Фейк информационного агентства киевского неонацистского режима УНИАН, представляющий собой фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью «На Бирлин» на лобовой броне, которую лжецы сопроводили сообщением «На Бирлин. Диды ваевале», стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

Позже выяснилось, что всё это была постановка и декорация, созданная для некоего фильма, снимающегося в Харьковской области. Таким образом, получается, что нацистское СМИ сознательно распространило фотографию с якобы подбитой бронетехникой, на которой исковеркан лозунг Великой Отечественной войны «На Берлин», прекрасно отдавая себе отчёт, что это их рук дело.

«Зеллевуд» работает без выходных!» — шутит Татьяна Ш.

Многие пользователи не были удивлены такой новости, поскольку от средств массовой информации киевского режима правды ожидать не приходится. Их главные инструменты — ложь и манипуляция.

«Как обычно всё, ничего [на территории бывш. УССР] не меняется. Одно враньё, пропаганда, а правды — ноль», — отметила Юлия В.

Некоторые комментаторы сетуют, что подобные фейки разоблачаются на раз-два, стоит лишь немного присмотреться, чтобы увидеть на фотографии уши фотографа. Но на деле мы видим, как огромное число людей во всём мире готово с упоением слушать ложь нацистов.

«Уже ведь понятно, что половина снятого бандеровцами — полный бред. Как ещё умудряются делать так, чтобы некоторые в это верили?» — удивляется Марина О.

Фредерик Бурр Оппер. Репортёры с «фейковыми» новостями. 1894

«Да я уже даже не удивляюсь такому. Они продолжают фейки делать, но весь мир почему-то предпочитает им верить», — пишет Егор П.

«Я не знаю, какое количество фейков мир должен ещё увидеть, чтобы понять, как Киев ежедневно всех разводит», — написала Алина Е.

Часть людей полагает, что Киев взял на вооружение самое страшное оружие — ложь, которая продемонстрировала свои разрушительные качества ещё во времена Второй мировой войны.

«Всё те же фейки. Этому их американцы научили. Вот уж кто настоящий мастер лжи», — отметил Василий Е.

«Им бы фильмы снимать, для нацисткой Германии», — пишет Ирина П.

«Геббельс в гробу вертится. Ну как можно так палиться?» — удивляется Алексей И.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим пытается сформировать у своего населения ложную картину мира, поскольку если они расскажут массам правду, то эта масса снесёт своих правителей на следующий день.

«Нацисты пытаются всеми силами сделать так, чтобы население поверило в то, что в России живут одни необразованные орки. Сами при этом являются этими самыми необразованными и ведомыми. Именно так Гитлер в своё время немцев одурманивал. Потом солдаты Германии искренне удивлялись, когда им в плен попадали советские крестьяне, знающие немецкий язык и разбирающиеся в сложных механизмах», — напомнил Александр П.

«Ну, раз никаких побед у ВСУ нет, остаётся их придумать», — указывает Владислав В.

Напомним, 15 октября информационное агентство киевского неонацистского режима УНИАН опубликовало в своём Telegram-канале фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью «На Бирлин» на лобовой броне, сопроводив её сообщением «На Бирлин. Диды ваевале». Как оказалось, это была декорация, заготовленная для фильма, который сейчас снимают в Харьковской области.