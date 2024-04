Администрация президента США Джо Байдена пыталась уговорить Саудовскую Аравию отложить решение о сокращении добычи нефти на один месяц, так, чтобы об этом стало известно только после промежуточных выборов в Сенат США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Однако правительство Саудовской Аравии, возглавляющее нефтяной конгломерат ОПЕК, на прошлой неделе отвергло просьбы Вашингтона и приступило к сокращению добычи нефти, что грозит новым ростом цен на газ в Штатах. В ответ Белый дом выразил возмущение и пообещал «пересмотреть» свои отношения с саудовцами.

Отметим, что о попытках Байдена и Демократической партии ввести в заблуждение избирателей за счет отсрочки сокращения добычи нефти ради победы на промежуточных выборах рассказало правительство Саудовской Аравии, опубликовав официальное письмо.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. Причем данная новость вызвала крайне бурную реакцию американцев.

«Хотите меньше зависеть от ОПЕК и стабильных цен на энергоносители? Бурите, добывайте нефть и газ, добывайте уголь в США. Мы уже так делали раньше, но у Байдена, видимо, долгосрочная потеря памяти», — советует spage74.

«Обратите внимание, что они не злятся на сокращения, которые приведут к росту цен на бензин, они злятся только на время. Если бы это был 2023 год, Байден бы вообще не беспокоился об этом, но поскольку сейчас грядут выборы, это угрожает последствиями. Кстати, блестящий дипломатический ход — угрожать стране/организации, которая может разрушить нашу экономику», — отмечает groundedinreality.

«Простой факт заключается в том, что мы как страна не должны иметь ничего общего с ОПЕК. Мы должны быть на 100% энергетически независимыми! Если это означает, что мы полностью откроем добычу нефти внутри страны, пока не появятся более современные технологии и инфраструктура, то именно так мы и должны поступить! Хватит есть с одного стола с нашими противниками!» — восклицает carmot115.

«Я не могу поверить, что никто не указывает на очевидное. У нас есть явные доказательства того, что Байден пытался за счет сговора повлиять на предстоящие промежуточные выборы. Должны быть призывы к расследованию и импичменту», — подчеркивает Evervigilant106.

«Джо Байден лишь попросил их отложить сокращение до окончания выборов. Таким образом, его единственная мотивация — спасение нескольких голосов избирателей, а не забота о нашем благополучии», — негодует tonyx84.

«Именно — более высокие цены его не волнуют, ему просто не нравится время их появления. Он хочет, чтобы мы все «застряли» с кучкой демократов в Сенате до того, как поймем, что цены слишком высоки. И, конечно, он не платит за свой собственный бензин», — комментирует DonLemonIsMyWeatherman.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

«Ничего удивительного… Я не могу себе представить, какое количество лекарств от болезни Альцгеймера принимает ДжоБайден. Когда моя свекровь проходила лечение, я заметил, что в течение примерно двух лет лекарства периодически возвращали ее к жизни, но эффект уменьшался, и в какой-то момент они просто перестали действовать совсем. После этого ее состояние ухудшилось довольно быстро. Похоже, именно это мы наблюдаем — вместе со всем миром», — рассуждает johnn707.

«Байден говорит, что будут последствия. Спорим, что последствий не было бы, если бы саудовцы подождали дня выборов, как того хотели Байден и те «демократы», которые сейчас громче всех кричат», — указывает Burntoutnonvictim.

«Джо более 50 лет был первым в том, чтобы быть худшим. Теперь он продолжает разрушать наше национальное благосостояние. К счастью, я верю, что большинство наших граждан видят это и через несколько недель внесут кардинальные изменения через избирательный ящик», — надеется needs. vs. wants.

«Итак, Байден попросил саудовцев отложить решение о добыче нефти до окончания промежуточных выборов. Разве это не то, что мы называем сговором с иностранным государством с целью повлиять на выборы в США?» — задает риторический вопрос icfools.

«Это показывает, что Джо Байден не интересуется Америкой, только Джо Байденом. Байден не заинтересован в борьбе с ростом цен и бешеной инфляцией, он просто не хочет нести за это ответственность во время выборов», — убежден whodare.

Напомним, что решение Саудовской Аравии присоединиться к своим партнерам и сократить добычу нефти на 2 млн б/с стало поражением для администрации президента США Джо Байдена, которая усердно пыталась переманить на свою сторону страну Среднего Востока на фоне введения антироссийских санкций и последовавшего за ними повышения цен на бензин.