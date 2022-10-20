В Москве в день рождения русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова 15 октября 2022 года прошёл XIII Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь», посвящённый 130-летию К. Г. Паустовского, 90-летию В. И. Белова и 85-летию В. Г. Распутина.

Людмила Лис ИА REGNUM На награждении лауреатов литфорума «Золотой Витязь»

В этом году в адрес оргкомитета XIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» поступило 428 произведений из России, Армении, Белоруссии, Бангладеш, Вьетнама, Киргизии, Колумбии, Сербии, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. К участию в творческом конкурсе допущено 130 произведений.

Первым мероприятием открытия форума стал круглый стол на тему «Проблемы и вызовы современной русской литературы» с участием организаторов и членов жюри литфорума, представителей Издательского Совета РПЦ, главных редакторов центральных и региональных литературных журналов, победителей литературного форума 2022 года.

На круглом столе было объявлено о начале работы над созданием культурного фронта России, а также обсуждались цивилизационные вызовы современности и литературы и будущее литературно–художественных журналов в нашей стране.

«Девиз «Золотого Витязя» — За нравственное идеалы, за возвышение души человека — стал основой для идеологии России и основой государственной культурной политики. Мы создали Славянский творческий союз, в который входит 11 тысяч членов из 15 стран славянского мира. Достоевский говорил, что у России есть две всемирно-исторические задачи — это славянство и православие. Вот чем мы занимались всё это время, но не исключали из нашей деятельности людей других вероисповеданий. Поэтому в нашем форуме принимали участие около 60 стран, поддерживающих наш девиз», — сказал президент Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь», первый заместитель председателя комитета Государственной думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Людмила Лис ИА REGNUM Президент Славянского форума искусств, депутат Государственной думы Николай Бурляев и директор литфорума Александр Орлов

По словам Н. Бурляева, самое главное, чем теперь будет заниматься «Золотой Витязь», — это создание культурного народного фронта — абсолютно добровольного внепартийного объединения, куда смогут вступать все ориентированные на высокую нравственность творческие люди России: литераторы, художники, музыканты, театральные деятели.

«Культурный фронт будет создан по типу ОНФ, который до 2019 года был просто идеальной организацией, да и сейчас они делают много полезного, но мы будем следить, чтобы люди работали не за какие-то льготы и карьерный рост, а за Россию. Будут отделения по всей России, будут вступать те, кто хочет».

Участник круглого стола председатель правления Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов внёс предложение, что вступить в культурный фронт нужно предложить всем творческим союзам и организациям нашей страны, даже ориентированным на современные западные ценности:

«Пусть они определяются, пусть нас еще больше ненавидят, потому что мы их заставим говорить о том, на какой они стороне. Второе, я бы предложил определиться и некоторым нашим руководителям. Например, семь месяцев идет спецоперация, налицо информационные провалы, но господин Владимир Григорьев (директор департамента печати Минцифры, — ИА REGNUM) из Минцифры, который отвечает за поддержку в СМИ, собрал хотя бы раз журналистов и сказал: ребята, не хватает вот этого, надо усилить вот это, потому что собираю группу, отправляю на фронт. Нет, не собрал. И не соберёт, потому что мы знаем его отношение и его позицию. Но мы можем предложить, чтобы он обратил на это внимание общественности, чтобы каждый чиновник любого ранга тоже определился, на чьей он стороне».

«Иногда людям кажется, что они одиноки. Мы сейчас проехали по приграничным районам Брянской области с нашими книгами, и вдохновляет то, что у нас очень много единомышленников. Я бы предложил руководству страны выделить социально значимые творческие организации и предложить их поставить на уровень господдержки. Это сразу покажет обществу, кого именно государство поддерживает. Союз писателей России — это единственный писательский союз, который открыто и чётко поддержал армию, и единственный, куда входят писатели Белоруссии», — сказал Николай Иванов.

«Ни на кого не будем давить, потому что хороших людей больше. И преподобный Сергий Радонежский сказал: любовью и единением спасёмся, — ответил Николай Бурляев. — Но удивление вызывает то, что нет поддержки ни от Минкультуры, ни от Минцифры в пропаганде традиционных ценностей. Я посмотрел экспертный Совет Минцифры. На 80% либералы, все те, кто раскачивали нашу государственную лодку. А ведь они подписываются под окончательными решениями. Разве мы создадим с такими экспертами новое государство, за которое сейчас проливают кровь наши дети в Донецке и на [территории бывш. УССР]? Надо задавать вопрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Он отслеживает эти процессы? Почему они собрали вот эту армию либералов себе, которые будут оценивать, кому давать деньги, а кому нет?»

Литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евтихиева Анна Сергеевна предложила привлечь в культурный народный фронт педагогов и учителей:

«Дети современные не читают. Хотим мы этого или не хотим, за редким исключением. Посмотрите, что сделали с [бывш. УССР] за 30 лет. С чего начинал фонд Сороса (организация, нежелательная в РФ)? Со школьного образования. Поэтому очень важно, чтобы в этой инициативе культурного фронта были задействованы педагоги. Кадры решают всё, и учителя выигрывают войну. Сейчас много конференций проводится по патриотическому воспитанию. Но если учителя не любят свою культуру, свою родину, чему они научат детей? Лукавый гуманитарий способен любое произведение развернуть в любую сторону».

На круглом столе выступил поэт и публицист, главный редактор журнала «Дон» Петров Виктор Сергеевич:

«Никогда не надо ни на кого рассчитывать. Ни на министерство, ни на союзы. Только на себя надо рассчитывать. На Дону всегда так было. Никто мне ни копейки никогда не давал, и не надо, а люди тянутся. Я по сей день зарплату не получаю. Мы отправляем бесплатно наши журналы в регионы России. Может быть, есть смысл скоординировать действия литературно-художественных журналов. Я был в командировке в городе Опочке, привёз им журнал «Дон». Спрашиваю в библиотеке: что вы выписываете, какие журналы? Оказалось, что у них есть только «Наш современник», и то только потому, что местный житель выписывает его для себя, а после прочтения отдаёт в библиотеку. А в СССР за этим строго следили, все библиотеки страны выписывали журналы. Надо за этим строго следить. Потому что через литературу закладывается основа мировоззрения нашего народа».

Литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Подъём» Вячеслав Дмитриевич Лютый завершил дискуссию словами:

«У нас сейчас распространился такой тип чиновника, который старается адаптироваться к наступающим изменениям. Сегодня, например, принято не отвергать военную спецоперацию на [территории бывш. УССР], он будет головой кивать, руку поднимать. Но на самом деле реально предпринимать всё прямо противоположное тому, что он артикулирует. В этой связи важно, чтобы у культурного фронта были свой костяк, своя структура и был какой-то меморандум, чтобы было понятно, каковы задачи и как их следует выполнять. Вспоминаю, как президент Путин предлагал высокопоставленным чиновникам публично высказать свою позицию о начале спецоперации. Кто-то из них мялся, кто-то говорил открыто. Поэтому поддержу предложения Николая Иванова о том, что всем надо предлагать участие в культурном фронте, а там уже по их реакции будет видно, на чьей они стороне. Если они даже вступать в него пока не будут, а просто рядом пойдут, это будет честно. Очень много уже культурных инициатив было похоронено за счёт быстро мимикрирующих хамелеонов».

Участники круглого стола постановили учесть все внесённые предложения и продолжить работу по открытию культурного народного фронта.

Людмила Лис ИА REGNUM Награждение на литфоруме «Золотой Витязь»

После окончания круглого стола состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь».

Статуэтки «Золотого Витязя» получили победители литературного конкурса 2022 года в номинациях: