ж вы были 8 лет такой человеколюбивый?! Или про Донбасс не слышали, не знали про Одессу 2 мая, про «Беркут», про детский пляж, про Аллею Ангелов?.. Список очень длинный! Где ж вы были-то 8 лет?!» — подытожила Woman, реагируя на комментарий частника обсуждения под никнеймом Mike.