Информация, согласно которой оператор Евротоннеля компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов из-за общенациональной забастовки во Франции, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Общенациональную французскую забастовку устроила Всеобщая конфедерация труда, участие в протестах приняли работники ключевых отраслей французской экономики. Призыв к забастовке был запущен с требованием повышения заработной платы. У французских властей имеются опасения, что к протесту могут подключиться и другие сектора. В частности, к движению уже присоединились водители грузовиков.

Людей беспокоит, что повышение заработной платы во Франции не поспевает за улетающей в небеса инфляцией, не говоря уже о банальном повышении коммунальных расходов из-за роста цен на энергоносители.

«Желающим валить в «богатую» Европу самое время собирать чемоданы!» — написал Батыр Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация, в которой оказались французы, была вызвана бездумной политикой французских властей, решивших, что они могут устроить акт экономической и политической агрессии против России, поддерживать киевских нацистов, а им за это якобы ничего не будет.

«А что у них случилось? Что, всё плохо? А как же незалежная? Не-не-не, помогайте ещё, не время сейчас бастовать!» — издевается Oleg K.

«С чего они им вдруг зарплаты поднимут? Производство встало, а какие работают, те из прибыли львиную долю отдают за энергоресурсы», — указывает Славян Т.

Некоторые комментаторы возлагают всю вину на президента Франции Эммануэля Макрона, у которого были все шансы заставить главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, но в место этого он своими действиями лишь усугубил конфликт на территории бывшей УССР.

«Макрон доволен, что в его стране такое происходит? Люди страдают, хотя санкции предназначались для России», — отметил Модест С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Часть людей полагает, что Франция может окончательно распрощаться со своей благополучной жизнью.

«Странно. А мне всё время изо всех либеральных утюгов втирали, что вот Европа — вот это класс! Там все друг другу улыбаются и спрашивают, как у тебя дела, финансово крепко стоят на ногах и могут себе позволить четыре раза за год колесить по миру», — пишет Аристарх П.

«Там же у всех заоблачные зарплаты. А европейские пенсионеры каждую пятницу ездят отдыхать на остров Пасхи. Нам что, врали?!» — написал Олег Б.

Нашлись и те, кто уверен, что забастовки, протесты и манифестации не дадут ощутимого эффекта.

«Ни к чему эти демонстрации в Европе, как правило, не приводят. И не приведут. Так, пар выпустят, побузят маленько и разойдутся», — уверен пользователь «Штатский Советник».

«Это всё бесполезно, стихийные протесты ни во Франции, ни в Молдове, ни в Германии результата не принесут. Для смены власти нужны заказчики, вожди, идеология и большие деньги. Людям, увы, не подвластны такие перемены. На них на всех есть управа», — считает Кира В.

Напомним, 18 октября агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому оператор Евротоннеля компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов из-за общенациональной забастовки во Франции.