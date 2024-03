После удачных для истца — Генпрокуратуры России — исков об изъятии из чужого незаконного владения акций трёх стратегических предприятий страны — «Башкирской содовой компании», Соликамского магниевого завода и «Кучуксульфата» — на баланс государства решением суда, но уже по иску ФАС РФ и несколько по иной схеме были возвращены акции ещё одного крупного актива — АО «Мурманский морской рыбный порт». Решение суда ещё может быть обжаловано, сам же порт, пока вокруг него идут разбирательства, продолжает работу в штатном режиме, но при этом прокуратура усмотрела некую не здоровую активность вокруг финансов. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Решение суда

Суд об изъятии акций: подробности иска и вердикта

Если в случае с «Башсодой», магниевым заводом и «Кучуксульфатом» речь шла об изъятии акций как из чужого незаконного владения и упор истец делал на то, что активы были изначально незаконно приватизированы, то в деле порта ситуация несколько иная. ФАС России, как орган контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, обратился в суд из-за сделок, где фигурировали компании, прописанные на Кипре, в Сингапуре и в Венгрии.

Последние открытые данные по аффилированным лицам порта удалось найти только за сентябрь 2015 года, и тогда 100% акций принадлежало РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и специализированного государственного учреждения при правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества».

Актив был выставлен на приватизацию, и с третьей попытки собственником стала «новорожденная» (месяц от роду) частная компания, с которой потом произошли удивительные трансформации.

На момент подачи иска ФАС РФ в августе 2021 года акционером порта с долей 99,9% фигурировало уже некое АО «Зевс». В споре третьими лицами участвовали прокуратура Мурманской области, управление ФСБ, Генпрокуратура РФ и Росимущество.

Судя по материалам суда и определению суда о наложении обеспечения от августа 2021 года, право производить распорядительные действия с акциями АО «Зевс» на тот момент имели Даниил Полещук (41,7%) и Анастасия Креславская (41,7%). Также, судя по данным ФАС РФ, такая возможность была у венгерской компании «Нью Миллениум Групп Лимитед», чьи бенефициаром, по данным СМИ, был Александр Романов. В целом же ответчиками выступали, помимо уже названных Полещука, Креславской, венгерского юрлица и самого АО «Зевс», Александр Романов, сингапурская компания «Гермес Инвестментс энд Трейдинг Пте. Лтд» и кипрская «Си. Ай. Фалькон Лимитед ПТЕ. ЛТД».

Fish.gov.ru Причалы Мурманского морского рыбного порта

Свой иск и требование о наложении обеспечения антимонопольная служба объяснила тем, что «группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». По мнению истца, это происходило в ходе последовательных действий с нарушением закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в подобные хозяйственные общества, то есть «без предварительного согласования с правительственной комиссией».

«В настоящее время АО «ММРП» продолжает находиться под контролем иностранного инвестора, установленным в результате совершения ничтожных сделок, не согласованных в порядке, предусмотренном Законом № 57-ФЗ», — раскрывалась позиция ФАС в материалах суда в августе 2021 года.

В ходе слушаний было наложено несколько обеспечительных мер — от тех, что касались выплаты дивидендов, до запрета на оборот самих акций.

В итоге судом иск был частично удовлетворён, и в конечном итоге были признаны ничтожными сделки по переуступке права требования: совершенная 30 апреля 2017 года между компанией C. I. FALCON LIMITED и компанией HERMES INVESTMENT & TRADING PTE. LTD, а также совершенная 23 января 2020 года между последней и компанией NEW MILLENNIUM GROUP Kft. Также ничтожными были признаны договор купли-продажи 51% долей ООО «Купец» 19 мая 2017 года, который подписало АО «Зевс» с Александром Романовым, а также договор купли-продажи 49% долей компании «Купец», который АО «Зевс» подписало с Олегом Креславским. Ничтожным суд признал и договор присоединения компании «Купец» к АО «Зевс». А самое главное, применены последствия недействительности сделок, то есть взысканы в доход РФ пакет акций АО «Зевс» и одна акция Даниила Полещука.

