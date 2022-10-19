Американские интернет-пользователи без энтузиазма восприняли новость о том, что президент США Джо Байден намерен высвободить из стратегического резерва ещё 10−15 млн баррелей нефти. И хотя Белый дом убеждает, что это делается для поддержания баланса на рынке и предотвращения роста цен на бензин, американцы уверены, что Демпартия прибегла к высвобождению стратегических запасов в попытке задобрить избирателей перед промежуточными выборами в ноябре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Это очевидное политическое потворство приведет к массовому падению цен на газ. Любой, кто верит, что это поможет решить проблему на бензоколонках, является демократом и либеральным глупцом. И как обычно, речь идет о нефти с высоким содержанием серы, которая является самой дорогой в переработке и обработке. Кому-то придется оплачивать дополнительные расходы на переработку этой нефти. Если кто-то видит в этом реальную выгоду для американцев, то он стоит в одном ряду с самыми глупыми идиотами всех времен», — указывает tcsug.

«Кредитная карта Байдена почти исчерпана. Ну и президент нам попался», — негодует tmonk72.

«Джо пытается не выглядеть дураком, которым он является, наводняя нефтяной рынок резервами национальной безопасности прямо перед выборами», — отмечает Free States of America.

«Даже если это поможет на этих выборах, это, вероятно, убьет демократов в 2024 году. Эти резервы должны быть пополнены по более высоким ценам. Не говоря уже о том, что мы можем оказаться на грани войны, а наши резервы находятся на 40-летнем минимуме. Мы должны помочь нашим союзникам. Никому не нравятся высокие цены на газ или высокие цены на что-либо», — подчеркивает RockyMtHight.

«Эта администрация, очевидно, сделает всё, чтобы получить еще несколько голосов, даже если это поставит под угрозу стратегический нефтяной запас страны в очень опасные времена на международной арене», — осуждает alien_view.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

«Держу пари, если бы Байден нормально работал с отечественными производителями нефти и гарантировал им 70 долларов за баррель, они бы и так увеличили производство», — рассуждает Bjeagle845.

«Я согласен с тем, что Байден использует резерв в своих политических целях… Нет ничего удивительного в том, что он это делает… В конце концов… Он политик», — указывает sandy lewis.

«Забавная вещь — Трамп хотел увеличить цену на газ до ~20 за баррель в 2020 году. Демократы сказали «нет» и заявили, что не хотят брать на поруки индустрию ископаемого топлива. Я подозреваю, что восполнение запасов топлива, которое выпустил Байден, обойдется нам гораздо дороже, чем 20 долларов за баррель», — отмечает drumfire.

«Не думайте, что Байден сможет выпустить достаточно нефти из стратегических запасов Америки, чтобы изменить исход промежуточных выборов!!!» — восклицает NoPlanB.

Напомним, президент США Джо Байден 31 марта объявил о планах в течение полугода высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти в сутки в целях снижения цен на топливо. Но, по последним данным, вместо запланированных до конца октября 180 млн баррелей нефти на рынок было направлено лишь 155 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ поддержало решение ОПЕК о сокращении объёмов добычи нефти, которое ранее осудили США и ряд их союзников.