На сайте порта вместо официального комментария на вердикт суда висит лишь обещание выступить «с официальным обращением по поводу национализации после изготовления решения суда в полном объёме». На сегодня вердикт пока обнародован лишь в результативном виде, то есть без деталей.

(сс) Yury_Ukleev Рыболовное судно в Мурманском порту

Компания «Купец», о которой идёт речь в решении суда, была покупателем акций порта, выставленных в 2015 году на приватизацию. Актив был продан компании за 1,026 млрд рублей при начальной цене лота — 711,831 млн рублей. Председателем совета директоров порта тогда избрали Александра Романова. В марте 2016 года рыбный порт возглавил Олег Креславский, который работал в группе компаний «Севрыба», был управляющим группы компаний «PolarPharm» и директором ООО «Полимер».

В ЕГРЮЛ компания «Купец» фигурировала с 17 ноября 2015 года. Для сравнения: третья попытка продажи госпакета акций состоялась 14 декабря 2015 года, то есть компания юридически появилась менее чем за месяц до торгов. Её последний гендиректор — Даниил Полещук, а до него — Олег Креславский. Владельцами актива на 2016 год были Креславский и Александр Романов, но с 2020 года актив был продан АО «Зевс» и прекратил своё существование, войдя в состав компании.

По данным базы «Контур. Фокус», компания «Купец» начиная с 2016 года и вплоть до своей ликвидации получала чистые убытки. За 2016 год они составили 105,7 млн рублей, а в 2015 году компания только появилась на свет (откуда вдруг доходы бы взялись?). Возникает вполне обоснованный вопрос: откуда взялся миллиард рублей на покупку пакета акций рыбного порта? Кто занял свежесозданной компании довольно-таки крупную сумму, станет известно после обнародования полного решения суда. Вероятно, среди заёмщиков как раз и может фигурировать иностранный инвестор. Ведь не зря же суд удовлетворил иск ФАС, пусть и частично.

«Мурманский морской рыбный порт»: об активе

История порта насчитывает почти 90 лет. Порт — некогда крупнейшее государственное предприятие рыбной промышленности Северо-Запада России. Оно образовано в июне 1934 года.

Помимо основной деятельности, порт обеспечивает теплом целый ряд объектов. По открытым данным на 2016 год, котельная порта отапливала 34 жилых дома, индустриальный колледж, лицей, поликлинику и ряд офисных зданий.

И хотя пресс-служба порта обнародует довольно бравурные заявления, например, о том, что за девять месяцев 2022 года грузооборот порта вырос на 23,8%, до 205,9 тыс. тонн, тот же 2021 год для АО завершился с чистым убытком. По данным базы ФНС России, чистый убыток 2021 года был 1,18 млн рублей, 2020 года — 2,8 млн рублей. Хотя выручка и выросла почти на 14%, до 929 млн рублей.

Пресс-служба Росрыболовства На территории Мурманского морского рыбного порта

И что интересно, в арбитражах России на сегодня есть не до конца рассмотренные многомиллионные иски к рыбному порту, поданные, например, ООО «Гермес», которое принадлежит Полещуку, а ранее Креславской (а доля заложена в АО «Зевс») и ИП Даниил Полещук.

Интересная складывается картина: акционер пытается через суд взыскать с порта суммы, которые почти равны годовой выручке предприятия. И иски-то поданы уже после того, как ФАС обратилась с претензиями о фактическом истребовании акций. Так, например, на 10 ноября 2022 года суд назначил заседание, в материалах дела которого заявлено следующее: «22.09.2022 года прокуратура Мурманской области представила в суд ходатайство об объединении дел № А42-5497/2022, А42-5498/2022, А42-5499/2022, А42-5500, А42-5501/2022 и А42-5502/2022 в одно производство, указав, что дела связаны между собой, поскольку все требования истцом о взыскании с порта денежных средств являются консолидированной позицией, направленной на выведение денежных средств из общества».